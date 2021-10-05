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журналістика (1715) конфлікт (438) напад (1095) цензура (358) Укрексімбанк (474) Марченко Сергій (570) Мецгер (99)

"Я вважаю, що будь-які конфлікти із журналістами неприпустимі", - глава Мінфіну Марченко про інцидент в "Укрексімбанку"

Керівництво державного "Укрексімбанку" повинно було зробити все для того, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Інтерфакс-Україна", заявив міністр фінансів Сергій Марченко та закликав до справедливого вирішення цього конфлікту з повагою до цінностей свободи слова.

"Наразі треба зробити максимум для того, щоб вихід із конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова", - прокоментував він конфлікт між керівництвом банку та журналістами програми розслідувань "Схеми" Радіо "Свобода".

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Марченко зазначив, що його неприємно здивувала вся ця ситуація. "Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобов'язані і мають відповідати на ці запитання настільки, наскільки це можливо", - наголосив глава Мінфіну.

Він повідомив, що запросив повну інформацію про те, що сталося. "Має бути і реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали відповідну заяву", - додав міністр фінансів.

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Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

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ящітаю, шта журналістам просто треба частіше влаштовувати пікніки із шашликом
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05.10.2021 15:22 Відповісти
Ну, хоч міністр фінансів швидко і політкоректно відреагував. Бо, МВС щось нечути.
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05.10.2021 15:25 Відповісти
Закон для быдла. Своим можно все. В том числе и убивать быдло.
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05.10.2021 15:27 Відповісти
Уся біда в тому, що багато бидла при владі думає як би догодити Оманському Віслюку.
Так і до нового Гонгадзе не дай боже дочекаємося.
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05.10.2021 15:38 Відповісти
Ну, если сам Минфин отреагировал, то остальные могут молчать в тряпочку и дальше
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05.10.2021 15:41 Відповісти
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05.10.2021 15:51 Відповісти
Якщо людина не має за душею якихось гріхів, ну,окрім,якихось там невеличких (а хто без гріха?),то спілкування із журналістами, в основному,є досить приємним заняттям. А от у кого гріхів,та й таких,що й Бог не простить, поверх носа,то для таких журналюга-гірше найгірчішішого перцю у носі.
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05.10.2021 16:15 Відповісти
В сми более 50% лжи, иногда 90%. Кто ее подает - борзописцы, продажные журналюги! Согласно статистике к ним и относится.
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05.10.2021 18:49 Відповісти
 
 