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вибори (6593) Кличко (3477) УДАР (82)

"УДАР" візьме участь у наступних парламентських виборах. Я буду на чолі списку, - Кличко

Політична партія "УДАР" сьогодні активно розвивається і готується брати участь у наступних парламентських виборах як самостійний проєкт.

Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко в інтерв’ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що наша політична сила – партія УДАР – братиме участь у наступних парламентських виборах. Ми зараз займаємося розвитком наших осередків, регіональних організацій по Україні. І впевнений, що присутність наших депутатів у Верховній Раді – це інструмент для впливу на політичні процеси, на зміни в Україні", - заявив Віталій Кличко.

Відповідаючи на запитання, хто саме поведе "УДАР" на наступні вибори – сам Віталій Кличко, його брат Володимир або інша людина – Кличко відповів, що лідером партії залишатиметься він. "Спекуляцій дуже багато. Я на цю тему не буду багато говорити, а чітко відповім на ваше запитання: я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори", - сказав Віталій Кличко.

Також він зазначив, що "УДАР" не планує об’єднуватись з іншими політичними проектами для участі у парламентських виборах.

"Наша політична сила братиме самостійну участь у наступних парламентських виборах. А вже після досягнення досить хорошого результату зможемо розглядати подальшу співпрацю в стінах парламенту", - зазначив Кличко, відповідаючи, зокрема, на запитання про ймовірність об’єднання з "Європейською Солідарністю".

Щодо можливості політичного союзу з Володимиром Гройсманом, Дмитром Разумковим та іншими Віталій Кличко відповів, що це залежатиме від спільності завдань та готовності до співпраці.

"Я людина неконфліктна. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі і людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоби співпрацювати", - сказав Кличко.

Щодо своїх політичних амбіцій Віталій Кличко підкреслив, що для нього політика – це лише інструмент для втілення змін.

"У мене в житті все було добре. Я міг жити в Німеччині або в США, без постійного стресу і навантажень. Але я повернувся в Україну, тому що не хочу жити в іншій країні. Я хочу жити тут, у своїй країні, за європейськими стандартами. І роблю все для того, щоби ці стандарти впроваджувати. Я є в політиці тільки тому, що політика – це інструмент для втілення змін", - підкреслив Віталій Кличко.

Як раніше повідомлялося, Віталій Кличко закликав регіональні політичні сили, лідерів місцевого самоврядування та всіх активних та небайдужих громадян до консолідації зусиль на платформі "УДАРу". На заклик вже відгукнулися міський голова Чернігова Владислав Атрошенко та очолювана ним партія "Рідний дім", голова Житомирської ОДА з 2016 по 2019 рік Ігор Гундич та інші.

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Топ коментарі
+7
Будут пытаться отобрать голоса у ЕС.
То, что Виталик в оппозиции к зеленым, не делает его положительным героем. Просто у них пересеклись бизнес интересы, а идеология у них схожа - кумовство и коррупция.
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05.10.2021 15:36
+3
зачем?
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05.10.2021 15:24
+2
"Я человек неконфликтный. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко. Источник:

Добре сказано…, але політична парадигма, синергія. Віталя це ти чи ні…
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05.10.2021 15:25
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зачем?
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05.10.2021 15:24 Відповісти
Питання риторичне ... кожен хай сам думає... та приймає рішення підтримати чи ні.
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05.10.2021 15:27 Відповісти
але біда в тому, що у 73%... "думає" зламано...
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05.10.2021 15:31 Відповісти
Громадянин Германії(хоча й не доведено) 100 буде ефективніше працювати ніж підданий ізраілю.
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05.10.2021 15:38 Відповісти
Як не доведено? Він же недавно їздив підтримувати Меркель на виборах, і навіть прізвище його пишеться Klitschko, а не Klychko, як було б за українськими правилами
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05.10.2021 19:52 Відповісти
Можливо, де їх робота в регіонах?
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05.10.2021 15:33 Відповісти
Партія http://www.klichko.org/about/adresi-regionalnih-organizatsiy/ має осередки в усіх областях України, в АР Крим, містах Києві й Севастополі та близько 600 парторганізацій.
джерело: https://www.chesno.org/party/4/
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05.10.2021 15:39 Відповісти
Мати на папері це одно....
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05.10.2021 15:44 Відповісти
Дуже багато "осередків" і "членів" свого часу було у СДПУ(о) Медведчука. А на останніх виборах, в яких вони брали участь, виборців, що за них голосували, виявилося менше, ніж тих "членів"
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05.10.2021 19:58 Відповісти
Будут пытаться отобрать голоса у ЕС.
То, что Виталик в оппозиции к зеленым, не делает его положительным героем. Просто у них пересеклись бизнес интересы, а идеология у них схожа - кумовство и коррупция.
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05.10.2021 15:36 Відповісти
Из Германии этот бред виден ...
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05.10.2021 16:00 Відповісти
Виден, намного лучше чем из Канады.
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05.10.2021 16:01 Відповісти
"Я человек неконфликтный. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко. Источник:

