Парламент Грузії позбавив мандата главу створеної Саакашвілі опозиційної партії "ЄНД" Мелію

Парламент Грузії на пленарному засіданні у вівторок позбавив депутатських повноважень лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Никанора Мелію на підставі його письмової заяви, поданої в серпні поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше Мелія заявив журналістам, що залишає парламент у зв'язку з концентрацією зусиль передвиборчої кампанії опозиційних сил на місцевих виборах, які відбулися 1 серпня. ЄНД висунула Мелію кандидатом у мери Тбілісі. На виборах, що відбулися, Мелія посів друге місце. Він братиме участь у другому турі виборів мера Тбілісі 30 жовтня.

Як заявив на засіданні один з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кадагішвілі, питання про позбавлення Мелії депутатських повноважень є виключно процедурним і не має жодного стосунку до політики.

У голосуванні не брали участі депутати від ЄНД та інших опозиційних партій.

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Партію "Єдиний національний рух" заснував експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.