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Зеленський (22448) Ізраїль (1609)

Ізраїль - наш великий друг і партнер на Близькому Сході. Україна чекає на ваших інвесторів, - Зеленський

Ізраїль - наш великий друг і партнер на Близькому Сході. Україна чекає на ваших інвесторів, - Зеленський

Україна й Ізраїль мають величезний потенціал для збільшення двостороннього співробітництва.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вдячна Ізраїлю за принципову позицію щодо суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Розраховуємо, що ця позиція зберігатиметься надалі, особливо в ООН ... Ізраїль є нашим великим другом і партнером на Близькому Сході. Потенціал нашої співпраці не вичерпаний", - зазначив глава держави.

"Україна чекає на ізраїльських інвесторів, а уряд і я особисто гарантуємо захист всіх їхніх інвестицій. Крім того, Україна зацікавлена ​​у вивченні і використанні значного досвіду Ізраїлю у сфері інновацій", - звернувся він до ізраїльського колеги.

За його словами, ізраїльські компанії можуть використовувати колосальний потенціал України, як нового технологічного європейського хабу.

Своєю чергою президент Ізраїлю Герцог запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Ізраїль.

Також читайте: Зеленський у вівторок зустрінеться з президентом Ізраїлю Герцогом

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Топ коментарі
+14
Пошёл ты *****, говно зелёное, со своими пархатыми друзьями.
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05.10.2021 15:15
+10
Израиль и инвестиции - слова антонимы. они только вытянуть из старны могут, судя по вам.
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05.10.2021 15:14
+9
Израиль - наш большой друг ,- Зеленский. Доказательства тому по извращённой логике Зеленского: Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин. /Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копия израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе из импортных комплектующих./ Израильские наёмники, воюющие с ВСУ на стороне террористов ДНР.
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05.10.2021 16:01
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Израиль и инвестиции - слова антонимы. они только вытянуть из старны могут, судя по вам.
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05.10.2021 15:14 Відповісти
+ 100
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05.10.2021 15:33 Відповісти
Пошёл ты *****, говно зелёное, со своими пархатыми друзьями.
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05.10.2021 15:15 Відповісти
Шо уже в израИле на данный момент не хватает: хавчика (яйца уже будут по 60+?), древесины, металлолома? Чего? Чего это говно пейсатое припёрлось сюда "сотрудничать" за безценоК?
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05.10.2021 15:32 Відповісти
Чи землю нашу Українську приїхав нашу торгувати за свої 33 жидівських шекеля?
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05.10.2021 15:41 Відповісти
Україна чекає на ваших інвесторів, бо вже нічого красти
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05.10.2021 15:15 Відповісти
Подивилися інветори на українські суди і сказали: танунах, краще в Азербайджан чи Сирію вкластися.
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05.10.2021 15:17 Відповісти
ты еще и Жидовии нас слить пытаешься... падла?
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05.10.2021 15:20 Відповісти
Ждем ваших денег....но при этом его бабло и его подельников в офшорах! и как же сюда придут иностранцы , если сам президент не хранит деньги в Украине?!
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05.10.2021 15:21 Відповісти
Герцог крутая фамилия преза
Из википедии , фамилия Герцог относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, которые были образованы от мужских личных имен. Как правило, таким именем служило имя отца или реже - деда. По звучанию подобной фамилии обычно достаточно легко определить, как именно звали родоначальника данной семьи (то есть - первого носителя этой фамилии) в момент присвоения евреям фамилий.

По этой версии, фамилия Герцог происходит от немецкого имени Герцог, которое редко использовалось евреями, начиная с 13-го века.