Добре сказано…, але політична парадигма, синергія. Віталя це ти чи ні…
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05.10.2021 15:25 Відповісти
педаля сам сказал такие сложные для слова?)))Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко
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05.10.2021 15:27 Відповісти
правильно Виталий!!! в Раду обьяснить доходчиво Тищенко где его место!
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05.10.2021 15:27 Відповісти
шутишь? он через котлету на подольском мосту сам кормится )
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05.10.2021 15:28 Відповісти
Я же говорю -- идем к досрочным выборам. Сначала президентским, а потом и парламентским.
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05.10.2021 15:27 Відповісти
Ну це Вована план, він не новий, багато хто так робив, доки на хвилі, провести дострокові...
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05.10.2021 15:34 Відповісти
Саак так делал. Трюдо недавно.
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05.10.2021 15:36 Відповісти
Всі варіанти фантастичні, хібо щось в лісі здохне, тоді можливий СН-ЄС
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05.10.2021 15:38 Відповісти
Юля має свій стійкий електорат, але він вже недостатній для прем'єра, голова фракції максимум
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05.10.2021 15:42 Відповісти
Буквенный чувак, страна идет. Глаза раззуй. Вернемся к этому разговору сразу после нового года.
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05.10.2021 15:35 Відповісти
Знову розпорошення голосів, звідки в УДАРа елкторат в регіонах, спали 5 років...
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05.10.2021 15:32 Відповісти
Таке враження, що УДАР ваш конкурент, чого така агресія?
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05.10.2021 15:36 Відповісти
Скільки киян, стільки думок. Відпочивав з киянами на Тасосі в серпні, в захваті від Віталія.
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05.10.2021 15:40 Відповісти
Ну якщо дивитись з далеку, що Віталій робить в Києві, може багато чого показатись, особливо людям що голосували за зеленого імбецила та його презекоМанду. А якщо людина політично грамотна та має гарний інтелектуальний розвиток, а якщо плюс до цього всього додати що людина народилася та прожила все життя в Києві, то ситуація вимальовується така, що Віталік кращий мер за всі роки Києва у складі Незалежної УКРАЇНИ.
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05.10.2021 15:44 Відповісти
Ну от, двоє киян, дві думки..., хоча я особисто не проти такого мера в себе в місті.
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05.10.2021 15:46 Відповісти
Поржал. Спасибо.
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05.10.2021 15:56 Відповісти
Лучший среди тех, кто был до него? Вполне возможно, но это не делает его хорошим мэром.
При его пребывании на посту, застройка Киева достигла катастрофических масштабов. И когда говорим о застройке, имеем в виду "уплотнение", появление новых высоток в тех, местах где им быть не положено. Конечно же это гораздо более прибыльно чем расширение города и инвестирование в инфраструктуру. Застройщики дошли даже до того, что засыпают природные озера и делают они это точно с ведома "лучшего" мэра.
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05.10.2021 15:59 Відповісти
Из Германии, как всегда, виднее ...
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05.10.2021 16:02 Відповісти
Ответил тебе выше, боксерская ты подстилка.
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05.10.2021 16:04 Відповісти
ну при Черновецькому і Попову темпи застройки міста були набагато більші, та й дозволи на будівництво видавались з порушенням усіх можливих норм. Зараз же все більш менш у відповідності до чинного законодавства.
Доречі дружина працює в дмтсадку комунальної форми власності і за Вітальки їм набагато більше платать, + діток в дидсадках і школах не без Віталіної допомоги забезпечують харчуванням.
