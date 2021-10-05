Я не намагався зв'язатися із Зеленським для обговорення питання моєї відставки, - Разумков

Дмитро Разумков не намагався зв'язатися з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питання його відставки.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, не намагався (питання відставки із Зеленським, - Ред.). У мене не стояло завдання втриматися в кріслі. Я ж міг бути менш принциповим, більш зручним. Але я від своїх позицій не відходжу", - зазначив спікер.

"Зі мною теж не намагалися зв'язатися (з Офісу Президента, - Ред.)", - додав Разумков.

Також читайте: Я не звертатимуся до суду для оскарження питання відставки. Хочуть іти в обхід закону - нехай ідуть, - Разумков

"Давно, близько місяця", - зазначив він, відповідаючи на питання, коли він в останній раз спілкувався із Зеленським.