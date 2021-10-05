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сертифікат (423) Мінцифри (1142) COVID-19 (19763)

У "Дії" з'являться два нові COVID-документи - про ПЛР-тестування і про те, що людина перехворіла на коронавірус, - Мінцифри

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У Міністерстві цифрової трансформації планують ввести в "Дії" ще два види COVID-сертифікатів - про результати ПЛР-тестування і сертифікат про те, що людина перехворіла на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

"Наразі спільно з МОЗ ми вже поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати для ПЛР-тестування, тобто такий сертифікат також з'явиться у "Дії". І також фактично розпочинаємо тестування COVID-сертифікатів для тих, хто перехворів і одужав від коронавірусу, і такі сертифікати також з'являться у "Дії", - зазначив Вискуб.

Також він виключив можливість масового внесення неправдивих відомостей про вакцинацію від коронавірусу до відповідних електронних баз даних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підробленими COVID-сертифікатами скористалися 1750 осіб, - поліція

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Топ коментарі
+5
****, это шабаш какой-то..
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05.10.2021 13:23
+5
А можна собі офшор через Дію створити? Малесенький. Адже ми всі президенти!
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05.10.2021 13:24
+1
Потом сюрприз будет всем хитрожопым... Кто выживет, конечно...
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05.10.2021 13:33
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****, это шабаш какой-то..
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05.10.2021 13:23 Відповісти
Ці документи ніяк не захищають від підробок сертифікатів і внесення в базу фейкових щеплень. Потрібно проводити тестування на антитіла і видавати сертифікати про наявність антитіл тільки після отримання результатів тестування на антитіла. Не має значення було щеплення чи перехворів, має значення тільки наявність антитіл!
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05.10.2021 13:24 Відповісти
Тести на антитіла потрібно проводити раз на півроку і поновлювати свій сертифікат антитіл до ковід-19 потрібно раз на півроку. Це захистить від підробок та маніпуляцій.
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05.10.2021 13:25 Відповісти
Потом сюрприз будет всем хитрожопым... Кто выживет, конечно...
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05.10.2021 13:33 Відповісти
А что помешает подделать тест на антитела?
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05.10.2021 14:09 Відповісти
Так же как и сертификат - ничего не мешает.
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05.10.2021 14:11 Відповісти
Куда этот тест прикладывать и кому он нужен, когда повсеместно люди без масок ходят и ездят и подхватить корону можно через полчаса после получения этой бумажки? Я серьезно. Для чего эти тесты нужны?!
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05.10.2021 15:47 Відповісти
А можна собі офшор через Дію створити? Малесенький. Адже ми всі президенти!
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05.10.2021 13:24 Відповісти
Tрэш полный.
Других проблем в державе больше нет ?
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05.10.2021 13:50 Відповісти
Спроси у своей прокси - что это в Австралии за карантинные меры такие обострились
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05.10.2021 14:56 Відповісти
У Минздрава совсем крыша поехала...
Разве не достаточно внутреннего и международного сертификата о вакцинации?
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05.10.2021 13:54 Відповісти
Це добре. Я перехворіла і вакцинуватись не планую. Краще буду здавати аналіз на антитіла як доказ того, що перехворіла і щеплення мені не потрібне
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05.10.2021 13:59 Відповісти
Также он исключил возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации от коронавируса в соответствующие электронные базы данных.
Любопытно и каким же образом? Врачей от базы отключил?
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05.10.2021 14:09 Відповісти
Фігня, щоб отримати електронний сертифікат про вакцинацію в Дії потрібно мати цифровий підпис, а його не можливо отримати не маючі електронного паспорта. То ж, якщо ви не маєте електронного паспорту то Дія вам до спини.
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05.10.2021 14:39 Відповісти
Цифровий підпис, можливо отримать без цифрового паспорта.
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05.10.2021 22:17 Відповісти
Лікарська таємниця? Ні не чули....
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05.10.2021 15:08 Відповісти
 
 