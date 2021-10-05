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журналістика (1715) напад (1095) Сушко (4) Укрексімбанк (474) Мецгер (99)

Директор фонду "Відродження" Сушко заявив про намір закрити рахунки в "Укрексімбанку": У них немає майбутнього, як і у відносин банку з одним чималим фондом

Директор фонду

Виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко роздумує про закриття рахунків в "Укрексімбанку" після скандалу з нападом на журналістів у цій установі.

Про це Сушко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмірковую над подальшою долею цих карток. Схиляюсь до того, що в них немає майбутнього. Так само, як і у відносин одного великого банку з одним немаленьким фондом. Ще є теоретичний шанс на гідну реакцію керівних органів банку та його власників. Але схоже, лише теоретичний", - заявив Сушко та опублікував фото банківських карток "Укрексімбанку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я вважаю, що будь-які конфлікти із журналістами неприпустимі", - глава Мінфіну Марченко про інцидент в "Укрексімбанку"

Директор фонду Відродження Сушко заявив про намір закрити рахунки в Укрексімбанку: У них немає майбутнього, як і у відносин банку з одним чималим фондом 01
Директор фонду Відродження Сушко заявив про намір закрити рахунки в Укрексімбанку: У них немає майбутнього, як і у відносин банку з одним чималим фондом 02

Читайте також: Комітет ВР з питань свободи слова розгляне напад на журналістів в "Укрексімбанку": там очевидні порушення з боку чиновника, - "слуга народу" Кравчук

Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.
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Топ коментарі
+12
Зеледрочам пифуй. Они с бюджета кормятся. После них хоть потоп. Янукодло и его достойное наследие.
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05.10.2021 16:07
+7
Якщо банкір хамло, і б'є журналістів, задуматись варто звичайним клієнтам. А грошовим мішкам треба втікати. Бо гроші ******* тишу.
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05.10.2021 16:40
+6
В данном случае - разглашение важнее самого действия.
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05.10.2021 16:49
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Зеледрочам пифуй. Они с бюджета кормятся. После них хоть потоп. Янукодло и его достойное наследие.
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05.10.2021 16:07 Відповісти
Дорогой Юрий Бутусов, возьмите на работу человека "владеющего грамотой"

Александр Сушко раздумывает о закрытии счетов Источник:
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05.10.2021 16:10 Відповісти
їм би не завадило взяти людину, яка українську мову знає
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05.10.2021 17:45 Відповісти
раз и закрыл. а то Мецгер первым обьявит банк банкротом и денежки улетят в его оффшоры. . .
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05.10.2021 16:26 Відповісти
Сорос меняет банк!
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05.10.2021 16:26 Відповісти
Якщо банкір хамло, і б'є журналістів, задуматись варто звичайним клієнтам. А грошовим мішкам треба втікати. Бо гроші ******* тишу.
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05.10.2021 16:40 Відповісти
"раздумывает" он. хотел бы закрыть - закрыл.
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05.10.2021 16:31 Відповісти
В данном случае - разглашение важнее самого действия.
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05.10.2021 16:49 Відповісти
В принципе иметь остатки на счетах в украинских гос.банках - стрёмно. Малейший шухер и плакали ваши денежки
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05.10.2021 16:31 Відповісти
Тут за все така собі невеличка маніпуляція, і я думаю дуже грамотної людини...
Назва повинна заманювати читача..
Накшалт, нас в розківіти сил покинув Зеленський ... усі ВАУ, а в статті типу "прочитав спіч у Труцькавецькому бюветі та пійшов собі відлить ...
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05.10.2021 16:32 Відповісти
Все приличные клиенты думаю покинут банк после такого случая.
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05.10.2021 16:52 Відповісти
Все владелцы закрытых Лерой банков 4-5 лет назад что-то с этого имели. Имела и Лера. Пострадали только клиенты банка, которые имели на счету больше 200 тыс гр.
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05.10.2021 16:55 Відповісти
Власники вкладів більше 200 тис. знали правила гри? Що не могла робити вклади по родичах чи по кільком банкам? Самі винні.

"Лєра" тут не винна, вона мінімізувала втрати.
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05.10.2021 17:03 Відповісти
закрили банки, які вже давно все просрали або займались відмиванням бабала, так що ті, що "втратили" всеодно б їх втратили.
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05.10.2021 17:47 Відповісти
Бандюки под прикритием клоуна захватили власть в стране, мудрий наріт чешет репу в ожидании нового сериала.
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05.10.2021 19:08 Відповісти
Для банка репутация - всё.
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05.10.2021 21:04 Відповісти
Редактор, Вообще то всегда фонд звучал ВІДРОДЖЕННЯ . Журналист наверно не киевлянин . Прекратите позориться и переводить ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ
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05.10.2021 21:07 Відповісти
 
 