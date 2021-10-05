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Європа (1567) Польща (8262) Північний потік (2446) Кулеба Дмитро (3604) Рау Збіґнев (105)

РФ цілеспрямовано створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ: Кулеба і Рау обговорили загрози "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи

РФ цілеспрямовано створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ: Кулеба і Рау обговорили загрози

Головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році, загрози "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи та низку питань двосторонньої взаємодії обговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час переговорів з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвим Рау.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Північний потік-2" підриває безпеку не тільки України і Польщі, а й усієї Європи. Росія вже цілеспрямовано дестабілізує поставки газу європейським споживачам і створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ. Україна і Польща готові спільно протидіяти загрозам енергетичної безпеки і стабільності європейського континенту", - повідомив Кулеба.

Міністри наголосили на важливості планової інтеграції української енергетичної системи в європейську ENTSO-E.

Глави МЗС приділили особливу увагу польському головуванню в ОБСЄ в 2022 році. "Збігнєв Рау запевнив, що припинення російсько-українського збройного конфлікту і деокупація Криму залишатимуться ключовими пріоритетами головування Польщі в ОБСЄ. Він висловив готовність активно сприяти втіленню завдань Кримської платформи", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Також читайте: Вашингтон продовжить боротися з "Північним потоком 2", - Держдеп

Кулеба запросив Рау як головуючого в ОБСЄ відвідати на початку 2022 року лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Глави МЗС України та Польщі окремо обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема виконання домовленостей, досягнутих за підсумками візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Польщі 9 вересня.

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Топ коментарі
+4
Весь газ законтрактован в Азию. Другого просто нет.

Закончатся контракты азиатам - повезут и в Европу.

Европейцы похоже на х-ла надеялись, когда прозевали контракты. А х-ло решило им поднасрать и отказалось увеличить поставки.
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05.10.2021 14:33
+3
путин видимо не разрешает.
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05.10.2021 14:15
+3
Так Трамп им предлагал заключить контракты на поставку СПГ, но они же захотели сп2 якобы дешевле будет. Так СПГ и гонят туда где больше за него дадут. Это же просто бизнес. Правда почему-то совсем не такой как с газпромом.
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05.10.2021 14:21
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СП-2 это единственный проект в мире который еще даже не будучи запущенным уже себя окупил.))
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05.10.2021 14:00 Відповісти
что сп-2, зеленский и его шобла разоряют Нафтогаз и разрушают эенргетическую систему Украины:

«Для прохождения отопительного сезона Украине необходимо закупить еще 4 млрд кубометров газа, пишет Экономическая правда в понедельник, 4 октября. При этом издание отмечает, что на закупку газа Нафтогаз получит 51 млрд грн компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой, 48 млрд грн из них будет выплачено Оператором ГТС. Отмечается, что на отопительный сезон нужно около 19 млрд кубометров газа, но у Украины есть только 15 млрд, а еще 4 млрд нужно докупить…
Напомним, на прошлой неделе Кабмин утвердил соглашение, по которому Оператор ГТС Украины выплатит Нафтогазу 48 млрд грн. До сих пор планировалось, что эту сумму Оператор будет выплачивать равными частями, по 9,6 млрд грн в течение пяти лет. Сейчас концепция предусматривает выплату 48 млрд грн в 2021 году. При этому у ОГТСУ сейчас есть только 30 млрд грн, а остальные деньги, скорее всего, придется одалживать».
Эту большую цитату мы привели для того, чтобы было понятно, какую деструктивную роль играет Витренко. По сути, сейчас под удар подставляется независимый оператор газотранспортной системы, который был образован в результате «анбалдинга» и что является составной частью приведения нашего энергорынка в соответствие с «Третьим энергопакетом» ЕС. То есть прямо сейчас зеленые человечки рушат основы нашей энергетической системы и намерены «убить» независимого оператора.
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05.10.2021 14:08 Відповісти
Польша се протянула газ из Норвегии, а что сделал Человек-Кулеба?
Сигаретопровод протянул или шо? Польше вообще уже наср... на Кулеб и на их вопли - то кричали шо не достроят, то кричат шо же делать......
В Китае кулеб таких бы... понизили в звании.(на 3.5 метра ниже их роста)
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05.10.2021 14:02 Відповісти
Цікаво, а чому американці при таких цінах не підсуєятьтся і не пригонять в Європу кілька танкерів із зрідженим газом... В нього ж собівартість явно не 1000 баксів!
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05.10.2021 14:05 Відповісти
путин видимо не разрешает.
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05.10.2021 14:15 Відповісти
В Азию выгоднее гнать
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05.10.2021 14:20 Відповісти
Чим вигідніше? Там ціни наразі нижчі і ще й плисти туди довше...
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05.10.2021 14:24 Відповісти
Значит действительно путин запретил
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05.10.2021 16:07 Відповісти
Так Трамп им предлагал заключить контракты на поставку СПГ, но они же захотели сп2 якобы дешевле будет. Так СПГ и гонят туда где больше за него дадут. Это же просто бизнес. Правда почему-то совсем не такой как с газпромом.
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05.10.2021 14:21 Відповісти
Весь газ законтрактован в Азию. Другого просто нет.

Закончатся контракты азиатам - повезут и в Европу.

Европейцы похоже на х-ла надеялись, когда прозевали контракты. А х-ло решило им поднасрать и отказалось увеличить поставки.
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05.10.2021 14:33 Відповісти
А зачем ему это ? Если можно продавать меньше газа, но дороже. Конкуренции ведь все равно нет.
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05.10.2021 15:01 Відповісти
Тому що, Байден з демократами наразі давлять американських та канадських розробників вуглеводнів.
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05.10.2021 14:44 Відповісти
Правильно все делает, вас дураков ума разуму надо учить
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05.10.2021 14:13 Відповісти
Так демпингуйте цену, или что то нам мешает?
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05.10.2021 14:36 Відповісти
Заважає те що, ******* американська влада давить видобувачів вуглеводів.
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05.10.2021 14:46 Відповісти
Чтобы демпинговать нужен как минимум избыток газа в хранилищах, спад производства в Европе и благоприятный прогноз на теплую зиму.
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05.10.2021 15:07 Відповісти
Мені одне не зрозуміло, якщо в підвищенні ціни на газ винна Росія то чому мовчать основні країни ЄС? Такі як Германія, Франція і т.д.
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05.10.2021 14:36 Відповісти
В цій ситуації їм легше придушувати дрібний бізнес, який завжди мав незалежну позицію.
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05.10.2021 14:47 Відповісти
Так они в доле, долгосрочные контракты заключены и выполняются, там старая цена, а кризисную ситуацию они не предугадали. Кстати этот газ по 1200, бумажный, новых контрактов никто не заключает.
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05.10.2021 14:49 Відповісти
Так ведь они сейчас в шоколаде) Вот и сидят и не жужжат. У них долгосрочные прямые договоры, где цена привязана к нефти. Нефть конечно тоже заметно подросла, но не в разы как газ на спотовом рынке..
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05.10.2021 15:08 Відповісти
Почему только Польша и Украина противодействуют росту цен на газ?
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05.10.2021 17:16 Відповісти
 
 