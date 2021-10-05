До кінця року Україна внесе до Генасамблеї ООН резолюції щодо Криму, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав ізраїльського колегу Іцхака Герцога підтримати українське питання в Генасамблеї ООН.
Про це Зеленський заявив сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, інформує Цензор.НЕТ.
"Розраховуємо на вашу (Ізраїлю. - Ред.) принципову позицію. До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
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+5 Атас Злой
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+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар05.10.2021 15:26
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все що на Порошенко намагалися повішати... виявилось у них на власних шиях ))))
йухльонок достойний свого вчителя Йухла.