Деокупація Криму буде нашим пріоритетом в ОБСЄ, - глава МЗС Польщі Рау

Деокупація Криму буде пріоритетом для Польщі під час її головування в ОБСЄ.

Про це глава міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сказав на зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Рау пообіцяв сприяти виконанню завдань Кримської платформи. Він також запевнив, що припинення російсько-українського збройного конфлікту і деокупація Криму залишаться пріоритетами головування Польщі в ОБСЄ.

Кулеба запросив польського чиновника відвідати лінію розмежування з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей у 2022 році.

Глава українського відомства також підняв питання загибелі у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка. У відповідь Рау підтвердив зобов'язання польської сторони провести об'єктивне розслідування для притягнення винних до відповідальності.

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Нагадаємо, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю 46 держав і організацій. Мета платформи – деокупація Криму.

На саміті було ухвалено спільну декларацію учасників, заступник генсека НАТО заявив, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу, а президент Володимир Зеленський сказав: підпис Росії буде останнім, на останньому саміті Кримської платформи в Ялті.