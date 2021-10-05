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Міноборони (7021) розвідка (3804) операція Об’єднаних сил (6725)

Окупанти звозять на передову зброю і боєприпаси й готуються до активізації обстрілів позицій ОС, - розвідка

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях підсилює готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.

За даними української розвідки, окупанти під виглядом перевезень майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду, до передових підрозділів приховано завозиться додаткове озброєння і боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи, зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, у т.ч. в артилерійських та мінометних підрозділах.

"У такий спосіб, окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з метою завдавання збитків, провокування вогню у відповідь та знищення елементів системи спостереження", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти розгорнули масштабну агітаційну кампанію на Донбасі щодо призову місцевого населення "на військову службу", - розвідка

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Топ коментарі
+5
Какая неожиданность: сейчас под офшорным клоуном зашатался трон, со всех сторон зашквары, что будут делать братушки зебилов, чтобы спасти клоуна? Правильно - обстреливать ВСУ! А все потому что опг квартал95 и дырявые - это одна команда!
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05.10.2021 14:27
+4
нам не до этого - разумкова снимаем всей страной...
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05.10.2021 14:21
+4
За Збруч сразу. И сидеть там, ожидая перемирия.
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05.10.2021 14:22
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>провоцирования ответного огня

то есть отвечать им не собираются, ссылаясь что это провокации...
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05.10.2021 14:20 Відповісти
Как всегда ж не отвечали, а почему сейчас вдруг должны начать?
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05.10.2021 14:21 Відповісти
Треба ще військо відвести.
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05.10.2021 14:20 Відповісти
За Збруч сразу. И сидеть там, ожидая перемирия.
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05.10.2021 14:22 Відповісти
нам не до этого - разумкова снимаем всей страной...
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05.10.2021 14:21 Відповісти
Какая неожиданность: сейчас под офшорным клоуном зашатался трон, со всех сторон зашквары, что будут делать братушки зебилов, чтобы спасти клоуна? Правильно - обстреливать ВСУ! А все потому что опг квартал95 и дырявые - это одна команда!
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05.10.2021 14:27 Відповісти
да ничего под ним не зашаталось, узурпировал власть да и все
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05.10.2021 14:30 Відповісти
а что в это время делает верховный ГОВНОкомандующий?
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05.10.2021 14:58 Відповісти
Прячет Активы в оффшорах на Виргинских островах.
Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. Источник:

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выяснили журналисты, при переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.
Читайте на "Цензор.НЕТ":
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05.10.2021 15:07 Відповісти
А у нас готовят ручки и блокноты статистику вести позиция страуса
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05.10.2021 15:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q Они заряжают пушку. Зачем? А! Они будут стрелять!
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05.10.2021 15:34 Відповісти
хокку:

сча не до минских, нормандских
европа лишь газом живёт
она озабочена очень
ведь дело к зиме...
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05.10.2021 15:58 Відповісти
 
 