УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4067 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 692 18
вакцина (4418) Чернігів (766) Атрошенко (92) COVID-19 (19763)

"Як ви почуватиметеся, коли будете ховати свого працівника?": У міськраді Чернігова планують не допускати до роботи невакцинованих співробітників

Працівників Чернігівської міськради і комунальних підприємств не допускатимуть до роботи, якщо вони не вакциновані або не мають негативного ПЛР-тесту, який дійсний 3 дні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

Очільник міста  проаналізував статистику вакцинації у структурних підрозділах міської ради та комунальних підприємств і дав доручення профільному заступнику підготувати наказ, що невакциновані працівники мають здавати ПЛР-тести кожні 3 дні, аби бути допущеними до роботи. Атрошенко перелічив управління та відділи, де вакциновано мало працівників та назвав поведінку їхніх керівників безвідповідальною.

"Як ви будете почуватися, як керівники, коли ховатимете свого працівника, якого могли уберегти. Як ви будете почувати себе на похороні?" - сказав Атрошенко під час наради, звертаючись до колег.

Також читайте: Повторне зараження коронавірусом серед невакцинованих можливе через три місяці, - вчені

У пресслужбі міської ради зазначили, що поки розпорядження про недопуск невакцинованих на роботу не підписане.

"Так, міський голова сказав про це, але поки розпорядження немає. Мер зацікавлений, щоб працівники були вакциновані та не хворіли, а тому вкотре наголосив, що готовий вдатися до жорстких дій", - прокоментували в прес-службі міської ради.

Рівень вакцинації у різних структурних підрозділах мерії неоднаковий.

"У нашому підрозділі вакциновані 50% співробітників, десь більше, а десь – навпаки", - зауважили в пресслужбі.

Один із низьких показників у працівників комунального підприємства "Палац культури", де вакциновано 28% співробітників.

Також читайте: 81% працівників шкіл щеплені принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, - Шкарлет

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Популісти. А ви діагностику на протипоказання прививкам людям робите?
Може ви б краще лікарняні потужності збільшували на період загострення епідемії розгортали?
Імітатори хрєнови
показати весь коментар
05.10.2021 16:01
+7
Ой какие мы сердобольные стали, прям ангелы! Прям партия заботится о здоровье нации...
показати весь коментар
05.10.2021 15:58
+7
По мнению всех вот этих коронабесов складывается впечатление, что они считают, что если чел подхватил каранавирис, то все, гайки, но ведь это не так. Зачем нагнетать и писать сразу про похороны?
показати весь коментар
05.10.2021 16:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Может и так.
А может как и "Эль Мюрид" - его на рашке не убили(!!!!!?????) и говорит шо вирус это .... ну, как материал скульптора из Якутии.
так шо до пандемии - оооочень далеко, кх-кх(бежит вакцижопиться)
показати весь коментар
05.10.2021 15:55 Відповісти
Ой какие мы сердобольные стали, прям ангелы! Прям партия заботится о здоровье нации...
показати весь коментар
05.10.2021 15:58 Відповісти
По мнению всех вот этих коронабесов складывается впечатление, что они считают, что если чел подхватил каранавирис, то все, гайки, но ведь это не так. Зачем нагнетать и писать сразу про похороны?
показати весь коментар
05.10.2021 16:01 Відповісти
Затем, что так эффективно с точки зрения маркетинга.
показати весь коментар
05.10.2021 16:21 Відповісти
а так цe класика совкового мислeння коли нeмає законних чи наукових аргумeнтiв залишається лишe давить на жалiсть чи пeрeкладати тараканiв природи на людeй. цe як у школi "єта всьо для ваших дєтєй"
показати весь коментар
05.10.2021 17:54 Відповісти
Смотря какой работник, кто его знает.
показати весь коментар
05.10.2021 15:59 Відповісти
Популісти. А ви діагностику на протипоказання прививкам людям робите?
Може ви б краще лікарняні потужності збільшували на період загострення епідемії розгортали?
Імітатори хрєнови
показати весь коментар
05.10.2021 16:01 Відповісти
10000000 лайков.
показати весь коментар
05.10.2021 16:42 Відповісти
А очко у мера жим-жим. Не хочет распоряжение подписывать. Ибо знает, что в нужный момент все быренько в несознанку, а отвечать придется тому кто подписал. Ибо это уже документ со всеми вытекающими. А КЗОТ покуда никто не отменял.
показати весь коментар
05.10.2021 16:08 Відповісти
Всё как на роиссе - стараемся не отставать

показати весь коментар
05.10.2021 16:09 Відповісти
Лицеміри.
показати весь коментар
05.10.2021 16:20 Відповісти
и что будет основанием для "отстранения"? какой закон? посмотрю я на этого мера, после того, как десяток-другой "отстраненных" подаст на него в суд.
показати весь коментар
05.10.2021 16:35 Відповісти
А как чувствовали себя последние два года, когда хоронили работников пачками?
Или чувствовалка проснулась только сейчас, а до вакцинации тысячи работников схоронили ...
показати весь коментар
05.10.2021 16:48 Відповісти
И ешё. А как он будет чувствовать себя если работник умрёт после вакцинации ?
показати весь коментар
05.10.2021 18:56 Відповісти
Цікаво, що замичать ці пройдисвіти, коли помре від КОВІДу вакцинований співробітник? Немає ще результатів ні ближніх, ні, тим більше віддалених цієї т.з. "вакцинації". Ніхто у світі не доказав, що вакциновані не хворіють і не померають. Якійсь туманні результати може вспливуть після цієї другої хвилі десь на рівні лютого-березня. В Ізраїлі рівень захворюваності наразі вищий за весь період пандемії (І ЦЕ ПРИ ТОМУ, ЩО У ЖИДІВ НАЙВИЩИЙ ОХВАТ ВАКЦИНАЦІЄЮ, а деякі на віть по третьому разу!).
Дебіли, пілять...
показати весь коментар
05.10.2021 18:07 Відповісти
І чомусь не оприлюднюють статистику скільки із вакцинованих захворіли, тяжкі і померли. Якщо у нас таких немає, то в нас чудодійна вакцина, краща ніж у євреїв і англійців.
показати весь коментар
05.10.2021 19:02 Відповісти
 
 