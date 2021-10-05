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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський (22448) Ізраїль (1609) Крим (14082) окупація (6537) ООН (3272) права людини (604)

До кінця року Україна внесе до Генасамблеї ООН резолюції щодо Криму, - Зеленський

До кінця року Україна внесе до Генасамблеї ООН резолюції щодо Криму, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав ізраїльського колегу Іцхака Герцога підтримати українське питання в Генасамблеї ООН.

Про це Зеленський заявив сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, інформує Цензор.НЕТ.

"Розраховуємо на вашу (Ізраїлю. - Ред.) принципову позицію. До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова", - зазначив глава держави.

Також читайте: Ізраїль - наш великий друг і партнер на Близькому Сході. Україна чекає на ваших інвесторів, - Зеленський

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Топ коментарі
+5
аграхимии в трускавце клешню сломали

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05.10.2021 15:25
+5
Осадчая зажала, спешила ребенка покормить.
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05.10.2021 15:29
+4
він був не пяний, чєсслово!
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05.10.2021 15:26
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а 2 года тебе не хватило?
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05.10.2021 15:21 Відповісти
аграхимии в трускавце клешню сломали

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05.10.2021 15:25 Відповісти
він був не пяний, чєсслово!
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05.10.2021 15:26 Відповісти
Осадчая зажала, спешила ребенка покормить.
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05.10.2021 15:29 Відповісти
ногами
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05.10.2021 15:31 Відповісти
до урочистого вносу вишикуватись!
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05.10.2021 15:25 Відповісти
А як ця резолюція допоможе в деокупації криму? Так як санкції проти контрабандистів побороли контрабанду?
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05.10.2021 15:27 Відповісти
ніяк... але про щось треба ж гундявити... не про офшори ж ))))
все що на Порошенко намагалися повішати... виявилось у них на власних шиях ))))
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05.10.2021 15:32 Відповісти
громче всех "вор" кричит кто?
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05.10.2021 15:42 Відповісти
Зеледент, при всей его юморной карьере видимо не знает анекдот про три конверта. Он третий год работает по первому конверту, не открывая второй...
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05.10.2021 15:27 Відповісти
первый был до выборов
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05.10.2021 15:43 Відповісти
Ну так и я о чем
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05.10.2021 15:54 Відповісти
Прошло всего лишь семь лет.
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05.10.2021 15:27 Відповісти
ЗЕбуба, тиж сучій син назвав ООН старим пердуном,а тепер курва подаєш йому звернення тай ще ховаючись за спиною Їзраілю...
йухльонок достойний свого вчителя Йухла.
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05.10.2021 15:30 Відповісти
Зеленский призвал израильского коллегу Ицхака Герцого поддержать украинский вопрос в Генассамблее ООН. / Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.-Это было при путинской проститутке по вызову Нетаньяхе. Что станет при Герцоге будем посмотреть.
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05.10.2021 15:34 Відповісти
Израиль не понимает наш нарид, выбравший клоуна президентом во время войны. У них и так войны по горло чтобы поддерживать страну 73% выбравшею зелю во время войны с парашей. Это как взять на поруки алкаша с нижнего этажа, когда на своем от такого же отбиваешься. Как ни обидно, но с таким выбором и зеледента, и зелешоблы на международной арене мы выглядим не то что ненадежно, а и ипануто что-ли...
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05.10.2021 16:00 Відповісти
..ты же "вчера" с бодуна или под препаратами, обозвал ООН, грубо говоря, старым пердуном-суперменом на пенсии, а сейчас несёшь какую-то пургу обращаясь к "деду-мопеду" за помощью.. походу старческий маразм не у ООН, а у тебя, о Найвэлычнишэ..(
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05.10.2021 16:10 Відповісти
Израиль поддержат? Ха-ха.
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05.10.2021 17:01 Відповісти
 
 