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журналістика (1715) Зеленський (22448) напад (1095) ЗМІ (1334) Укрексімбанк (474) Мецгер (99)

Сидоренко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": "Це не просто за межею. Це повернення в часи Януковича"

Сидоренко про напад на журналістів в

Напад на журналістів в "Укрексімбанку" потребує негайної реакції як влади, так і журналістської спільноти. Глава "Укрексімбанку" має бути звільнений.

Про це заявив журналіст Сергій Сидоренко, коментуючи напад на журналістів в "Укрексімбанку", передає Цензор.НЕТ.

"Це не просто за межею. Це повернення в часи Януковича. Повноцінне. І воно потребує жорсткої реакції. Як мінімум, негайного відсторонення "героя" вже сьогодні, і звільненням після проходження необхідних процедур. І, звісно ж, подальшого розслідування з боку поліції, бо це кримінально карана дія. Бо якщо ні - то це означатиме, що бандитизм у державних кабінетах став офіційною політикою, що має підтримку керівництва держави. Володимир Зеленський, звичайно, може вдавати, що не в курсі, як з Трухіним, і думати, що він таким чином красиво з'їхав з теми, але ні. А ще це потребує єдності журналістського середовища. Колеги, думаю, для всіх очевидно, що це перетинає усі червоні лінії. Цей прецедент неприпустимо лишати без спільної відповіді", - заявив Сидоренко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

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То что произошло это чистая уголовка.
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05.10.2021 13:11 Відповісти
Но откормленные журнамухи на такое не будут жужжать. Это же не ********** в Трускавце с ментами и мигалками. Тут им премий не видать, а скорее, наоборот.
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05.10.2021 13:20 Відповісти
Это только цветочки....
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05.10.2021 13:21 Відповісти
А футболки соответствующие будут?? С "дорогенькой" тогда быстро подсуетились...
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05.10.2021 13:26 Відповісти
Не забудьте извиниться. Как перед Белецким. Журналисты.
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05.10.2021 13:28 Відповісти
Так офшорный клоун - это и есть овощ-2, только не сидевший. Пока еще не сидевший.
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05.10.2021 13:39 Відповісти
Вангую. Цьому Мецгеру з рук це не зійде. Як казав кацапський блогер "запомнітє етот твіт".
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05.10.2021 14:18 Відповісти
"Это не просто .... Это возвращение во времена Януковича! И оно требует жесткой реакции! Как минимум, ... уже сегодня, и увольнения ... И, конечно же, ... со стороны полиции, потому что это .... А если нет - то это будет означать, что бандитизм в государственных кабинетах стал официальной политикой, которая имеет поддержку руководства государства. Владимир Зеленский, конечно, может делать вид, что ... красиво съехал с темы, но нет. А еще это .... Коллеги, думаю, для всех очевидно, что это .... Этот прецедент недопустимо оставлять без общего ответа".

Понимаете, о чем я? А кто не согласен, тот .... А кто против, то вообще... И наверно путин... А кто считает что полиция сама должна решать, тот вообще ... а если нет, то срочно ... ганьба! ганьба! .... тысячи лайков .... максимальный репост ....

как-то уже тошнит от такой журналистики. Причем уже не в связи с конкретной ситуацией.

мецгер просто дурак и у него плохие нервы, уволить и все. Нет, надо обосрать по любому поводу и зеленского, и полицию, и всех кто рядом даже не стоит и отношения не имеет.
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07.10.2021 00:12 Відповісти
 
 