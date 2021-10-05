Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних випробувань: препарат безпечний і захищає в середньому на 74%, - Кузін
З'явилися результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний санлікар України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Гарні новини – з’явились результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби.
Днями результати 3-ї фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19 були опубліковані в "The New England Journal of Medicine" (авторитетне американське наукове видання "Медичний журнал Нової Англії"). Вони свідчать про те, що вакцина безпечна та захищає від симптоматичного перебігу хвороби загалом на 74%.
Водночас, ефективність вакцини для людей віком від 65 років є ще вищою – 83,5%. Ефективність у запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації – майже 100%", - написав він.
Кузін також повідомив, що третю фазу клінічних випробувань провели в США, Чилі і Перу. Участь в ній взяла 32 451 особа. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом в 28 днів, а третина отримала плацебо.
"Особливу увагу слід звернути на такі висновки цих досліджень: "Хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який би корелював із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як суттєвого чинника в захисному імунітет широко визнається". Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє в черговий раз підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби чи щеплення не варто", - зазначив головний санлікар.
Прочитати повний текст результатів 3-ї фази клінічних досліджень вакцини AstraZeneca можна за посиланням – https://bit.ly/AstraZeneca_Phase_III
На початок жовтня Україна має понад 2,6 млн доз вакцини AstraZeneca. Щепитися нею можна в пунктах та центрах вакцинації. Знайти пункт вакцинації та обрати зручний час можна за посиланням https://list.covid19.gov.ua/.
Будь ласка, зачекайте...
По поводу эффективности - если бы слушали антиваксеров, то Пфайзер еще и не начинали бы колоть, только сегодня начали бы колоть Астразенеку. Покойников с природным иммунитетом за это время закопали бы немеряно.
Может, у Вас доля в бизнесе по оказанию ритуальных услуг?
А насчет сбоев почитай это
https://uainfo.org/blognews/1633380357-pochemu-u-perebolevshih-covid-19-chasto-otsutstvuet-immunitet.html Причем, как показали исследования, проведенного центрами США по контролю над заболеваниями, антитела не вырабатываются примерно у 36% людей, переболевших COVID-19, то есть более чем у трети.
2. что за глупый вопрос. У матушки-природы ни мозга, ни сознания нет.
Не думаю, что избыток пойдет на пользу. ИМХО должна быть золотая середина.
2. что за глупый вопрос. У матушки-природы ни мозга, ни сознания нет.
Прикиньте, мозгов и сознания нет, а создала такой механизм, который тысячелетиями защищает
организм от всех известных и еще неизвестных болезней. И даже вакцинаторы по большому счету этим механизмом пользуются, хотя до конца его еще не изучили. Странно, правда? И любопытно откуда Вы знаете что есть, а чего нет у матушки природы.
2. Раз ты считаешь матушку-природу умнее людей, откажись от приготовления еды, от гигиены и от одежды. Матушка-природа о тебе давно позаботилась.
По второму вопросу мне кажется Вы уже вообще скатились до полной схоластики и подмены понятий.
2. Ты сначала почитай, что такое схоластика. И никакой подмены понятий нет. Раз ты считаешь, что матушка-природа умнее людей, то откажись от приготовления еды, от гигиены и от одежды - это все не от природы. Матушка-природа именно такую жизнь людям готовила.
По второму вопросу, а откуда Вам собственно известно, что матушка природа не готовила человека таким образом, что человек и приготавливает для себя пищу, и моется регулярно? Матушка природа сама Вам об этом сказала, что именно такую жизнь готовила, что Вы расписали? Так по Вашим словам у нее мозгов нет. Как она могла с Вами общаться и да и вообще что-то кому-то уготовить? К примеру если бы Вы понаблюдали за животными, то увидели бы, что даже они придерживаются гигиены. Конечно по-своему, но все же. Пищу тоже животные зачастую себе приготавливают, высушивая ее или ферментируя. Тоже своеобразным образом, но все же. Кто Вам сказал, что единственно правильное приготовление на огне? И к примеру человек при отсутствии возможности в экстремальных условиях вполне обходится без приготовления пищи. Кстати, многое мы употребляем и в обычной жизни или без приготовления вообще, или с минимальным приготовлением. Как то же сыро-вяленое мясо или сало к примеру. Те же многие овощи и фрукты. И даже те же врачи и диетологи считают, что оно так даже полезнее чем приготовленное на огне потому, что во время варки или жарки много полезных микроэлементов теряется.
