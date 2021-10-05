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Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних випробувань: препарат безпечний і захищає в середньому на 74%, - Кузін

Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних випробувань: препарат безпечний і захищає в середньому на 74%, - Кузін

З'явилися результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний санлікар України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Гарні новини – з’явились результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби.

Днями результати 3-ї фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19 були опубліковані в "The New England Journal of Medicine" (авторитетне американське наукове видання "Медичний журнал Нової Англії"). Вони свідчать про те, що вакцина безпечна та захищає від симптоматичного перебігу хвороби загалом на 74%.

Водночас, ефективність вакцини для людей віком від 65 років є ще вищою – 83,5%. Ефективність у запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації – майже 100%", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повторне зараження коронавірусом серед невакцинованих можливе через три місяці, - вчені

Кузін також повідомив, що третю фазу клінічних випробувань провели в США, Чилі і Перу. Участь в ній взяла 32 451 особа. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом в 28 днів, а третина отримала плацебо.

"Особливу увагу слід звернути на такі висновки цих досліджень: "Хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який би корелював із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як суттєвого чинника в захисному імунітет широко визнається". Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє в черговий раз підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби чи щеплення не варто", - зазначив головний санлікар.

Прочитати повний текст результатів 3-ї фази клінічних досліджень вакцини AstraZeneca можна за посиланням – https://bit.ly/AstraZeneca_Phase_III

На початок жовтня Україна має понад 2,6 млн доз вакцини AstraZeneca. Щепитися нею можна в пунктах та центрах вакцинації. Знайти пункт вакцинації та обрати зручний час можна за посиланням https://list.covid19.gov.ua/.

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Топ коментарі
+6
И этим компания Астразенека нанесла непоправимый удар по антиваксерским тролям.
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05.10.2021 14:52
+5
😀
Клоунада продолжается...
Антитела важное звено...но сколько их надо никто не знает...и поэтому тесты на них делать не надо...
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05.10.2021 14:57
+5
Жижа у антиваксеров вместо мозга.
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05.10.2021 15:38
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Стоп. По идее бустерная доза как я понимаю нужна для подстраховки. А так достаточно и двух. Или недостаточно? Или нужна еще и 4-я и 5-я и т.д. Вам не кажется что они никак не хотят принять, что вакцина, как бы это помягче сказать, скажем так - не совсем эффективна? И вот они как обезъяны, несмотря на факты, топчут одну и ту же кнопку, хотя бананы уже не падают, в надежде что они вот-вот упадут.
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05.10.2021 17:23 Відповісти
У людей уровень антител и после заболевания ковидои или после вакцинации постепенно снижается. Бустерная доза поднимает уровень антител даже выше, чем после второй вакцинации.
По поводу эффективности - если бы слушали антиваксеров, то Пфайзер еще и не начинали бы колоть, только сегодня начали бы колоть Астразенеку. Покойников с природным иммунитетом за это время закопали бы немеряно.
Может, у Вас доля в бизнесе по оказанию ритуальных услуг?
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05.10.2021 17:48 Відповісти
Почему немеряно покойников не закопали за более чем год без всяких вакцин? Ну и если бы у меня была доля в ритуальном бизнесе, ковид на столько опасен, а вакцины были бы эффективны, то мне логичнее было бы вакцинироваться. Ибо толку от бизнеса если сам загнешься. Ну а на счет снижения антител - неужели вакцины такие слабые что за три месяца у людей уровень антител на столько снизился, что потребовалась дополнительная вакцинация? Что, после предыдущей вакцинации иммунитет без дополнительного допинга уже самостоятельно толком не работает - сбоит?
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05.10.2021 17:53 Відповісти
С 1 июля 2020 по 31 июня 2021 умерла 51 тыс. украицев. Это около 8% от умерших за этот период. Тебе этого мало?

А насчет сбоев почитай это
https://uainfo.org/blognews/1633380357-pochemu-u-perebolevshih-covid-19-chasto-otsutstvuet-immunitet.html Причем, как показали исследования, проведенного центрами США по контролю над заболеваниями, антитела не вырабатываются примерно у 36% людей, переболевших COVID-19, то есть более чем у трети.
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05.10.2021 18:13 Відповісти
А Вы не думали, что может иммунитету и не нужно их вырабатывать после болезни? Что повышенное содержание антител в организме может не идти ему на пользу. Или Вы себя считаете умнее матушки природы?
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05.10.2021 21:27 Відповісти
1.Отсутствие антител точно на пользу не идет.
2. что за глупый вопрос. У матушки-природы ни мозга, ни сознания нет.
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05.10.2021 21:37 Відповісти
1.Отсутствие антител точно на пользу не идет.
Не думаю, что избыток пойдет на пользу. ИМХО должна быть золотая середина.

