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Новини Відставка Разумкова
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Я не намагався зв'язатися із Зеленським для обговорення питання моєї відставки, - Разумков

Я не намагався зв'язатися із Зеленським для обговорення питання моєї відставки, - Разумков

Дмитро Разумков не намагався зв'язатися з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питання його відставки.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, не намагався (питання відставки із Зеленським, - Ред.). У мене не стояло завдання втриматися в кріслі. Я ж міг бути менш принциповим, більш зручним. Але я від своїх позицій не відходжу", - зазначив спікер.

"Зі мною теж не намагалися зв'язатися (з Офісу Президента, - Ред.)", - додав Разумков.

Також читайте: Я не звертатимуся до суду для оскарження питання відставки. Хочуть іти в обхід закону - нехай ідуть, - Разумков

"Давно, близько місяця", - зазначив він, відповідаючи на питання, коли він в останній раз спілкувався із Зеленським.

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Топ коментарі
+2
Сам привів цю зелену зграю, ну а тепер став не потрібний
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05.10.2021 13:36
+2
Учорашнє Ехо Україна на ПРЯМОМУ , Солонтай виказав прямі сумніви , а хто сказав що це не спектакль з Разумковим походу вови на дочасні перевибори ?Адже у них був цей план перед Днем НЕзалежності, про котрий розповів Данилюк на Еспресо на шоу ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ. (котрому теж кортить йти на дочасні)

На голову ВР посадять слухняного тимчасовов президента, й гей-гей двома колонами ОЗЖ +РАЗУМКОВ ( з відхватом голосів новою партією Притули у Пороха та ще й Кличко постарається) .
Ахмєтов кожного дня садить Ляшка кричати проти ЗЕвлади, а збоку сидить Рабінович й мовчки погоджується з ним .
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05.10.2021 14:02
+2
Это не гордыня, а как раз понимание того, откуда ноги растут.
Хоть Зеленский и делает вид, что он над конфликтом, но именно он инициатор отставки Разумкова.
Началась по сути предвыборная компания. Разумков ему будущий конкурент. Поэтому бессмысленно Разумкову с ним и его ручной партией общаться.
Абсолютно не симпатизирую ни Зеленскому, ни Разумкову.
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05.10.2021 14:22
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Сам привів цю зелену зграю, ну а тепер став не потрібний
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05.10.2021 13:36 Відповісти
Гординя це страшний гріх. Разумков спочатку продався олігархам, а тепер ще й не комунікує з фракцією та Президентом. Добре що його знімають.
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05.10.2021 14:05 Відповісти
Дивно, фракція олігарха За майбутнє голосує за відставку
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05.10.2021 14:12 Відповісти
Это не гордыня, а как раз понимание того, откуда ноги растут.
Хоть Зеленский и делает вид, что он над конфликтом, но именно он инициатор отставки Разумкова.
Началась по сути предвыборная компания. Разумков ему будущий конкурент. Поэтому бессмысленно Разумкову с ним и его ручной партией общаться.
Абсолютно не симпатизирую ни Зеленскому, ни Разумкову.
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05.10.2021 14:22 Відповісти
Мені здається що ініціатор конфлукту саме Разумков, який почав власну гру і гальмує прийняття потрібних законопроектів. Це видно по ситуації з законом об олігархах.
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05.10.2021 14:33 Відповісти
Лахта, не 'об', а 'про'.
Якщо з за поребрика проти Разумкова, значить нормальний мужик.
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05.10.2021 16:42 Відповісти
товарищ Сталин - произошла чудовищная ошибка!
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05.10.2021 13:37 Відповісти
Вистава 95 кварталу для лохів. Ляльководи готують нову фігуру на президентські вибори.
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05.10.2021 13:38 Відповісти
Обоє рябоє. тільки один нахрапистий і наглий, але косить під дурня. Зеля.
А інший - хитрий і обтєкаємий. Але ж несимпатичний, ляя! Разумков-дристунков.
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05.10.2021 13:38 Відповісти
ти перший раз бачиш людину яка не тримається за посаду? ото в тебе мізки засрано!
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05.10.2021 14:26 Відповісти
Тиць-пердиць! До чого твій коммент? До чого тут тримання за посаду чи ще за щось?
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05.10.2021 17:57 Відповісти
а ти пишеш під тою темою яка так називається "не тримаюся за посаду". читай статтю потім висирай коменти.
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05.10.2021 18:39 Відповісти
Ого, якийсь фріцовський прихвостень буде мені вказувати, що маю робити? Ти збрєнділ, няша?
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05.10.2021 20:36 Відповісти
а чого ти вирiшило шо то нe vpn? страдаєш зeлeномозглiстю? моi спiвчуття.
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05.10.2021 21:24 Відповісти
да радi бога! нe читай. позорься далi. рeкламуй свою зeлeномозглiсть!
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05.10.2021 21:26 Відповісти
Ну молодцы, фуле. В стране война идет, пандемия гуляет, экономические проблемы, рост цен на все. А вы, зеляди, как в песочнице не разговариваете...
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05.10.2021 13:44 Відповісти
давайте робити ставки, з ким об"єданється Разумков після походуЗЕбл...доти на дочасні вибори. Приймаємо до уваги те, що розкручує захист Разумкова Ахмєтов на своїх каналах, мовчить Пінчук , хвилюється за шустера Юля... Немає Єрмака в інформпросторі, й мовчить про Єрмака й історію з Разумковим уся рашистська ************
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05.10.2021 13:48 Відповісти
приймемо, БУДЬ ЛАСКА, до. уваги те. що саме я піднімала першою на ЦЕНЗОРІ гвалт про минуле Разумкова, коли він почав вести вовиних баранів до перемоги
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05.10.2021 13:51 Відповісти
Учорашнє Ехо Україна на ПРЯМОМУ , Солонтай виказав прямі сумніви , а хто сказав що це не спектакль з Разумковим походу вови на дочасні перевибори ?Адже у них був цей план перед Днем НЕзалежності, про котрий розповів Данилюк на Еспресо на шоу ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ. (котрому теж кортить йти на дочасні)

На голову ВР посадять слухняного тимчасовов президента, й гей-гей двома колонами ОЗЖ +РАЗУМКОВ ( з відхватом голосів новою партією Притули у Пороха та ще й Кличко постарається) .
Ахмєтов кожного дня садить Ляшка кричати проти ЗЕвлади, а збоку сидить Рабінович й мовчки погоджується з ним .
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05.10.2021 14:02 Відповісти
50/50. людина реально може не триматися за посаду? бо це дикість для України? а що це можуть використати у своїх цілях, то це запросто.
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05.10.2021 14:30 Відповісти
Разумков молодець. Люблю принципових людей.
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05.10.2021 14:10 Відповісти
Дмитрий Разумков не пытался связаться с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса его отставки.https://images.cnscdn.com/images/4/e/8/8/4e8831596445480079a339afac43ce3e/original.jpg
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05.10.2021 14:45 Відповісти
Разумков-слуга олигархов.
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05.10.2021 16:18 Відповісти
 
 