Директор фонду "Відродження" Сушко заявив про намір закрити рахунки в "Укрексімбанку": У них немає майбутнього, як і у відносин банку з одним чималим фондом

Виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко роздумує про закриття рахунків в "Укрексімбанку" після скандалу з нападом на журналістів у цій установі.

Про це Сушко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмірковую над подальшою долею цих карток. Схиляюсь до того, що в них немає майбутнього. Так само, як і у відносин одного великого банку з одним немаленьким фондом. Ще є теоретичний шанс на гідну реакцію керівних органів банку та його власників. Але схоже, лише теоретичний", - заявив Сушко та опублікував фото банківських карток "Укрексімбанку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я вважаю, що будь-які конфлікти із журналістами неприпустимі", - глава Мінфіну Марченко про інцидент в "Укрексімбанку"





Читайте також: Комітет ВР з питань свободи слова розгляне напад на журналістів в "Укрексімбанку": там очевидні порушення з боку чиновника, - "слуга народу" Кравчук

Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.