2. что за глупый вопрос. У матушки-природы ни мозга, ни сознания нет.
Прикиньте, мозгов и сознания нет, а создала такой механизм, который тысячелетиями защищает

организм от всех известных и еще неизвестных болезней. И даже вакцинаторы по большому счету этим механизмом пользуются, хотя до конца его еще не изучили. Странно, правда? И любопытно откуда Вы знаете что есть, а чего нет у матушки природы.
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05.10.2021 21:42 Відповісти
1. Были случаи введения вакцины пфайзер 6-кратной дозы, на испытаниях кололи 4-хкратные. Побочек у этих пациентов не обнаружено.
2. Раз ты считаешь матушку-природу умнее людей, откажись от приготовления еды, от гигиены и от одежды. Матушка-природа о тебе давно позаботилась.
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06.10.2021 14:01 Відповісти
По первому вопросу 6-ти кратные дозы вопрос времени. С этой иглы уже людей не снимут.
По второму вопросу мне кажется Вы уже вообще скатились до полной схоластики и подмены понятий.
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06.10.2021 14:36 Відповісти
1. Я уже писал, что Вашим знаниям в иммунологии я не доверяю.
2. Ты сначала почитай, что такое схоластика. И никакой подмены понятий нет. Раз ты считаешь, что матушка-природа умнее людей, то откажись от приготовления еды, от гигиены и от одежды - это все не от природы. Матушка-природа именно такую жизнь людям готовила.
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06.10.2021 15:10 Відповісти
По первому вопросу это мы легко проверим в течение довольно короткого промежутка времени. И тут совсем не обязательно мне доверять или не доверять.
По второму вопросу, а откуда Вам собственно известно, что матушка природа не готовила человека таким образом, что человек и приготавливает для себя пищу, и моется регулярно? Матушка природа сама Вам об этом сказала, что именно такую жизнь готовила, что Вы расписали? Так по Вашим словам у нее мозгов нет. Как она могла с Вами общаться и да и вообще что-то кому-то уготовить? К примеру если бы Вы понаблюдали за животными, то увидели бы, что даже они придерживаются гигиены. Конечно по-своему, но все же. Пищу тоже животные зачастую себе приготавливают, высушивая ее или ферментируя. Тоже своеобразным образом, но все же. Кто Вам сказал, что единственно правильное приготовление на огне? И к примеру человек при отсутствии возможности в экстремальных условиях вполне обходится без приготовления пищи. Кстати, многое мы употребляем и в обычной жизни или без приготовления вообще, или с минимальным приготовлением. Как то же сыро-вяленое мясо или сало к примеру. Те же многие овощи и фрукты. И даже те же врачи и диетологи считают, что оно так даже полезнее чем приготовленное на огне потому, что во время варки или жарки много полезных микроэлементов теряется.
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06.10.2021 15:44 Відповісти
1. Ни хрена ты не проверишь. Шестикратную дозу ввелии по ошибке (неразбавленную вакцину приняли за остаток одной дозы.), а ты все время путаешь с шестью периодически и последовательно вводимыми дозами. Похоже, мозга нет не только у матушки-природы...
2. Наблюдения, анализ и логика. У матушки-природы мозга нет, но он есть у меня.
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06.10.2021 15:53 Відповісти
По первому вопросу - важен результат, а не так как Вы это назовете. А результат - с иглы людей не снимут относительно ковид.
Ну со вторым спорить не буду. Мы же общаемся, так что наличие мозга у Вас очевидно. Но это совсем не означает то, что если Вы с кем-то не хотите/не можете общаться, то это автоматически подразумевает отсутствие мозга. Вот простой пример - кто заставляет муравьев действовать сообща причем с четким разделением функциональных обязанностей? Причем если отделить муравья от муравейника, то он начинает бессмысленно и хаотически перемещаться без всякой цели.
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06.10.2021 16:10 Відповісти
1. А результат я уже называл - никаких побочек не зафиксировали. Так что не так страшен избыток антител, как тебе кажется.
2. Муравьев заставляет действовать инстинкт. И нередко он им и мешает и не только, когда он один.
Например
https://www.youtube.com/watch?v=_N8gQzTPNBk&ab_channel=MaxYurin
Ну и классичкский пример из Занимательной физики
"Приведем (заимствованный у другого исследователя) еще поучительный пример, наглядно иллюстрирующий это мнимое сотрудничество муравьев. На рисунке изображен прямоугольный кусочек сыра, за который ухватилось 25 муравьев.
Сыр медленно подвигался в направлении, указанном стрелкой А, и можно бы думать, что передняя шеренга муравьев тянет ношу к себе, задняя - толкает ее вперед, боковые же муравьи помогают тем и другим. Однако это не так, в чем нетрудно убедиться: отделите ножом всю заднюю шеренгу, - ноша поползет гораздо быстрее! Ясно, что эти 11 муравьев тянули назад, а не вперед: каждый из них старался повернуть ношу так, чтобы, пятясь назад, волочить ее к гнезду. Значит, задние муравьи не только не помогали передним, но усердно мешали им, уничтожая их усилия. Чтобы волочить этот кусочек сыра, достаточно было бы усилий всего четырех муравьев, но несогласованность действий приводит к тому, что ношу тащат 25 муравьев."
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06.10.2021 16:33 Відповісти
