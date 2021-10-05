РФ цілеспрямовано створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ: Кулеба і Рау обговорили загрози "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи
Головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році, загрози "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи та низку питань двосторонньої взаємодії обговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час переговорів з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвим Рау.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Північний потік-2" підриває безпеку не тільки України і Польщі, а й усієї Європи. Росія вже цілеспрямовано дестабілізує поставки газу європейським споживачам і створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ. Україна і Польща готові спільно протидіяти загрозам енергетичної безпеки і стабільності європейського континенту", - повідомив Кулеба.
Міністри наголосили на важливості планової інтеграції української енергетичної системи в європейську ENTSO-E.
Глави МЗС приділили особливу увагу польському головуванню в ОБСЄ в 2022 році. "Збігнєв Рау запевнив, що припинення російсько-українського збройного конфлікту і деокупація Криму залишатимуться ключовими пріоритетами головування Польщі в ОБСЄ. Він висловив готовність активно сприяти втіленню завдань Кримської платформи", - йдеться в повідомленні МЗС України.
Кулеба запросив Рау як головуючого в ОБСЄ відвідати на початку 2022 року лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.
Глави МЗС України та Польщі окремо обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема виконання домовленостей, досягнутих за підсумками візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Польщі 9 вересня.
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«Для прохождения отопительного сезона Украине необходимо закупить еще 4 млрд кубометров газа, пишет Экономическая правда в понедельник, 4 октября. При этом издание отмечает, что на закупку газа Нафтогаз получит 51 млрд грн компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой, 48 млрд грн из них будет выплачено Оператором ГТС. Отмечается, что на отопительный сезон нужно около 19 млрд кубометров газа, но у Украины есть только 15 млрд, а еще 4 млрд нужно докупить…
Напомним, на прошлой неделе Кабмин утвердил соглашение, по которому Оператор ГТС Украины выплатит Нафтогазу 48 млрд грн. До сих пор планировалось, что эту сумму Оператор будет выплачивать равными частями, по 9,6 млрд грн в течение пяти лет. Сейчас концепция предусматривает выплату 48 млрд грн в 2021 году. При этому у ОГТСУ сейчас есть только 30 млрд грн, а остальные деньги, скорее всего, придется одалживать».
Эту большую цитату мы привели для того, чтобы было понятно, какую деструктивную роль играет Витренко. По сути, сейчас под удар подставляется независимый оператор газотранспортной системы, который был образован в результате «анбалдинга» и что является составной частью приведения нашего энергорынка в соответствие с «Третьим энергопакетом» ЕС. То есть прямо сейчас зеленые человечки рушат основы нашей энергетической системы и намерены «убить» независимого оператора.
Сигаретопровод протянул или шо? Польше вообще уже наср... на Кулеб и на их вопли - то кричали шо не достроят, то кричат шо же делать......
В Китае кулеб таких бы... понизили в звании.(на 3.5 метра ниже их роста)
Закончатся контракты азиатам - повезут и в Европу.
Европейцы похоже на х-ла надеялись, когда прозевали контракты. А х-ло решило им поднасрать и отказалось увеличить поставки.