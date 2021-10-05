Ізраїль - наш великий друг і партнер на Близькому Сході. Україна чекає на ваших інвесторів, - Зеленський
Україна й Ізраїль мають величезний потенціал для збільшення двостороннього співробітництва.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна вдячна Ізраїлю за принципову позицію щодо суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Розраховуємо, що ця позиція зберігатиметься надалі, особливо в ООН ... Ізраїль є нашим великим другом і партнером на Близькому Сході. Потенціал нашої співпраці не вичерпаний", - зазначив глава держави.
"Україна чекає на ізраїльських інвесторів, а уряд і я особисто гарантуємо захист всіх їхніх інвестицій. Крім того, Україна зацікавлена у вивченні і використанні значного досвіду Ізраїлю у сфері інновацій", - звернувся він до ізраїльського колеги.
За його словами, ізраїльські компанії можуть використовувати колосальний потенціал України, як нового технологічного європейського хабу.
Своєю чергою президент Ізраїлю Герцог запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Ізраїль.
Будь ласка, зачекайте...
Из википедии , фамилия Герцог относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, которые были образованы от мужских личных имен. Как правило, таким именем служило имя отца или реже - деда. По звучанию подобной фамилии обычно достаточно легко определить, как именно звали родоначальника данной семьи (то есть - первого носителя этой фамилии) в момент присвоения евреям фамилий.
По этой версии, фамилия Герцог происходит от немецкого имени Герцог, которое редко использовалось евреями, начиная с 13-го века.
Имя Герцог в переводе означает «видящее сердце». Вставить готовый кусок
не смеши людей, найвэлычнише, а то уже плакать хочется, наблюдая за твоими зебильными успехами по разведению лохов-жлобов..- корабль-то один и крысы уже начинают бежать, а спасать, как всегда, будет снова агрессивное меньшинство..(
Головний Зе!Бень Всесвіту, надіється, що цього разу ізраїльтяни визнають його вірно обрізаним? Скажіть цьому гіганту росту та розумових здібностей, що таких тупих zhидів як народила мама Ріма- не буває...
Мазлтов!
В Израиле на Коломойского уголовное дело заведено, а в Украине Коломойский имеет ЗЕ и СН, как хочет. ЗЕ отмывает криминальные деньги Коломойского, а правоохранительные органы крышуют всю эту коррупционную и воровскую лавочку.
При таких раскладах деловые люди со своим баблом не расстаются. А уж израильтян очень трудно назвать лохами.
Такие, антисемитские комменты, помощники Президентов и Премьеров США, Франции, Германии ... показывают своим боссам , где действуют законы против антисемитизма.
Возможно, поэтому Украина - самая бедная страна Европы, в которую ведущие страны мира, не стремятся вливать средства ....
През - єврей. Майже усе його оточення - євреї. Що Вам ще треба ?? Які докази ??