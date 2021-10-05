"Укрексімбанк" - ключовий у процесі емісії гривні для "Великого будівництва" Зеленського. Він отримав 27,8 млрд грн рефінансування від НБУ, - журналіст Віннічук

"Укрексімбанк" видав "Укравтодору" 19,3 млрд грн для будівництва доріг в обмін на облігації під держгарантії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook пише журналіст Бизнес.Цензор Юрій Віннічук.

"Укрексімбанк, який очолює товариш сім'ї президента Зеленського, один з ключових елементів в процесі емісії гривні для фінансування програм "Великого будівництва Зеленського", - підкреслив він.

За словами Віннічука, "Укрексімбанк" отримав найбільший обсяг кредитів рефінансування від НБУ.

"Загалом Нацбанк видав "Укрексіму" кредитів рефінансування на 27,8 млрд грн. З них - 19,3 млрд грн в обмін на облігації під держгарантії, "Укрексімбанк" видав "Укравтодору" для будівництва доріг. За 2020 рік "Укрексімбанк" виплатив членам правління 56,7 млн ​​грн винагороди", - додав журналіст.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

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Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.