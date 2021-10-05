Глава "Укрексімбанку" Мецгер, у якому напали на журналістів: "Про дружбу із Зеленським говорити не став би, у нас робочі відносини"

Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив що має робочі відносини з президентом Володимиром Зеленським.

У листопадовому інтерв'ю "НВ" за 2020 рік Мецгер розповів, що знайомий із президентом і кілька разів бачився з ним, коли Зеленський працював у "95 кварталі", передає Цензор.НЕТ.

"Але говорити про дружбу, сімейну, я б не став. Ми знайомі, не більше", - зазначив глава "Укрексімбанку".

"Ми бачилися кілька разів, але я не можу вам говорити про якісь неформальні або формальні відносини. Зараз ми, звичайно ж, бачимося на нарадах, де необхідна участь державного банку, тобто на рівні Кабміну, Офісу Президента, але це виключно робочі зустрічі. У мене є конструктивні робочі відносини з президентом, з Офісом, з усім Кабінетом Міністрів, усіма, з ким необхідно, для того, щоб банк працював", - додав Мецгер.

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Крім того, у червні 2020 року, після того, як бізнесмени Хмельницької області заявили, про проблеми з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував главі банку Євгену Мецгеру.

За словами Мецгера, "це був дзвінок у доволі позитивному і конструктивному руслі".

Зазначимо, в 2019 році ЗМІ повідомили, що ексюристка "Укрексімбанку", дружина Євгенія Мецгера - Юлія, яка увійшла за квотою президента Зеленського до наглядової ради "Приватбанку", виявилася подругою Олени Кравець зі студії "95 кварталу".

Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

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