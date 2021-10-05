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Зеленський (22448) Укрексімбанк (474) Мецгер (99)

Глава "Укрексімбанку" Мецгер, у якому напали на журналістів: "Про дружбу із Зеленським говорити не став би, у нас робочі відносини"

Глава

Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив що має робочі відносини з президентом Володимиром Зеленським.

У листопадовому інтерв'ю "НВ" за 2020 рік Мецгер розповів, що знайомий із президентом і кілька разів бачився з ним, коли Зеленський працював у "95 кварталі", передає Цензор.НЕТ.

"Але говорити про дружбу, сімейну, я б не став. Ми знайомі, не більше", - зазначив глава "Укрексімбанку".

"Ми бачилися кілька разів, але я не можу вам говорити про якісь неформальні або формальні відносини. Зараз ми, звичайно ж, бачимося на нарадах, де необхідна участь державного банку, тобто на рівні Кабміну, Офісу Президента, але це виключно робочі зустрічі. У мене є конструктивні робочі відносини з президентом, з Офісом, з усім Кабінетом Міністрів, усіма, з ким необхідно, для того, щоб банк працював", - додав Мецгер.

Також читайте: Глава "Укрексімбанку" Мецгер про інцидент із журналістами "Схем": "Це провокація і замах на незаплямовану репутацію менеджменту"

Крім того, у червні 2020 року, після того, як бізнесмени Хмельницької області заявили, про проблеми з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував главі банку Євгену Мецгеру.

За словами Мецгера, "це був дзвінок у доволі позитивному і конструктивному руслі".

Зазначимо, в 2019 році ЗМІ повідомили, що ексюристка "Укрексімбанку", дружина Євгенія Мецгера - Юлія, яка увійшла за квотою президента Зеленського до наглядової ради "Приватбанку", виявилася подругою Олени Кравець зі студії "95 кварталу".

Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

Також читайте: Сидоренко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": "Це не просто за межею. Це повернення в часи Януковича"

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Топ коментарі
+9
Мецгер - украинец ?

я не про паспорт, конечно, а про лицо.....
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05.10.2021 14:12
+9
Рабочие еврейские отношения.
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05.10.2021 14:18
+9
"Потомственный" запорожский козак. Его прапрадед возле Сечи шинок держал.
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05.10.2021 14:26
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Рабочие отношения по офшорам?
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05.10.2021 14:11 Відповісти
в тему офшоров:
...ряд стран уже заявил о том, что начинают расследование обстоятельств участия первых лиц в офшорных схемах. Надо понимать, что при этом, высшие должностные лица будут призваны добровольно раскрыть характер всех офшорных операций, чтобы установить их соответствие законам конкретной страны и соответствию статусу первых лиц. Так, уже известно о том, что подобные мероприятия уже начаты в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии, Чехии, Панаме и Чили. В Чили и вовсе пошла жесткая заруба.
Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Они считают, что в данном случае речь идет об умышленной халатности, которая является нарушением конституции и законов страны и поэтому заслуживает конституционного обвинения и отстранения президента от власти.
Но в некоторых странах не просто не проводится какого-то разбирательства, но руководство страны показывает публике средний палец и как бы спрашивает: «А шо такое?».
К таким странам относятся РФ и Украина. Причем, в РФ всплыла фамилия такой себе барышни, с характерной фамилией Кривоногих, которая давно подозревалась в очень близких сношениях с Путиным. Теперь оказалось, что эти сношения были не за просто так.

Ну и у нас всплыла целая когорта записных оправдателей зеленого царька, которые утверждают, что разбираться тут не с чем и все хорошо. Только вот практика показывает, что все больше стран, получивших компромат на свое руководство, устраивают свои расследования этих обстоятельств. Причем, речь пока не идет о конкретных обвинениях, просто первые лица, когда шли во власть, должны были показать свою прозрачность и не показали, и вот теперь им дается шанс восстановить эту прозрачность, самолично вскрыть всю свою офшорную подноготню. Посмотрим, как теперь, на фоне этих примеров, зелень будет шкварчать и дымиться. Это будет хороший урок всем.
https://defence-line.org/2021/10/zapax-pandory/
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05.10.2021 14:17 Відповісти
Читал, в курсе. Лохи что за членограя проголосовали пускай почитают.
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05.10.2021 14:24 Відповісти
Согласен, сейчас это, скажем так, мировой тренд отмыться от грязи и подчистить возможные хвостики. Но пока у нас в стране сидит бородатая бабушка и кремлевский первооткрыватель Сибири Украина будет выглядеть не в лучшем свете, особенно после ритуальных плясок вокруг "Закона об олигархах"
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05.10.2021 14:29 Відповісти
Это старая традиция - не расследовать офшоры президентов.

