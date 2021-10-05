Глава "Укрексімбанку" Мецгер, у якому напали на журналістів: "Про дружбу із Зеленським говорити не став би, у нас робочі відносини"
Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив що має робочі відносини з президентом Володимиром Зеленським.
У листопадовому інтерв'ю "НВ" за 2020 рік Мецгер розповів, що знайомий із президентом і кілька разів бачився з ним, коли Зеленський працював у "95 кварталі", передає Цензор.НЕТ.
"Але говорити про дружбу, сімейну, я б не став. Ми знайомі, не більше", - зазначив глава "Укрексімбанку".
"Ми бачилися кілька разів, але я не можу вам говорити про якісь неформальні або формальні відносини. Зараз ми, звичайно ж, бачимося на нарадах, де необхідна участь державного банку, тобто на рівні Кабміну, Офісу Президента, але це виключно робочі зустрічі. У мене є конструктивні робочі відносини з президентом, з Офісом, з усім Кабінетом Міністрів, усіма, з ким необхідно, для того, щоб банк працював", - додав Мецгер.
Крім того, у червні 2020 року, після того, як бізнесмени Хмельницької області заявили, про проблеми з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував главі банку Євгену Мецгеру.
За словами Мецгера, "це був дзвінок у доволі позитивному і конструктивному руслі".
Зазначимо, в 2019 році ЗМІ повідомили, що ексюристка "Укрексімбанку", дружина Євгенія Мецгера - Юлія, яка увійшла за квотою президента Зеленського до наглядової ради "Приватбанку", виявилася подругою Олени Кравець зі студії "95 кварталу".
Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.
Будь ласка, зачекайте...
...ряд стран уже заявил о том, что начинают расследование обстоятельств участия первых лиц в офшорных схемах. Надо понимать, что при этом, высшие должностные лица будут призваны добровольно раскрыть характер всех офшорных операций, чтобы установить их соответствие законам конкретной страны и соответствию статусу первых лиц. Так, уже известно о том, что подобные мероприятия уже начаты в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии, Чехии, Панаме и Чили. В Чили и вовсе пошла жесткая заруба.
Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Они считают, что в данном случае речь идет об умышленной халатности, которая является нарушением конституции и законов страны и поэтому заслуживает конституционного обвинения и отстранения президента от власти.
Но в некоторых странах не просто не проводится какого-то разбирательства, но руководство страны показывает публике средний палец и как бы спрашивает: «А шо такое?».
К таким странам относятся РФ и Украина. Причем, в РФ всплыла фамилия такой себе барышни, с характерной фамилией Кривоногих, которая давно подозревалась в очень близких сношениях с Путиным. Теперь оказалось, что эти сношения были не за просто так.
Ну и у нас всплыла целая когорта записных оправдателей зеленого царька, которые утверждают, что разбираться тут не с чем и все хорошо. Только вот практика показывает, что все больше стран, получивших компромат на свое руководство, устраивают свои расследования этих обстоятельств. Причем, речь пока не идет о конкретных обвинениях, просто первые лица, когда шли во власть, должны были показать свою прозрачность и не показали, и вот теперь им дается шанс восстановить эту прозрачность, самолично вскрыть всю свою офшорную подноготню. Посмотрим, как теперь, на фоне этих примеров, зелень будет шкварчать и дымиться. Это будет хороший урок всем.
https://defence-line.org/2021/10/zapax-pandory/
"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Проблема офшоров в том, что кто-то может уклоняться от уплаты налогов или выводить за рубеж средства, полученные незаконным путем. Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?", - сказал нардеп БПП, Винник.
1 июня Рада отказалась принять постановление о создании ВСК, "за" проголосовали 108 народных депутатов при минимально необходимых 150.
Первая часть расследования, основанная на "Панамском архиве", была опубликована 3 апреля. После публикации документов выяснилось, что Петр Порошенко владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах, причем в декларации за 2014 год Порошенко не упомянул о создании компании за рубежом.
9 мая была опубликована вторая часть расследования. В ней в качестве бенефициара офшорной компании упоминается заместитель генерального директора корпорации Roshen Сергей Зайцев, который был одноклассником и первым бизнес-партнером Порошенко.
я не про паспорт, конечно, а про лицо.....
он ко мне как и к стране пришел в маске Голобородько
представление намного круче чем сантаклаус и дед мороз
респект шоубизнесу + олигархии бени
п.с. только дебилы об этом не знают))
кстати, немного знал этого мецгера (точнее его родню).. типичнейшие евреи.. часть его родственников эмигрировала из кр.рога в Германию именно по графе "евреи"
и да, "man", это очень уж известное "еврейское" слово для дебилов)
тебя ткнули носом в ФАКТ: фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования весьма распространены среди евреев.
и только дебилы этого не понимают)
имя латинского происхождения Маркус очень распространено среди евреев Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейские_фамилии
Фамилии, образованные от профессий общего характера
Как и у других народов, у евреев значительная часть фамилий образована от названий профессий или рода деятельности.
Мецгер, очевидно, произошла от немецкого слова «metzger», которое в переводе на русский язык означает «мясник»
вот и Крыжок поделился рассказами о своих детях
Но, поверь, никому не интересны чем занимаются твои детишки
знать о занятиях своих детей можешь только ты)
о чем ты и сообщило всему Цензору.
Но, поверь, мне пофиг кто они и чем занимаются
например:
имя латинского происхождения Маркус очень распространено среди евреев Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейские_фамилии
Как и у других народов, у евреев значительная часть фамилий образована от названий профессий или рода деятельности.
Мецгер, очевидно, произошла от немецкого слова «metzger», которое в переводе на русский язык означает «мясник»
https://www.analizfamilii.ru/Metsger/proishozhdenie.html
фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования были весьма распространены среди евреев.
очень кашерная еврейская фамилия
Всё просто:
- Мы с ним одной крови !
И жена Мецгера тоже из грязи в князи в набсовет Привата тоже попала просто так.
При Яныке так вот донецкие массажисты и собутыльники становились топ-менеджерами.