Какое удобное понятие инстинкт. А что есть инстинкт и как он возник или выработался? Ну и на счет кусочка сыра - не все что двигается быстрее означает, что так легче. К примеру человек когда несет посильную, но тяжелую ношу старается идти быстрее, чтобы быстрее от нее избавиться. Не наблюдали такое явление за собой когда тяжести переносили? Понятно, что если ноша неподъемна или сильно тяжела она замедлит движение в виду физических возможностей человека. Но если подъемна то именно такое явление и наблюдается. С чего тогда Вы взяли, что муравьи на столько тупы, что не экономят при возможности силы. Это же ведь тоже инстинктивно происходит. Вот так однобокое видение проблемы может приводить к неверному пониманию процесса вцелом.
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06.10.2021 17:11 Відповісти
А в спирали смерти муравьи что экономят?
Человек пытается быстрее двигаться, когда НЕСЕТ что-то тяжелое (потому что когда он стоит с этой ношей или движется он тоже тратит много усилий), а муравьи сыр тащат. Когда тащишь груз, то при остановке силы не тратишь. Вы замечали за собой, когда ТАЩИТЕ что-то тяжелое, старания идти быстрее? Нет?
Кроме того, Вы полагаете, что отрезав кусок сыра, вы сделали "ношу" неподъемнее для муравьев?
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06.10.2021 17:18 Відповісти
И хватит уже спекулировать количеством смертей. А за это же время по другим причинам сколько умерло/погибло? Даже по Вашим словам 92%. Вам их не жалко? Или жалко только тех кто от ковид умер?
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05.10.2021 21:29 Відповісти
У Вас жалость к умершим выражается в прекращении борьбы с ковидом? Это не жалость, а спекуляция.
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05.10.2021 21:38 Відповісти
Моя личная позиция относительно ковид для лично себя, любимого, касается только меня и к жалости к умершим никакого отношения не имеет. А жалко мне всех людей, кто умер. Без сортировки причин. Ну может разве что желости нет к разного рода отъявленным мерзавцам.
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05.10.2021 21:45 Відповісти
Первая таблица по заболеваемости примерно так и начинается. После 15 июля примерно
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05.10.2021 17:34 Відповісти
Рост заболеваемости в Израиле начался примерно 20-го июня, а бустерные дозы там начали колоть 17 июля.
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05.10.2021 17:43 Відповісти
Добавляйте - бустерные дозы, которые по идее лишь для перестраховки и дополнительного усиления. А вообще, честно говоря, подобные игры с антителами в организме человека думаю и сами по себе ни к чему хорошему не приведут.
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05.10.2021 17:55 Відповісти
Я не очень доверяю Вашим знаниям иммунологии и вирусологии.
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05.10.2021 18:00 Відповісти
Ну а я равно не очень доверяю современным представлениям о вирусологии и иммунологии наших ученых. Имею право? Или такое право только Вам дано? Еще раз акцентирую - я анализирую ситуацию. Громкие имена от медицины на меня слабо действуют. Ученые тоже могут ошибаться и заблуждаться. За всю историю науки примеров достаточно было.
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05.10.2021 21:33 Відповісти
Да, сейчас укаждого антиваксера своя теория медицины. А чем Вам не угодила современная теория?
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05.10.2021 22:16 Відповісти
У Вас какие-то странные вопросы. Он а мне не не угодила - я отношусь с осторожностью к новомодным изобретениям. Ну хотя бы потому, что механизм человеческого организма до конца не изучен и много белых пятен в знаниях. Например потому, что часто-густо применяется эмпирический метод исследований. Т.е. метод проб и ошибок. То что даже лечат путем подбора лекарств под каждого человека. Что диагностика строится часто-густо на предположениях и также часто не угадывают с причиной заболевания. Т.е. медицинская наука конечно прошла большой путь и много чего изучила. Но еще очень далеко не все. Ну а в отношении иммунитета человека, т.е. именно как это работает мы тоже до конца не знаем. Мы знаем, что если сделать то-то - получим такой-то результат. И даже далеко не со стопроцентным ожидаемым результатом. Чему кстати и подтверждением могут служить клинические испытания лекарств и вакцин. То есть просто говоря тестирование и подбор. Так собственно действовали и в более древние времена. Говорить можно много. Только это уже не формат форума получится.
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05.10.2021 22:51 Відповісти
Не нравятся новомодные методы медицины - лечитесь кровопусканием. Проверенный веками метод. А эту фразу "Ну хотя бы потому, что механизм человеческого организма до конца не изучен и много белых пятен в знаниях. " можно будет писать всегда, так что, Вы всю медицину предлагаете отменить?
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06.10.2021 07:12 Відповісти
У евреев генетически сильнее иммунитет,чем у других национальностей,закалённый временем и перенесёнными историческими трудностями в ссылках,гонениях и тюрьмах.Это всё равно,как у кавказцев из-за горячей крови и склонности воевать,кровь сворачивается быстрее,чем у обычного человека.Эта способность,так же генетически приобретённая
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05.10.2021 19:18 Відповісти
Они не верят. Это бесполезно. Клинические идиоты...
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05.10.2021 15:06 Відповісти
Читаем. Всего в США заболело почти 45млн. чел. Из них госпитализировано порядка 4млн. было.
То есть, сильно округляя - примерно 8,8%. А остальные 91,2 - не были гопитализированы.
То есть порядок цифр
91,2 - 94,2... ерундовая разница, можно сказать её и нет.
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05.10.2021 15:52 Відповісти
"защищает в среднем на 74%" - ну вы понимаете , что значит в СРЕДНЕМ ...!?

