З початку роботи ринку землі в Україні укладено 25,72 тис. угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

З моменту запуску ринку землі 1 липня і станом на 5 жовтня в Україні проведено 25,72 тис. земельних транзакцій на ділянки сільгосппризначення загальною площею 63,47 тис. га, лідирують за кількістю укладених договорів Київська (2,17 тис. угод) і Полтавська (2,12 тис.) області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики і продовольства.

За сумарною площею проданих земельних ділянок лідирує Кіровоградська область з показником 9,34 тис. га, за нею йдуть Харківська (7,95 тис. га), Полтавська (5,54 тис. га), Дніпропетровська (5,39 тис. га) і Херсонська (4,58 тис. га) області.

У Мінагрополітики зазначили, що за вказаний період від нотаріусів надійшло 5,73 тис. заявок на доступ до Державного земельного кадастру з метою онлайн-перевірки законності купівлі земельних ділянок. У їх числі 5,06 тис. заявок узгоджені, 0,66 тис. заявок відмовлено в доступі. Всього в країні налічується понад 6 тис. нотаріусів.

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям буде вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

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1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.