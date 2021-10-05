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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14082) ОБСЄ (3481) Польща (8262) Рау Збіґнев (105)

Деокупація Криму буде нашим пріоритетом в ОБСЄ, - глава МЗС Польщі Рау

Деокупація Криму буде нашим пріоритетом в ОБСЄ, - глава МЗС Польщі Рау

Деокупація Криму буде пріоритетом для Польщі під час її головування в ОБСЄ.

Про це глава міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сказав на зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Рау пообіцяв сприяти виконанню завдань Кримської платформи. Він також запевнив, що припинення російсько-українського збройного конфлікту і деокупація Криму залишаться пріоритетами головування Польщі в ОБСЄ.

Кулеба запросив польського чиновника відвідати лінію розмежування з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей у 2022 році.

Глава українського відомства також підняв питання загибелі у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка. У відповідь Рау підтвердив зобов'язання польської сторони провести об'єктивне розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Також читайте: Під час головування в ОБСЄ Польща приділятиме велику увагу конфлікту на Донбасі, - Рау

Нагадаємо, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю 46 держав і організацій. Мета платформи – деокупація Криму.

На саміті було ухвалено спільну декларацію учасників, заступник генсека НАТО заявив, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу, а президент Володимир Зеленський сказав: підпис Росії буде останнім, на останньому саміті Кримської платформи в Ялті.

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нахера ото звиздеть...
мы верим сейчас только в то, что весь ЕС будет озабоченно жрать рашистский газ в два потока,
даже если будет полномасштабное кацапское наступление...
ведь он от него не отказался после 2014 года, а наоборот,
договорился с агреSSором , в обход Украины и за спиной у неё
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05.10.2021 15:29 Відповісти
Какая то КУЦАЯ заметка 😀😀😀
могли бы написать « на встрече в Киеве»
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05.10.2021 15:48 Відповісти
Бубочка - А ми пасмотрім что та сторона скажет.
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05.10.2021 18:53 Відповісти
 
 