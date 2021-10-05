Деокупація Криму буде нашим пріоритетом в ОБСЄ, - глава МЗС Польщі Рау
Деокупація Криму буде пріоритетом для Польщі під час її головування в ОБСЄ.
Про це глава міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сказав на зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Рау пообіцяв сприяти виконанню завдань Кримської платформи. Він також запевнив, що припинення російсько-українського збройного конфлікту і деокупація Криму залишаться пріоритетами головування Польщі в ОБСЄ.
Кулеба запросив польського чиновника відвідати лінію розмежування з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей у 2022 році.
Глава українського відомства також підняв питання загибелі у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка. У відповідь Рау підтвердив зобов'язання польської сторони провести об'єктивне розслідування для притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю 46 держав і організацій. Мета платформи – деокупація Криму.
На саміті було ухвалено спільну декларацію учасників, заступник генсека НАТО заявив, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу, а президент Володимир Зеленський сказав: підпис Росії буде останнім, на останньому саміті Кримської платформи в Ялті.
Будь ласка, зачекайте...
мы верим сейчас только в то, что весь ЕС будет озабоченно жрать рашистский газ в два потока,
даже если будет полномасштабное кацапское наступление...
ведь он от него не отказался после 2014 года, а наоборот,
договорился с агреSSором , в обход Украины и за спиной у неё
могли бы написать « на встрече в Киеве»