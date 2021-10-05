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земля (1647) купівля (1351) продаж (2189)

З початку роботи ринку землі в Україні укладено 25,72 тис. угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

З початку роботи ринку землі в Україні укладено 25,72 тис. угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

З моменту запуску ринку землі 1 липня і станом на 5 жовтня в Україні проведено 25,72 тис. земельних транзакцій на ділянки сільгосппризначення загальною площею 63,47 тис. га, лідирують за кількістю укладених договорів Київська (2,17 тис. угод) і Полтавська (2,12 тис.) області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики і продовольства.

За сумарною площею проданих земельних ділянок лідирує Кіровоградська область з показником 9,34 тис. га, за нею йдуть Харківська (7,95 тис. га), Полтавська (5,54 тис. га), Дніпропетровська (5,39 тис. га) і Херсонська (4,58 тис. га) області.

У Мінагрополітики зазначили, що за вказаний період від нотаріусів надійшло 5,73 тис. заявок на доступ до Державного земельного кадастру з метою онлайн-перевірки законності купівлі земельних ділянок. У їх числі 5,06 тис. заявок узгоджені, 0,66 тис. заявок відмовлено в доступі. Всього в країні налічується понад 6 тис. нотаріусів.

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям буде вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хто перший інвестує в землю, в будь-якому випадку буде у виграші, - міністр Лещенко

З початку роботи ринку землі в Україні укладено 25,72 тис. угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики 01

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

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Ну, тепер буде кому захищати вже своє майно від агресора.
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05.10.2021 15:00 Відповісти
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05.10.2021 15:03 Відповісти
Тут начинается совершенно новая страница в новейшей истории украинской экономики: хватит ли у зелёного правительства ума и ресурсов собрать земельный налог со всех новых землевладельцев? А также: сможет ли кабмин разработать действенный механизм для защиты частной собственности на землю и выделить на это достаточное количество ресурсов - то есть защищать людей от рейдерства и т.п., потому что без этого работающего механизма Украина окажется на гране настоящей гражданской войны, ну, или по крайней мере, ряда серъёзных внутренних конфликтов.
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05.10.2021 15:11 Відповісти
Единственный рецепт от этих бед описан тысячи лет назад - СУД. Пока у нас его отсутствие
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05.10.2021 16:39 Відповісти
 
 