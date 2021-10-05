Разумкова видалили з партійних і фракційних чатів "Слуги народу": "Не всі люблять критику"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що в понеділок під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп його видалили з робочих чатів партії і парламентської фракції "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив на брифінгу.

"Виключили. Вчора (4 жовтня. - Ред.) на погоджувальній", - зазначив спікер.

На уточнювальне запитання, чим пояснювалося таке рішення, він відповів: "Не всі люблять критику. Різниця в тому, що її варто слухати, тому що вона допомагає тобі виправляти помилки, яких ти не робиш. Коли ти цього не хочеш, то простіше закрити очі, вуха, заткнути рот і мовчати. ​​Напевно, це і призвело до того, що вирішили, що занадто багато мене в чатах".

Крім того, спікер уточнив, що в цих чатах "більше отримував інформацію, ніж спілкувався".

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