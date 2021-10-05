Окупанти звозять на передову зброю і боєприпаси й готуються до активізації обстрілів позицій ОС, - розвідка

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях підсилює готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.

За даними української розвідки, окупанти під виглядом перевезень майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду, до передових підрозділів приховано завозиться додаткове озброєння і боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи, зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, у т.ч. в артилерійських та мінометних підрозділах.

"У такий спосіб, окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з метою завдавання збитків, провокування вогню у відповідь та знищення елементів системи спостереження", - йдеться в повідомленні.

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