То есть МЕНЕЕ чем на 74% !!!

Я лично считаю, что ВАКЦИНЫ и вообще мед.препараты должны показывать показательно не по средним показателям, а по минимальным !
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05.10.2021 15:15 Відповісти
Ею я и вакцинировался. И сомнений не испытывал. А как удобно в аэропорту после прилета....Те кто вакцинирован на паспортный контроль,остальным ожидать. И вообще намного удобней...
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05.10.2021 16:00 Відповісти
Скажите, а проблем с кровью у вас не было после? Все норм? А то сейчас в сомнении какой вакциной привиться. А про астразенеку говорят, что она количество тромбов увеличивает.
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05.10.2021 16:34 Відповісти
Я вакцинировался полгода назад вообще бояться нечего вакцинируйтесь и будьте здоровы
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05.10.2021 17:45 Відповісти
Обязательно) Спасибо, и вам здоровья
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05.10.2021 20:12 Відповісти
Какие проблемы? О чем вы? Оставьте эти средневековые глупости....Хотите обезопасить свою жизнь и здоровье,немедленно вакцинируйтесь ....причем ЛЮБОЙ одобренной ВОЗ вакциной!
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05.10.2021 18:22 Відповісти
Ну к средневековым себя не отношу, просто немного сомневаюсь что выбрать. Но понятное дело, что тянуть дальше не стоит, так как осень и зима самое рисковое время.
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05.10.2021 20:13 Відповісти
Пусть сами себе эту Астразенику колят,у сестры свекруха в Италии после ее залегла и сейчас в тяжелом состоянии,мы все прокололись Файзером.
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05.10.2021 16:49 Відповісти
некоторые залегают после пфайзера
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05.10.2021 23:22 Відповісти
препарат безопасен и защищает в среднем на 74%
 Т.е. четверть всех отвакцинированных умрёт??
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05.10.2021 17:05 Відповісти
Нет, только ты
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05.10.2021 17:45 Відповісти
https://www.vesty.co.il/main/article/rj5imlfnt https://www.vesty.co.il/main/article/rj5imlfnt

17-летняя девушка умерла от коронавируса в Хайфе
Молодая израильтянка была привита двумя дозами вакцины

17-летняя девушка скончалась от коронавируса в больнице "Рамбам". Как стало известно во вторник, 5 октября, она была привита двумя дозами вакцины.
В медицинском центре сообщили, что девушка сдала положительный анализ на коронавирус несколько недель назад. Первоначально она была направлена на лечение в больницу "Гилель Яфе", но в связи с ухудшением состояния переведена в "Рамбам", где была погружена в состояние искусственной комы.
Стабилизировать состояние больной не удавалось, у нее начали отказывать жизненно важные органы, после чего она скончалась.

https://www.ynetnews.com/article/hjg11ta004y
17-year-old girl dies from to complications of COVID-19
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05.10.2021 20:44 Відповісти
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05.10.2021 22:12 Відповісти
порадимо не тупить. Пусть теперь ищет, кто выливает вакцину, покупая себе справку, и нелегально вакцинироваться в реале)))
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05.10.2021 23:24 Відповісти
Пускай занимает очередь среди кандидатов на премию Дарвина.
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06.10.2021 07:14 Відповісти
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