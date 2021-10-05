"Як ви почуватиметеся, коли будете ховати свого працівника?": У міськраді Чернігова планують не допускати до роботи невакцинованих співробітників

Працівників Чернігівської міськради і комунальних підприємств не допускатимуть до роботи, якщо вони не вакциновані або не мають негативного ПЛР-тесту, який дійсний 3 дні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

Очільник міста проаналізував статистику вакцинації у структурних підрозділах міської ради та комунальних підприємств і дав доручення профільному заступнику підготувати наказ, що невакциновані працівники мають здавати ПЛР-тести кожні 3 дні, аби бути допущеними до роботи. Атрошенко перелічив управління та відділи, де вакциновано мало працівників та назвав поведінку їхніх керівників безвідповідальною.

"Як ви будете почуватися, як керівники, коли ховатимете свого працівника, якого могли уберегти. Як ви будете почувати себе на похороні?" - сказав Атрошенко під час наради, звертаючись до колег.

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У пресслужбі міської ради зазначили, що поки розпорядження про недопуск невакцинованих на роботу не підписане.

"Так, міський голова сказав про це, але поки розпорядження немає. Мер зацікавлений, щоб працівники були вакциновані та не хворіли, а тому вкотре наголосив, що готовий вдатися до жорстких дій", - прокоментували в прес-службі міської ради.

Рівень вакцинації у різних структурних підрозділах мерії неоднаковий.

"У нашому підрозділі вакциновані 50% співробітників, десь більше, а десь – навпаки", - зауважили в пресслужбі.

Один із низьких показників у працівників комунального підприємства "Палац культури", де вакциновано 28% співробітників.

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