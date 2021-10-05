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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Київ (19122) Кличко (3477) обмеження (242) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Ми розглядаємо варіант відвідування кафе, ресторанів і масових заходів у Києві за QR-кодом вакцинації, - Кличко

Ми розглядаємо варіант відвідування кафе, ресторанів і масових заходів у Києві за QR-кодом вакцинації, - Кличко

Влада Києва напередодні можливого погіршення ситуації з коронавірусом розробляє алгоритм посилення карантинних правил. Зокрема, розглядається варіант доступу до масових заходів, відвідування кафе і ресторанів за наявності QR-коду про вакцинацію.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприклад, коли тільки за наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції. Ми розглядаємо такі варіанти обмежень. Вони можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. Але, підкреслю, це на рівні ідей поки – варіанти, які розглядаються", – зазначив він.

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При цьому Кличко додав, що вводити обов'язкові COVID-сертифікати для проїзду в транспорті під час перебування в "червоній" зоні він не хоче.

"Ми не хочемо такого варіанта. Але в разі різкого погіршення ситуації - для того, щоб не запроваджувати повний локдаун, як це було минулого року, - ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни", - зауважив мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від коронавірусу в Києві померли 13 осіб. Виявлено 560 нових випадків, - Кличко. КАРТА

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Топ коментарі
+13
Це антиконституційно обмежувати доступ в громадські місця громадянам за якоюсь ознакою. Кличко абсолютно не орієнтується в Конституції України.
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05.10.2021 14:06
+8
Ну шоб как у коцабов.
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05.10.2021 14:11
+5
Ну ковід навіть не знає, що вакцини з ним боряться. Заражає всіх підряд і невакцинованих і вакцинованих.
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05.10.2021 14:13
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Це антиконституційно обмежувати доступ в громадські місця громадянам за якоюсь ознакою. Кличко абсолютно не орієнтується в Конституції України.
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05.10.2021 14:06 Відповісти
Он только в откатах ориентируется хорошо.
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05.10.2021 14:09 Відповісти
КОВІД - це взагалі антикоституційно, як і будь-яка хвороба, але він цього не знає.
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05.10.2021 14:10 Відповісти
Ну ковід навіть не знає, що вакцини з ним боряться. Заражає всіх підряд і невакцинованих і вакцинованих.
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05.10.2021 14:13 Відповісти
От лікування ввід пневмонії, бажано під ШВЛ - це цілком конституційно.
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05.10.2021 14:11 Відповісти
Може конституційно, але як показує статистика досить небезпечно. Тому до пневмонії краще не доводити ситуацію.
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05.10.2021 14:14 Відповісти
Цифровий тоталітарізм хворева.
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05.10.2021 14:06 Відповісти
мало хто буде ходити з кодами тому більшість тупо закриєця на певний період або повністю. все...
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05.10.2021 14:10 Відповісти
Ну шоб как у коцабов.
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05.10.2021 14:11 Відповісти
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05.10.2021 14:17 Відповісти
Вчера в Эль Мюридки кто то выдал из Твиттера - израильский там вроде министр говорит шо два доз - перенос, три доз - пенсионеры перенос. как-то так. ну типо.. вакцина не особо помогос)))
кстати - проверить можете, вчера видел, правда там такая мова, правда перевод снизу, но ужасно и то и Твиттер))
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05.10.2021 14:16 Відповісти
Смысл в том,что надо будет и третья,четвертая и т.д и т.п
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05.10.2021 14:35 Відповісти
Кличко решил перенять передовые практики сРуцкого мира.
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05.10.2021 14:22 Відповісти
Все обязаны иметь смартфоны? Ублюдки!
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05.10.2021 14:23 Відповісти
Не. Только те кто покушать хочет.
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05.10.2021 14:27 Відповісти
Наглая - противоправная! - дискриминация. Мрази!
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05.10.2021 14:30 Відповісти
Дитя цифровой эпохи... можно ж с тем же смыслом но куда как проще: желтые звезды на одежду, штрих-код на руку...
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05.10.2021 14:34 Відповісти
Это все не важно, селеЗЕнь долетался с офшорами. Стоило копнуть по днего, как положение дел начало резко меняться.
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05.10.2021 14:52 Відповісти
Лучше бы Леннокс эту безмозглую швабру прибил.
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05.10.2021 14:55 Відповісти
Ну и хрен с ними, с рестораторами!
Употребление спиртного усугубляют течение заболеваемости.
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05.10.2021 17:14 Відповісти
В Португалии такая фигня была - либо тест либо вакциа, но не долго, владельцы бизнеса не были в восторге, как и клиенты. В общем, это не работает. Но ведь у Украины свой путь - нужно импробовать худшие практики.
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05.10.2021 17:38 Відповісти
40 тис. Громадян відмовились від рнокпп(за религійним переконанням) , вони не можуть згенерувати сертифікат в дії, ніяк. Хоча більшість вакциновані. Тому подібні заяви влади є дискримінацію за религійною ознакою.
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24.11.2021 16:32 Відповісти
 
 