Имя Герцог в переводе означает «видящее сердце». Вставить готовый кусок
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05.10.2021 15:22 Відповісти
Зеля, ты опять обкурился? Или ты думаешь что твоя бородатая бабушка все порешает за Украину? Она даже за тебя ничего решать не будет. И чем больше ты держишь ее в курсе твоих дел тем легче ей будет на показаниях против твоих дебильных действий попробовать получить хоть какой-то иммунитет от американского суда...
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05.10.2021 15:23 Відповісти
у нас уже одна "инвестиция" есть в виде зеленого укурка, сами вот теперь думаем, кому б эту "инвестицию" сбагрить ...
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05.10.2021 15:23 Відповісти
Израиль - мой большой друг и партнер на Ближнем Востоке. Я жду деньги ваших инвесторов, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3292224
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05.10.2021 15:25 Відповісти
поки в Україні "інвестори" ахмєтов, бєня, пінчук, хвірташ будь який інший інвестор в кращому випадку заробить геморой.
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05.10.2021 15:26 Відповісти
А шо, эти "партнёры" Голодомор уже признали ГЕНОЦИДОМ УКРАИНСКОГО НАРОДА Енохами, Редесома, Кальценсонами, Каминскими, и прочими советскими деятелями?
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05.10.2021 15:27 Відповісти
В Европе 65 стран, из которых только 7 признали Голодомор Геноцидом украинского народа, около, 1% .....
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05.10.2021 17:39 Відповісти
Около 4,5%.
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05.10.2021 20:07 Відповісти
...гусь свинье не товарищ...
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05.10.2021 15:28 Відповісти
вложение в шапито 95 очень выгодно, ваши денежки будут надёжно сохранены на наших панамских счетах, за проценты не переживайте, украинцы очень порядочны они всё вернут с жирным генделем, ну а мы почти на чумаданах, ситуация у нас напряженная, зелебобики начали приходить в себя после моих сказок и видосиков, мне страшно,, я увеличил охрану и скорая помощь всегда теперь со мной.
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05.10.2021 15:30 Відповісти
Эстония уже "получает" инвестиции в Украине.....
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05.10.2021 15:33 Відповісти
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05.10.2021 15:36 Відповісти
Гукають гукають ау де ви інвестори а цей інветр за чим приіхав в Украіну вони так просто не приіджають землю бабло що забажаєте
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05.10.2021 15:39 Відповісти
Зеля, в Израиле всЕ - евреи, в отличие от "73%ной Украины", кого ты там хочешь налюбить? есть там и интернет и свободные СМИ, а не пинчуково-ахмето-фирташные легкодоступные официантки..
не смеши людей, найвэлычнише, а то уже плакать хочется, наблюдая за твоими зебильными успехами по разведению лохов-жлобов..- корабль-то один и крысы уже начинают бежать, а спасать, как всегда, будет снова агрессивное меньшинство..(
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05.10.2021 16:01 Відповісти
... активна більшість ...
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05.10.2021 18:47 Відповісти
Израиль - наш большой друг ,- Зеленский. Доказательства тому по извращённой логике Зеленского: Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин. /Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копия израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе из импортных комплектующих./ Израильские наёмники, воюющие с ВСУ на стороне террористов ДНР.
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05.10.2021 16:01 Відповісти
Своєю чергою президент Ізраїлю Герцог запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Ізраїль. Джерело:

Головний Зе!Бень Всесвіту, надіється, що цього разу ізраїльтяни визнають його вірно обрізаним? Скажіть цьому гіганту росту та розумових здібностей, що таких тупих zhидів як народила мама Ріма- не буває...
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05.10.2021 16:13 Відповісти
Та знаємо, що ваш великий друг і навіть брат.
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05.10.2021 16:17 Відповісти
А в чем конкретно он ВАШ большой друг и партнер ? Беню прятал от кровавого бариги ?
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05.10.2021 16:27 Відповісти
Новые землевладельцы пожаловали к нам.. Инвесторы мля...
Мазлтов!
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05.10.2021 16:30 Відповісти
Какие мля инвесторы???!!!

В Израиле на Коломойского уголовное дело заведено, а в Украине Коломойский имеет ЗЕ и СН, как хочет. ЗЕ отмывает криминальные деньги Коломойского, а правоохранительные органы крышуют всю эту коррупционную и воровскую лавочку.

При таких раскладах деловые люди со своим баблом не расстаются. А уж израильтян очень трудно назвать лохами.
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05.10.2021 16:44 Відповісти
алоизович прийди
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05.10.2021 16:45 Відповісти
Скупівля наших земель і нова земля обітована в Украіні- ось що цікавить керівників Ізраілю . Тимчасом Зе/Єрмак і Ко працюють над новим законом про подвійне громадянство, що надасть можливість це здійснити в масових маштабах.,Те що Зе проштовхне цей закон не сумнівайтесь.І вже зараз можна відкрити фірми в Уукраіні з украінськими підстаними лицями і скуповувати цілі області- ось це інвестиціі які впроваджує Зе і на яких збагатиться " 95 квартал". І обіцяний нам референдум і наше рішення на ньому не зашкодить віддати землю іноземцям
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05.10.2021 17:35 Відповісти
При Советах, Украина была самая антисемитская республика .... прошло 30 лет Независимости, судя по комментам,, мало что изменилось ...
Такие, антисемитские комменты, помощники Президентов и Премьеров США, Франции, Германии ... показывают своим боссам , где действуют законы против антисемитизма.
Возможно, поэтому Украина - самая бедная страна Европы, в которую ведущие страны мира, не стремятся вливать средства ....
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05.10.2021 17:52 Відповісти
Хм ... У нас діють проукраїнські закони ?? Із великим скрипом ... Через кров і втрачене здоров*я ...
През - єврей. Майже усе його оточення - євреї. Що Вам ще треба ?? Які докази ??
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05.10.2021 18:52 Відповісти
Изя, а что такое антисимтизм? Енто Сарочка, отношение к нам без должного восхищения.
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06.10.2021 09:13 Відповісти
стара калоша застала статистику срср?
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06.10.2021 09:15 Відповісти
бабка на двое сказала Вопрос риторический в свете непризнания голодомора
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05.10.2021 18:16 Відповісти
а премьер...там еще презик есть..
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05.10.2021 20:16 Відповісти
В Укрексім банку вже один такий інвестор бігав… і в привату.. і все опзж іх інвестори..
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05.10.2021 20:57 Відповісти
Не наш, а ваш.
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05.10.2021 21:13 Відповісти
 
 