"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Проблема офшоров в том, что кто-то может уклоняться от уплаты налогов или выводить за рубеж средства, полученные незаконным путем. Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?", - сказал нардеп БПП, Винник.

1 июня Рада отказалась принять постановление о создании ВСК, "за" проголосовали 108 народных депутатов при минимально необходимых 150.

Первая часть расследования, основанная на "Панамском архиве", была опубликована 3 апреля. После публикации документов выяснилось, что Петр Порошенко владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах, причем в декларации за 2014 год Порошенко не упомянул о создании компании за рубежом.

9 мая была опубликована вторая часть расследования. В ней в качестве бенефициара офшорной компании упоминается заместитель генерального директора корпорации Roshen Сергей Зайцев, который был одноклассником и первым бизнес-партнером Порошенко.
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05.10.2021 17:39 Відповісти
Мецгер - украинец ?

я не про паспорт, конечно, а про лицо.....
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05.10.2021 14:12 Відповісти
та вы шо! конечно!!!)))
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05.10.2021 14:14 Відповісти
значит можно бить и никакого антисимитства ?
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05.10.2021 14:18 Відповісти
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05.10.2021 14:20 Відповісти
Можно желательно по субботам, что бы в понедельник могли как то выйти на работу
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05.10.2021 14:27 Відповісти
От шоб так нет, так да.
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05.10.2021 14:27 Відповісти
В Украине так сложилось ,что все евреи которые у власти или где то там рядом ,а также те которые в большом бизнесе и на телевидении тупо украинцы ,такими видит их нарид ,ну как то так
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05.10.2021 14:24 Відповісти
У него настоящее лицо не на голове находится...
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05.10.2021 14:24 Відповісти
"Потомственный" запорожский козак. Его прапрадед возле Сечи шинок держал.
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05.10.2021 14:26 Відповісти
Вместе дружат против гоев ? ))
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05.10.2021 14:14 Відповісти
Рабочие еврейские отношения.
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05.10.2021 14:18 Відповісти
"Но говорить о дружбе, семейной, я бы не стал"
он ко мне как и к стране пришел в маске Голобородько
представление намного круче чем сантаклаус и дед мороз
респект шоубизнесу + олигархии бени
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05.10.2021 14:19 Відповісти
при фамилиях Менгер и ЗЕленский опять всплыл еврейский вопрос в Украине...
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05.10.2021 14:20 Відповісти
Вообще то у него германская фамилия, но дебилы этого не знают.
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05.10.2021 14:23 Відповісти
кроме немецкого, фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования были весьма распространены среди евреев. Поэтому фамилии, происходящие от одного и того же имени или прозвища, могли встречаться у самых разных людей, проживавших в отдаленных городах и даже на территории других государств.

п.с. только дебилы об этом не знают))

кстати, немного знал этого мецгера (точнее его родню).. типичнейшие евреи.. часть его родственников эмигрировала из кр.рога в Германию именно по графе "евреи"
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05.10.2021 14:31 Відповісти
Исходя из вашей логики, у вас то же ник еврейский )))), как все печально.
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05.10.2021 14:36 Відповісти
тебя ткнули в всего лишь факты)
и да, "man", это очень уж известное "еврейское" слово для дебилов)
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05.10.2021 14:39 Відповісти
Фактов ты никаких не привел, а только в лужу напердел.
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05.10.2021 14:42 Відповісти
вот только не нужно тут свои ощущения зебила перекладывать на других
тебя ткнули носом в ФАКТ: фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования весьма распространены среди евреев.

