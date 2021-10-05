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Богуцька Ліза (66) Разумков Дмитро (1526) Богдан Андрій (424) Слуга народу (2800)

Ексглава ОП Богдан дорікнув нардепці Богуцькій, яку привів у партію "Слуга народу": "Тобою керує не совість, а зарплата"

Ексглава ОП Богдан дорікнув нардепці Богуцькій, яку привів у партію

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан дорікнув нардепці Єлизаветі Богуцькій за вихваляння президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, "слуга народу" в пості на Facebook написала: "Мені зараз апелюють, мовляв, це він (Дмитро Разумков. - Ред.) привів мене в Парламент і я не маю права йти проти нього. Так ось. Дмитро Олександрович дійсно запросив мене на З'їзд СН в 19 році, де я була названа сотою в списку Партії, який був озвучений на З'їзді. Насправді в список мене вносив Андрій Богдан. Але ми всі: і я, і Дмитро, і багато інших депутатів, в т.ч. мажоритарників, які пізніше стали міністрами, а деякі після місцевих виборів - мерами або головами ОДА, йшли під брендом Слуги народу, безумовним лідером якої був Зеленський. Не Разумков, не Стефанчук, не Арахамія, не Богдан або Гончарук ... За всієї до них поваги, лідером бренду був Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.)".

Також вона заявила про беззаперечну підтримку шостого президента, розкритикувала дії спікера парламенту Дмитра Разумкова і журналістів, які зняли фільм про офшори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумкова видалили з партійних і фракційних чатів "Слуги народу": "Не всі люблять критику"

У коментарі до посту Андрій Богдан визнав, що привів Богуцьку в партію: "Раз ти вже мене згадала, так знай: я зробив помилку, коли запросив тебе в список. І зараз тобою керує не совість, а зарплата. Дуже ж не хочеться втрачати таку пристойну суму, розумію. Але, Лізо, тоді бери гроші і мовчи. А читати тебе гидко. Відписався ".

Ексглава ОП Богдан дорікнув нардепці Богуцькій, яку привів у партію Слуга народу: Тобою керує не совість, а зарплата 01
Ексглава ОП Богдан дорікнув нардепці Богуцькій, яку привів у партію Слуга народу: Тобою керує не совість, а зарплата 02

Также читайте: Я не буду обращаться в суд для обжалования вопроса отставки. Хотят идти в обход закона - пусть идут, - Разумков

