Разумков про "слуг народу": "Я помилився в людях і цінностях, з якими вони йшли" (оновлено)
Виносити пита щодо відставки спікера ВР Дмитра Разумкова на голосування в четвер - грубе порушення регламенту.
Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ти або йдеш за законом, або як тобі подобається. Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай ідуть. Я не буду звертатися до суду (для оскарження рішення). Напевно помилився і в людях, помилився і в цінностях, з якими вони йшли. Але я точно не помилився в тих людях, які нас сюди делегували і вибрали ", - зазначив він.
"Час все розставить на свої місця", - додав він.
Пізніше Разумков у Facebook написав: "Парламент є інституцією, яку не можна паплюжити. Питання не в посаді, а в тому, що Парламент повинен бути Парламентом у парламентсько-президентській республіці. Це ті чаші терезів, на яких сьогодні існує наша держава.
Я дуже хотів вірити, що за два роки каденції ми повернули Парламент до парламентської роботи. Мабуть, десь помилився. В людях та цінностях, з якими вони йшли. Але я точно не помилився в тих людях, які нас делегували у Верховну Раду. Тому зраджувати цінностям та принципам, з якими ми йшли в 2019 році, не збираюся. Знаю, що людей з такою ж позицією у Раді чимало".
Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
- знаешь сам прекрасно что судьи, прокурор, СБУ и МВС сейчас под полным контролем злого карлика которого ты с Богданом, Беней и остального десанта с Тель-Авива посадили в кресло презика руками тупого-мудрого нарида
- обтекай лишенец и молчи
В суд надо будет обращать через ТРИ ГОДА.
Вот тогда и будут РЕАЛЬНЫЕ ШАНСЫ посадить в тюрьму всех "Слуг"!
Там прописаны сроки - не позже 10 дней от даты внесения в порядок денний, и не раньше разумного срока для подготовки и подачи отчетов, которые тоже не за день готовятся.
Это все без всяких разумных сроков, 10 дней и тд. Практически творец турборежима не может отдать распоряжение своим подчинённым нажать кнопку в программе сформировать отчёт? И кто то не может проверить наличие соответствующих трансакций указанных в отчёте?
10 дней указаны в ч. 1. ст. 77:
"Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії."
Вот отсюда и берутся эти сроки: не меньше, по крайней мере, 3-х дней и не больше 10.
Корниенко в интервью сам публично фактически признал, что они нарушают это требование регламента. Но при этом сказал, что хоть вопрос и спорный, но по их мнению это якобы не помешает им провести голосование. Божья роса, ей Богу)
Если вы плохо понимаете українською, то опять переведу: отчёт о своей работе и выполнение бюджета вр ( что он лично делал и сколько денег и куда из бюджета потрачено, что доступно в любой бухгалтерской программе в любой момент) и висновок проверки правда или брешит отчитывающейся. Это все в течении 15 минут можно сделать и без любимого Разумковым турборежима.
Вы понимаете, что значит изготовить 424 экземпляра этого отчета для того, чтобы раздать его депутатам? Это не мгновенно происходит.
"Висновок.
Як бачимо, Регламент Верховної Ради не встановлює мінімального строку для включення до порядку денного сесії Верховної Ради розгляду питання про відкликання Голови Верховної Ради з посади. Законодавчо визначається лише максимальний строк, щодо розгляду цього питання до порядку денного сесії не пізніш як на десятий день після включення. В той же час, призначення 5 жовтня розгляду питання про відкликання на 7 жовтня фактично унеможливлює виконання частини 5 статті 76 Регламенту, щодо підготовки Головою Верховної Ради України і надання народним депутатам звіту про роботу та про виконання кошторису Верховної Ради, а також щодо надання висновку Рахункової палати не пізніш як за два дні до розгляду цього питання на пленарному засіданні Ради."
https://www.oporaua.org/news/parliament/rada_9/23512-iak-maie-vidbuvatisia-vidstavka-golovi-verkhovnoyi-radi-********
А вот Вам прямая цитата Корниенко:
"Є певний строк щодо двох днів на підготовку звіту Голови Верховної Ради, але цей строк не обмежує можливість розгляду... Тобто, якщо ми призначаємо на розгляд питання за п'ять днів, то за три дні він має дати звіт. Але якщо ми призначаємо за один день, то не зрозуміло, чи є це обмеженням. Це не є обмеженням, на нашу думку", - сказав Корнієнко."
Закон, что дышло, вот как это называется. Один несчастный лишний день не могли подождать малограмотные "слуги", чтобы их не обвиняли в нарушении регламента)
Ни за неделю, ни за месяц, ни за год до своего гипотетического увольнения он ничего готовить был не обязан)
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445310273586442240 2 ч
Лихо угробившие "закон про олигархов" "слуги на(сб\у)рода" решили угробить и парламент, голосуя отставку Разумкова с нарушением регламента ВР. В принципе это хорошо.
Эту лавочку давно пора закрывать. Разумков объявит себя действующим главой ВР и у нас будет два экземпляра "Верховной Рады
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".