2. Наблюдения, анализ и логика. У матушки-природы мозга нет, но он есть у меня.
Ну со вторым спорить не буду. Мы же общаемся, так что наличие мозга у Вас очевидно. Но это совсем не означает то, что если Вы с кем-то не хотите/не можете общаться, то это автоматически подразумевает отсутствие мозга. Вот простой пример - кто заставляет муравьев действовать сообща причем с четким разделением функциональных обязанностей? Причем если отделить муравья от муравейника, то он начинает бессмысленно и хаотически перемещаться без всякой цели.
2. Муравьев заставляет действовать инстинкт. И нередко он им и мешает и не только, когда он один.
Например
https://www.youtube.com/watch?v=_N8gQzTPNBk&ab_channel=MaxYurin
Ну и классичкский пример из Занимательной физики
"Приведем (заимствованный у другого исследователя) еще поучительный пример, наглядно иллюстрирующий это мнимое сотрудничество муравьев. На рисунке изображен прямоугольный кусочек сыра, за который ухватилось 25 муравьев.
Сыр медленно подвигался в направлении, указанном стрелкой А, и можно бы думать, что передняя шеренга муравьев тянет ношу к себе, задняя - толкает ее вперед, боковые же муравьи помогают тем и другим. Однако это не так, в чем нетрудно убедиться: отделите ножом всю заднюю шеренгу, - ноша поползет гораздо быстрее! Ясно, что эти 11 муравьев тянули назад, а не вперед: каждый из них старался повернуть ношу так, чтобы, пятясь назад, волочить ее к гнезду. Значит, задние муравьи не только не помогали передним, но усердно мешали им, уничтожая их усилия. Чтобы волочить этот кусочек сыра, достаточно было бы усилий всего четырех муравьев, но несогласованность действий приводит к тому, что ношу тащат 25 муравьев."
Человек пытается быстрее двигаться, когда НЕСЕТ что-то тяжелое (потому что когда он стоит с этой ношей или движется он тоже тратит много усилий), а муравьи сыр тащат. Когда тащишь груз, то при остановке силы не тратишь. Вы замечали за собой, когда ТАЩИТЕ что-то тяжелое, старания идти быстрее? Нет?
Кроме того, Вы полагаете, что отрезав кусок сыра, вы сделали "ношу" неподъемнее для муравьев?
То есть, сильно округляя - примерно 8,8%. А остальные 91,2 - не были гопитализированы.
То есть порядок цифр
91,2 - 94,2... ерундовая разница, можно сказать её и нет.
То есть МЕНЕЕ чем на 74% !!!
Я лично считаю, что ВАКЦИНЫ и вообще мед.препараты должны показывать показательно не по средним показателям, а по минимальным !
Т.е. четверть всех отвакцинированных умрёт??
17-летняя девушка умерла от коронавируса в Хайфе
Молодая израильтянка была привита двумя дозами вакцины
17-летняя девушка скончалась от коронавируса в больнице "Рамбам". Как стало известно во вторник, 5 октября, она была привита двумя дозами вакцины.
В медицинском центре сообщили, что девушка сдала положительный анализ на коронавирус несколько недель назад. Первоначально она была направлена на лечение в больницу "Гилель Яфе", но в связи с ухудшением состояния переведена в "Рамбам", где была погружена в состояние искусственной комы.
Стабилизировать состояние больной не удавалось, у нее начали отказывать жизненно важные органы, после чего она скончалась.
https://www.ynetnews.com/article/hjg11ta004y
17-year-old girl dies from to complications of COVID-19