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Топ коментарі
+18
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05.10.2021 16:09
+17
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05.10.2021 16:07
+16
Шмаркли все носятся с панамским офшором Пороха уже пятый год, про который даже суд Панамы не в курсе)))
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05.10.2021 16:09
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05.10.2021 16:07 Відповісти
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05.10.2021 16:09 Відповісти
Да, я всегда говорю - не считайте своего врага тупее вас, это верный путь к поражению. Как когда-то ФСБ просчитало характер Саака и нашла способ спровоцировать его на необдуманные шаги, так и смогли просчитать наше общество и подсунуть нам всяких Богуцких, Савченок, Зиминых, Лещенко, Наемов и т.д. по списку. И нарид это с радостью проглотил. Вот и имеем теперь результат.
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05.10.2021 16:59 Відповісти
Пам'ятаю Богуцьку з першого дня після захоплення Криму, як розмалювала свою машину укр.узорами, повісила укр.прапор і їздила по Криму. В тюрмах Криму уже сиділи сотні патріотів, а у нас серце завмирало за Лізу, за її безстрашність. Через пару місяців вона переїхала до Києваі зразу шукала підхід до патріотичних сил, дружбу затіяла. Пізніше пристала до Саакашвілі. В мене виникало питання ХТО ВОНА? За що живе?
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05.10.2021 17:09 Відповісти
Проект Кремля. Типу Савченко.
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05.10.2021 17:10 Відповісти
Шмаркли все носятся с панамским офшором Пороха уже пятый год, про который даже суд Панамы не в курсе)))
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05.10.2021 16:09 Відповісти
Панама офіційно закрила справу про офшори Порошенка , не знайшовши докази злочину . Натомість відкрила справу проти портянки , за дачу під присягою - неправдивого свідчення проти Порошенка . .
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05.10.2021 16:23 Відповісти
Кстати то же самое касается Тимошенко.
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05.10.2021 17:40 Відповісти
подобное тянется к подобному. всё что нужно знать про этих холуёв
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05.10.2021 16:09 Відповісти
Значит и Богдан собрался на выборы
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05.10.2021 16:14 Відповісти
И опять -таки следим за каналами олигархов где он появится...
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05.10.2021 16:16 Відповісти
Ахметов снова бомбит Ляшко... На канале УКраина24- он за две недели ДВА РАЗА БЫЛ НА ШОЦУ ГОЛОВАНОВАи бомбил Зеленых
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05.10.2021 16:18 Відповісти
Скорее всего там появится пан Разумков!
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05.10.2021 16:22 Відповісти
скорее да , а Богдан с Притулою у Пінчука - націоналістычна типу СВОБОДА-2...
Доречі ,Тягнибока пускає до себе Ахметов... Він же бомбить вову Гройсманом й іноді Гончаренком...
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05.10.2021 16:26 Відповісти
Обезьянник Коломойского."Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая. . "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку.
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05.10.2021 16:17 Відповісти
Это он про Зелю!
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05.10.2021 17:04 Відповісти
Судя п ХВото там дуже велика зарплата потрібна...
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05.10.2021 16:19 Відповісти
100% согласен с пани Богуцкой!
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05.10.2021 16:21 Відповісти
. А хіба тут хтось сумнівається . ?
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05.10.2021 16:26 Відповісти
Глядя на нее можно подумать, что это не женщина, а бывший мужик
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05.10.2021 16:32 Відповісти
Точнее сказать, не зарплата, а толщина конверта, и не только её, а всей шпаны 95 балагана.
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05.10.2021 16:21 Відповісти
я бы добавил: зарплата в конверте. та самая двадцатка о которой все знают.
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05.10.2021 16:29 Відповісти
Як відомо -тупизна вимірюється в менделях . Так от , тупизна Богуцької = 2 менделя . Більше ( 3 менделя ) на сьогодні лише у Безуглої . .
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05.10.2021 16:33 Відповісти
Предложенная вами единица измерения тупизны - Мендель (Mnd), имеет право на жизнь. Подумайте может стоить запатентовать.
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05.10.2021 21:29 Відповісти


***
- Лизка, ты давно зайца загоняла?
- в смысле???
- борзАя ты очень...
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05.10.2021 16:34 Відповісти
Ну лизка знатная шалава, быть обыкновенной блогершой с Крыма и стать депутатом это же сколько надо насосать!!!!!
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05.10.2021 16:39 Відповісти
А думаю, для чого у неї маска с дюрками

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05.10.2021 16:51 Відповісти
стандартная дешевка......
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05.10.2021 16:44 Відповісти
Она вообще продажная...
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05.10.2021 17:00 Відповісти
вот что с человеком делают Бенины деньжонки
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05.10.2021 17:30 Відповісти
Вони аж ніяк не "Слуги народу", вони- " слуги Зеленського". в чому неоднаразово зізнаються, як і Богуцька
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05.10.2021 17:35 Відповісти
Лизка уже сироже лещенко составляет конкуренцию в нелепом отмазывании своего говнокумирчика... А еще она не услышала, почему в оффшорах Порошенко было 3 тысячи долларов, а не 40 млн, как у Бубочки... И общих транзакций с Коломойским у Порошенко не было...
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05.10.2021 17:54 Відповісти
Одна чума відписалася від іншої.
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05.10.2021 17:56 Відповісти
"Тобой управляет не совесть, а зарплата" - сказав адвокат папи МАФІЇ
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05.10.2021 20:06 Відповісти
И что он не правильно сказал?
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05.10.2021 20:38 Відповісти
 
 