Повторне зараження коронавірусом серед невакцинованих можливе через три місяці, - вчені

Вчені оцінили ризики повторного зараження коронавірусом серед невакцинованих. Так, нещеплені можуть знову захворіти через три місяці після одужання.

Про це повідомляє журнал Medical Express, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними науковців з Єльського університету й університету Північної Кароліни, імунітет, який виробляється після зараження, є короткочасним.

Усім, хто заразився природним шляхом, варто зробити щеплення після одужання. Попередня інфекція сама по собі може дати замало захисту. Як і зі звичайною застудою, з року в рік ви можете знову заражатися тим самим вірусом", - йдеться в повідомленні.

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Вчені зазначають, що інфікування вірусом SARS-CoV-2 в ендемічних умовах найбільш ймовірне між 3-м та 63-м місяцем після максимальної імунної відповіді. В середньому, цей показник становить 16 місяців.

У дослідженні вказано, що повторні зараження серед нещеплених можуть траплятися дедалі швидше, що призводитиме до ще більшого ослаблення імунітету.