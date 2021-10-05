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Макрон і Блінкен зустрілися в Парижі для відновлення довіри між Францією та США після скандалу з підводними човнами

Макрон і Блінкен зустрілися в Парижі для відновлення довіри між Францією та США після скандалу з підводними човнами

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на тлі напруженості у відносинах між країнами, що підвищилася в останні тижні.

Про це повідомили газеті "Паризьєн" в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними адміністрації Макрона, мета зустрічі - відновлення довіри у відносинах з Вашингтоном.

За словами американської офіційної особи, чиї слова наводить видання, існує "загальна згода з тим, що в нас є можливість поглиблення і зміцнення співробітництва" між країнами, але "належить виконати важку роботу щодо визначення конкретних рішень". Зазначається, що ці питання обговорюватимуться Макроном і президентом США Джо Байденом на їхній двосторонній зустрічі, запланованій на кінець жовтня 2021 року.

Відносини між Парижем, Вашингтоном, Лондоном і Канберрою ускладнилися після того, як стало відомо про закулісне укладання потрійного союзу між Австралією, Великою Британією та США у сфері оборони і безпеки, одним з ключових пунктів якого стала відмова австралійської влади від контракту на поставку ВМС Австралії підводних човнів, виговлених у Франції.

Також читайте: "Наша любов до Франції незнищенна", - Джонсон заявив про сердечну дружбу держав на тлі угоди з підводними човнами для Австралії

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Топ коментарі
+4
Там не было реального контракта. За 5 лет французы так и не удосужились даже составить спецификацию проекта. И о русне там думают далеко не в первую очередь. Китай на Тихом океане уже важнее Раши.
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05.10.2021 16:04
+3
Утерлись французы и не пикнули. Нечего было задом перед ****** и Китаем вилять.
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05.10.2021 15:58
+3
АПЛ це, не ядерне озброєння. Московія і так будує атомні електростанції де захоче.
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05.10.2021 16:06
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Продажа неядерной Австралии АПЛ, развяжет русне руки. Будет толкать своё барахло любым режимам. Лучше пусть вернут контракт французам.
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05.10.2021 15:55 Відповісти
Там не было реального контракта. За 5 лет французы так и не удосужились даже составить спецификацию проекта. И о русне там думают далеко не в первую очередь. Китай на Тихом океане уже важнее Раши.
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05.10.2021 16:04 Відповісти
Что мешает Штатам и Британии увеличить свой подводный флот на 8 подлодок и послать их ближе к Китаю? Зачем впутывать в это третьи страны? У русни есть с десяток АПЛ на ходу, которые они собирались списывать, заменив на новые, а теперь могут продать. Кому это надо?
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05.10.2021 16:22 Відповісти
Им важнее не просто лодки, а новый сильный союзник в южной части Тихого океана. Французы сами виноваты, и союзник из Франции сейчас так себе.
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05.10.2021 16:35 Відповісти
АПЛ це, не ядерне озброєння. Московія і так будує атомні електростанції де захоче.
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05.10.2021 16:06 Відповісти
До сего момента ядерные страны не продавали АПЛ неядерным. В редчайших случаях передавали в аренду. Австралия вообще не пускала в свои порты любые суда с ядерным реактором. Что изменилось, что ей вдруг понадобилось 8 АПЛ (как у Британии или Франции)? Не нравится мне эта движуха.
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05.10.2021 16:10 Відповісти
Утерлись французы и не пикнули. Нечего было задом перед ****** и Китаем вилять.
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05.10.2021 15:58 Відповісти
поздно пить боржом, "дальновидные"
зерно раздора ЕС уже посеяно,
его название - СП
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05.10.2021 16:01 Відповісти
Всі звинувачували Трампа в намаганні розвалити НАТО, казали Байден відновить співробітництво. А тут такий шкандаль, якого не було з часів заснування.
Звичайно, Франція захоче компенсації збитків але, наразі США не мають нічого запропонувати французам. Справа в тому що, економіка США на межі дефолту і їм врядчи є за що купувати у Франції аби та заспокоїлася. США конче необхідно продавати своє.
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05.10.2021 16:17 Відповісти
 
 