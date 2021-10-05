Сидоренко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": "Це не просто за межею. Це повернення в часи Януковича"
Напад на журналістів в "Укрексімбанку" потребує негайної реакції як влади, так і журналістської спільноти. Глава "Укрексімбанку" має бути звільнений.
Про це заявив журналіст Сергій Сидоренко, коментуючи напад на журналістів в "Укрексімбанку", передає Цензор.НЕТ.
"Це не просто за межею. Це повернення в часи Януковича. Повноцінне. І воно потребує жорсткої реакції. Як мінімум, негайного відсторонення "героя" вже сьогодні, і звільненням після проходження необхідних процедур. І, звісно ж, подальшого розслідування з боку поліції, бо це кримінально карана дія. Бо якщо ні - то це означатиме, що бандитизм у державних кабінетах став офіційною політикою, що має підтримку керівництва держави. Володимир Зеленський, звичайно, може вдавати, що не в курсі, як з Трухіним, і думати, що він таким чином красиво з'їхав з теми, але ні. А ще це потребує єдності журналістського середовища. Колеги, думаю, для всіх очевидно, що це перетинає усі червоні лінії. Цей прецедент неприпустимо лишати без спільної відповіді", - заявив Сидоренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.
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Понимаете, о чем я? А кто не согласен, тот .... А кто против, то вообще... И наверно путин... А кто считает что полиция сама должна решать, тот вообще ... а если нет, то срочно ... ганьба! ганьба! .... тысячи лайков .... максимальный репост ....
как-то уже тошнит от такой журналистики. Причем уже не в связи с конкретной ситуацией.
мецгер просто дурак и у него плохие нервы, уволить и все. Нет, надо обосрать по любому поводу и зеленского, и полицию, и всех кто рядом даже не стоит и отношения не имеет.