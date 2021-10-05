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Я не намагався зв'язатися із Зеленським для обговорення питання моєї відставки, - Разумков
Дмитро Разумков не намагався зв'язатися з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питання його відставки.
Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ні, не намагався (питання відставки із Зеленським, - Ред.). У мене не стояло завдання втриматися в кріслі. Я ж міг бути менш принциповим, більш зручним. Але я від своїх позицій не відходжу", - зазначив спікер.
"Зі мною теж не намагалися зв'язатися (з Офісу Президента, - Ред.)", - додав Разумков.
"Давно, близько місяця", - зазначив він, відповідаючи на питання, коли він в останній раз спілкувався із Зеленським.
Топ коментарі
+2 Eutectic
показати весь коментар05.10.2021 13:36
+2 Наталия Гончар
показати весь коментар05.10.2021 14:02
+2 Сергей Иванофф
показати весь коментар05.10.2021 14:22
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Хоть Зеленский и делает вид, что он над конфликтом, но именно он инициатор отставки Разумкова.
Началась по сути предвыборная компания. Разумков ему будущий конкурент. Поэтому бессмысленно Разумкову с ним и его ручной партией общаться.
Абсолютно не симпатизирую ни Зеленскому, ни Разумкову.
Якщо з за поребрика проти Разумкова, значить нормальний мужик.
А інший - хитрий і обтєкаємий. Але ж несимпатичний, ляя! Разумков-дристунков.
На голову ВР посадять слухняного тимчасовов президента, й гей-гей двома колонами ОЗЖ +РАЗУМКОВ ( з відхватом голосів новою партією Притули у Пороха та ще й Кличко постарається) .
Ахмєтов кожного дня садить Ляшка кричати проти ЗЕвлади, а збоку сидить Рабінович й мовчки погоджується з ним .