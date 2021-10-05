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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1831) парламент (2336) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Парламент Грузії позбавив мандата главу створеної Саакашвілі опозиційної партії "ЄНД" Мелію

Парламент Грузії позбавив мандата главу створеної Саакашвілі опозиційної партії

Парламент Грузії на пленарному засіданні у вівторок позбавив депутатських повноважень лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Никанора Мелію на підставі його письмової заяви, поданої в серпні поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше Мелія заявив журналістам, що залишає парламент у зв'язку з концентрацією зусиль передвиборчої кампанії опозиційних сил на місцевих виборах, які відбулися 1 серпня. ЄНД висунула Мелію кандидатом у мери Тбілісі. На виборах, що відбулися, Мелія посів друге місце. Він братиме участь у другому турі виборів мера Тбілісі 30 жовтня.

Як заявив на засіданні один з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кадагішвілі, питання про позбавлення Мелії депутатських повноважень є виключно процедурним і не має жодного стосунку до політики.

У голосуванні не брали участі депутати від ЄНД та інших опозиційних партій.

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Партію "Єдиний національний рух" заснував експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Вирішив що, мером столиці бути краще ніж депутатом.
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05.10.2021 15:14 Відповісти
Карлсон думал, что так можно только в Украине.
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05.10.2021 15:18 Відповісти
Так він сам заяву написав, про що новина?
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05.10.2021 15:30 Відповісти
ну и зачем нам новости, отвлекающие от мегаблокбастера с разумковым и зелеными соплями?)
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05.10.2021 16:02 Відповісти
 
 