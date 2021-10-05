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Новини Відставка Разумкова
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ВР (14832) відставка (1455) Разумков Дмитро (1526) Гетманцев (840) Слуга народу (2800) Корнієнко (665)

Розгляд питання відставки Разумкова може провести Гетманцев. Це унеможливить інсинуації, - Корнієнко

Розгляд питання відставки Разумкова може провести Гетманцев. Це унеможливить інсинуації, - Корнієнко

"Слуга народу" буде пропонувати, щоб розгляд питання про відставку спікера Дмитра Разумкова в сесійній залі вів нардеп "СН" Данило Гетманцев.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

"Це унеможливить якісь інсинуації, конфлікт інтересів і так далі", - зазначив він.

За словами Корнієнка, опозиція не має морального права висувати монобольшості претензії щодо порушення регламенту.

"Повертаємося до улюбленої приказки про корову і мовчання. Тому що ми пам'ятаємо, як порушувався регламент в минулому скликанні. Так, як це відбувалося, то наше скликання на тлі цього - просто школярі, які ще навіть не навчилися писати", - додав нардеп.

Також читайте: Відсторонення Разумкова - порушення регламенту і спроба взяти парламент під контроль Офісу Президента, - заява "Голосу"

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

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вот скоты. ссут в глаза, врут и перекручивают...
ничего, наматывайте себе сроки.
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05.10.2021 13:10 Відповісти
А чем шило от мыла отличается, я что-то не понял?
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05.10.2021 13:16 Відповісти

Лядь, це вже, навіть, не маніпуляція. Це вже відвертий зЕздець. Повний.
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05.10.2021 13:18 Відповісти
І замінять Разумкова ось на цього.

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05.10.2021 13:53 Відповісти
При всем моем отвращении к "Слугам" в этом он прав.
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05.10.2021 14:22 Відповісти
смотрю я на рожи "слуг" и не знаю какая из них более мерзкая!
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05.10.2021 17:04 Відповісти
 
 