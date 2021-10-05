Відсторонення Разумкова - порушення регламенту і спроба взяти парламент під контроль Офісу Президента, - заява "Голосу"
Народні депутати з порушеннями регламенту усунули Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.
Про це йдеться в заяві партії "Голос", інформує Цензор.НЕТ.
"За правилами, сьогодні повинно було би розглядатися голосування з приводу внесення питання про відставку спікера в порядок денний. У такому разі спікер має 10 днів на те, щоб надати звіт Рахунковій палаті щодо своєї роботи. Потім, згідно з правилами, це питання мало би голосуватись. Але ми бачимо, що для монобільшості правил не існує. Партія "Голос" вважає, що регламент знову цинічно паплюжать", - йдеться в заяві.
"Спікера відсторонили з його посади на час розгляду питання щодо його відставки — на два дні. Це відбулося з грубим порушенням закону. Жодної аргументації цьому не було. Зараз монобільшість порушує закон і намагається знайти якомога ширшу підтримку. Фракція "Голос" не підтримує відставку спікера, так само, як всі опозиційні фракції.
Але, на жаль, у нас є деякі колеги, які співпрацюють з ОП, і дали за відсторонення Разумкова голоси. Це Олександра Устінова, Ольга Стефанишина та Володимир Цабаль. Звичайно, нам дуже прикро і соромно за них, бо це зрада тих обіцянок, з якими вони йшли в парламент. Це зрада цінностей наших виборців", — наголосила лідерка "Голосу" Кіра Рудик.
"Навіть попри те, що Дмитро Разумков почав своє політичне життя як представник провладної команди, ми виступаємо проти його відставки, тому що він дотримується правил і слідує регламенту. Ми вже мали можливість побачити, що відбувається у Верховній Раді, коли монобільшість повністю контролює спікера", - наголошується в Заяви.
"Влада прагне якомога швидше замінити спікера попри грубі порушення регламенту. Зараз монобільшості це необхідно, щоб збільшити контроль над парламентом, тому рахунок йде на кожен голос. Якщо змінять спікера, опозиція матимете вдвічі, а то й втричі менше можливостей відстоювати свою позицію не тільки з трибуни, а й напряму з журналістами. Оскільки найближчим часом має бути підписаний так званий закон про олігархів, який є неконституційним, це ще одна з причин, чому хочуть замінити спікера так швидко", — зазначила Рудик.
Будь ласка, зачекайте...
Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/Viktor.Skarshevsky/posts/2045410758946369 пишет экономический эксперт Виктор Скаршевский, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Несмотря на все эти негативные тенденции последних 2,5 лет, рейтинг президента продолжал оставаться на относительно высоком уровне. И все потому, что рейтинг держался на мифе - «царь хороший, бояре плохие». На мифе, что «президент честный и простой парень, далекий и никак не связан с олигархами».
Вчерашний скандал с президентскими офшорами разрушил этот миф. Общество получило еще одно доказательство, что Зеленский - это тот же Порошенко. Со всеми вытекающими последствиями.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633413068-yae-valetov-offshory-ne-prestuplenie-problema-v-tom-chto.html Ян Валетов: Оффшоры - не преступление. Проблема в том, что Зе-команда имеет двойную мораль
Избиратель больше не будет к Зеленскому снисходителен, не будет видеть в нем неопытного политика. Нельзя говорить о неопытности, имея более чем 10-летний стаж уклонения от уплаты налогов. При этом, как показывает журналистское расследование, в офшорные президентские схемы также замешано его ближайшее окружение.
С сегодняшнего дня, все действия, нарушающие Конституцию и Законы - как то, регулярное антиконституционное введение санкций против украинских граждан, незаконное закрытие телеканалов, формирование списка контрабандистов, поспешное продвижение закона об олигархах и т.д. - уже не смогут оцениваться обществом, как бескорыстная борьба за справедливость.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633342155-u-ofisi-prezidenta-vibrali-naytupishiy-iz-mozhlivih-variantiv.html У Офісі президента вибрали найтупіший із можливих варіантів реагування на офшорний скандал - Кость Бондаренко
Убедить общество в искренности и бескорыстности действий группы неискренних людей - задача, которую после офшорного скандала практически невозможно будет решить.
Больше не получится прикрывать провалы мифом "царь хороший, бояре плохие", как это было до офшорного скандала. Каждый провал, теперь будет настоящей проблемой.
Учитывая качество кризисного пиара и качество управленческой команды в целом, проблемы будут рождать другие проблемы - они будут нарастать как снежный ком и могут похоронить не только перспективы второго срока (как было в случае с Порошенко), но и перспективы Зеленского нормально досидеть первый.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube
https://www.facebook.com/Viktor.Skarshevsky/posts/2045410758946369 Виктор СКАРШЕВСКИЙ
Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку миш
очередной "разочаровавшийся" зебил перестал верить ослу офшорному, но продолжает повторять фейки самого зеленского, которые тот ссал зебилом..
Браво!
и этот тезис очень популярен среди зебилов м шмарийцев.. да и среди пророссийсой ваты.
С одной стороны, "достал кинжал - бей". Ситуация зашла далеко, и попытаться сделать вид, что всё тут всем приснилось, уже не выйдет.
Попытка "отыграть назад" означает неизбежную потерю лица (хотя, с другой стороны, чего там терять-то?) и признание в собственной слабости: это что ж за Могучий Вовочка, который на каком-то Разумкове запнулся?
С другой, убрав со скандалом №1 в собственном избирательном списке (а без скандала не выйдет - собственно, ситуация УЖЕ скандальная) Банковая покажет всем, что, во-первых, зе-команда фактически развалилась, а во-вторых, все попытки договориться с этими отморозками гроша выеденного не стоят, так что желающих союзничать с ними резко поубавится.
А вот у Разумкова ситуация, как говорится, win-win. Уволят - что ж, если корабль тонет, обижаться на того, кто насильно сажает тебя в шлюпку, точно не стоит. Зато потом можно хвастаться, что на самом деле никогда с "этими" не был, и задорого продавать свою оппозиционность.
Не уволят - значит, признают его силу и влияние. Акции спикера в этом случае разом догонят акции Зеленского. А с учётом того, что отличник Дима - кто угодно, только не наркоман-невменяшка, то и перегонят.
Банковой, конечно, наплевать. Им сам чёрт не брат, они сделаны из мяса, и так далее, и тому подобное. Только так или иначе, а они в стране не одни. И грешки, должки и обидки вокруг них растут не по дням, а на глазах.
Приближать своими руками день, когда другие сильные мира сего предъявят счёт с процентами - благородное дело, примерно как Русская Рулетка с пятью патронами в барабане вместо одного. Пожелаем Зеленскому и Ко в этом почтенном занятии всяческих успехов.
Данило Чикін
Вынудят ли Народ к новому Майдану для защиты Государства от нынешнего Януковича?
Снимают только спикера, а не парламент!
В чем переворот то?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".