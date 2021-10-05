Ми розглядаємо варіант відвідування кафе, ресторанів і масових заходів у Києві за QR-кодом вакцинації, - Кличко
Влада Києва напередодні можливого погіршення ситуації з коронавірусом розробляє алгоритм посилення карантинних правил. Зокрема, розглядається варіант доступу до масових заходів, відвідування кафе і ресторанів за наявності QR-коду про вакцинацію.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наприклад, коли тільки за наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції. Ми розглядаємо такі варіанти обмежень. Вони можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. Але, підкреслю, це на рівні ідей поки – варіанти, які розглядаються", – зазначив він.
При цьому Кличко додав, що вводити обов'язкові COVID-сертифікати для проїзду в транспорті під час перебування в "червоній" зоні він не хоче.
"Ми не хочемо такого варіанта. Але в разі різкого погіршення ситуації - для того, щоб не запроваджувати повний локдаун, як це було минулого року, - ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни", - зауважив мер столиці.
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кстати - проверить можете, вчера видел, правда там такая мова, правда перевод снизу, но ужасно и то и Твиттер))
Употребление спиртного усугубляют течение заболеваемости.