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05.10.2021 16:41 Відповісти
А титушня нанятая застройщиками, которая избивает несогласных жителей жил. массивов, это тоже "у відповідності до чинного законодавства"?
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05.10.2021 16:45 Відповісти
"Монстр на Подолі" - це відповідає будівельним нормам і чинному законодавству? І таких монстрів у Києві безліч
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05.10.2021 20:01 Відповісти
Этот "лучший" мер всех времен и народов уже вошел в историю Киева, как единственный мер, что не смог построить ни одной станции метро в Киеве! И не построит, как думаю, несмотря на второй свой срок. Ни один объект он не в состоянии до завершения строительства! Шулявка - который год, люди ходят в ужасных условиях в метро из Космополита. Стеклянный мост - постоянный источник новостей. А пробки - визитная карточка Киева, когда каждые два года его мега дороги требуют опять капитального ремонта (проспект Бандеры, Северный мост и Оболонь...)
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05.10.2021 16:02 Відповісти
Не смог построить???? Здається якраз зараз декілька станцій на фінальній стадії, окрім того будують продовження однієї вітки.
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05.10.2021 16:34 Відповісти
Вже всі експерти кажуть, що раніше 2023р. їх не відкриють! А ще воно обіцяло відкрити "Львівську браму" у 2015р. + не виключено, що "Вокзальну" доведеться закривати на невизначений час, бо всі 3 ескалатори доведеться зупинити на ремонт одночасно, а другий вихід ще не почали навіть проєктувати!
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05.10.2021 19:43 Відповісти
Не треба плутати: у Києві народився Жак Беленюк, а цей імбецил народився у Киргизстані і прийшов у професійний спорт з рекетирів і охоронців Рибки. Вивів його туди Ігор Бакай, який за часів Кучми обікрав Україну на мільярди, нині громадянин РФ, який там отримав умовний термін.
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05.10.2021 19:49 Відповісти
Почему зебилы так возбуждаются при фамилии Кличко или Порошенко, а в темах про офшоры опг квартал95 их вообще нет среди коментирующих?!!
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05.10.2021 16:35 Відповісти
За зебилов не скажу, но я там второй день выманиваю на дискуссию хоть одного сколько-нубудь вменяемого порохобота. Нету! Одни- тыць, пэрдь, га-ла-ла. Ну и картинки.
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05.10.2021 17:37 Відповісти
Это будет удар по Петру.))
Хотя…
Может до выборов ещё порешают мирно. Как в 14-ом в Вене.))
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05.10.2021 17:31 Відповісти
Пидалик слил свою "партию" в 2014 венским договорняком у Фирташа ( по предыдущему примеру Тигипко, кто еще помнит " Сильную Украину"). На данный момент "Удар" это по сути городской проект ( пускай и столичный) и то пока у Пидалика есть доступ к бюджету, финансам и распределению " жирных кусков". Как только от лишится полномочий или тем более мэрства, " Удар" исчезнет как мыльный пузырь. Там строгая зависимость от должности " узнаваемой физиономии". В общем то как и у "слуг" с президентством Зели. ( кстати если он и наберет свои пресловутые 1,5 -2% то оттянет их у Порошенко и ЕС может на этом сойтись в договорняке с "слугами" ( но его все равно в итоге кинут, с кем бы не договаривался.. Такого лоха не кинуть, себя не уважать, чисто по понятиям)
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05.10.2021 17:49 Відповісти
Яка радість! Тепер з"являється шанс на добудову Подільського мосту, метрА хоча б на Виноградар через 10 (десять) років після відкриття пОповим "Теремків" + "Львівської брами"... Тобто, хоча б як за Черновецького все розвиватиметься, бо про часи Косаківського та Омельченка я вже й не мрію
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05.10.2021 19:38 Відповісти
Столар тогда всю Украину высотками застроит
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05.10.2021 21:01 Відповісти
 
 