и только дебилы этого не понимают)
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05.10.2021 14:48 Відповісти
У тебя логика иблана, значит что если у тебя есть дети, то они или геи или проститутки )))))))
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05.10.2021 14:53 Відповісти
зебильный иблан, читай внимательно:
имя латинского происхождения Маркус очень распространено среди евреев Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейские_фамилии
Фамилии, образованные от профессий общего характера
Как и у других народов, у евреев значительная часть фамилий образована от названий профессий или рода деятельности.
Мецгер, очевидно, произошла от немецкого слова «metzger», которое в переводе на русский язык означает «мясник»
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05.10.2021 14:54 Відповісти
п.с. ну какой зебильный иблан не поделится родословной и занятиями своей родни?
вот и Крыжок поделился рассказами о своих детях
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05.10.2021 14:56 Відповісти
Не надо грехи своих детей перекладывать на других))))))))
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05.10.2021 14:59 Відповісти
вот именно, зебил) то, что ты поделился их профессией - твои проблемы.
Но, поверь, никому не интересны чем занимаются твои детишки
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05.10.2021 15:01 Відповісти
Что тебе правда глаза колет, ведь это ты такую логическую цепочку привел))))))) Не расстраивайся.
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05.10.2021 15:05 Відповісти
ну, не истери, зебильчик)
знать о занятиях своих детей можешь только ты)
о чем ты и сообщило всему Цензору.
Но, поверь, мне пофиг кто они и чем занимаются
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05.10.2021 15:09 Відповісти
почитай на досуге, зебильчик) может чего-то и поймешь.

например:

имя латинского происхождения Маркус очень распространено среди евреев Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейские_фамилии
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05.10.2021 14:50 Відповісти
Фамилии, образованные от профессий общего характера
Как и у других народов, у евреев значительная часть фамилий образована от названий профессий или рода деятельности.
Мецгер, очевидно, произошла от немецкого слова «metzger», которое в переводе на русский язык означает «мясник»
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05.10.2021 14:53 Відповісти
https://names.neolove.ru/last_names/12/me/metcger.html
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05.10.2021 14:57 Відповісти
зебил, там же)
https://www.analizfamilii.ru/Metsger/proishozhdenie.html
фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования были весьма распространены среди евреев.
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05.10.2021 15:02 Відповісти
Гольдберг, например! Или Швайнштайгер, тоже хорошая фамилия! А наш Вова скорее всего ассимилировался -украинизировался от искони немецкой фамилии - Грюнберг!
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05.10.2021 15:21 Відповісти
Schweinsteiger - фамилия образована от названия одной из баварских деревнь под названием Schweinsteig, что значит «свиное стойло» (Schwein 'свинья' + архаичное Steig 'стойло', ср. англ. sty.

очень кашерная еврейская фамилия
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05.10.2021 15:45 Відповісти
"Швайни" была его кликуха на футбольном поле! Свинка, то есть! А так игрок сборной Германии! И не хотелось бы его тулить к нашим политикам, мля!
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05.10.2021 16:03 Відповісти
чистый ариец, Коломойский, к слову, вообще к евреям никак не относится
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05.10.2021 14:34 Відповісти
дык, Коломойський то хлопець з Коломиї
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05.10.2021 14:50 Відповісти
Ну так - двуручна пила - вимагає для роботи двох подільників.
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05.10.2021 14:25 Відповісти
А шо там говорить!?
Всё просто:
- Мы с ним одной крови !
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05.10.2021 14:28 Відповісти
Так манагэр ничего и не скрывает - они с зеленским грабят Украину - это чисто рабочие отношения. Что не так?
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05.10.2021 14:30 Відповісти
В одній камері у вас були б чудові зустрічі.
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05.10.2021 14:41 Відповісти
Зрозуміло, нє товаріщь, а той, що заносить у конвертах.
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05.10.2021 14:53 Відповісти
Выметаь из страны их будет очень удобно.
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05.10.2021 14:56 Відповісти
Их не нужно выметать, они давно имеют паспорта исторической родины. За один день до краха Зели будет аншлаг на рейсы в Израиль. Последними на президентском самолете улетят самые "обрезанные".
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05.10.2021 15:02 Відповісти
самые "обрезанные" будут лететь уже тушками....
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05.10.2021 15:47 Відповісти
"Криворожско-президентская национальность" очень хочет раствориться среди титульной образующей государство.
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05.10.2021 14:58 Відповісти
Тада, а председателем правления Уксиба из мелкого клерка резко сделался просто так. Вдруг проснулся гений в 2020-м году.
И жена Мецгера тоже из грязи в князи в набсовет Привата тоже попала просто так.

При Яныке так вот донецкие массажисты и собутыльники становились топ-менеджерами.
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05.10.2021 16:52 Відповісти
 
 