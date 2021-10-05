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Від початку російської окупації на Донбасі загинули майже 14 тис. громадян України, - Денісова

Від початку російської окупації на Донбасі загинули майже 14 тис. громадян України, - Денісова

В ув’язненні на окупованому Росією Донбасі перебувають 296 громадян України, серед них цивільні особи, волонтери і воїни.

Про це в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Через порушення права на життя і безпеку на Сході України загинуло майже 14 тис. громадян України, серед них 4000 цивільних осіб, зокрема 152 дитини. 34 тис. поранено. Це відбувається щодня", - підкреслила Денісова.

За словами омбудсмена, незгода з діями окупантів, проукраїнська політична або громадянська позиція наших співгромадян стає підставою для переслідування і порушення права на свободу і особисту недоторканність.

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"У незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 296 громадян України, із них: 252 цивільні особи (зокрема 4 волонтери), 44 військовослужбовці", - додала Денісова.
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Топ коментарі
+3
...Но потери кацапской ваты засекречены приказом путлера...
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05.10.2021 17:15
+2
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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05.10.2021 16:27
+1
денисова как мантру повторяет ону и ту же цифру, периодически напоминая о себе...
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05.10.2021 16:17
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денисова как мантру повторяет ону и ту же цифру, периодически напоминая о себе...
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05.10.2021 16:17 Відповісти
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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05.10.2021 16:27 Відповісти
Ото ж бо!

Більшість із тих загиблих жертви своїх гнилих бажань, або своїх сусідів:

"Путін, пріді!"
Путін й прийшов.....
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08.12.2021 17:20 Відповісти
У преЗедента тема погибших граждан даже далеко не на 101 месте!
Там в приоритете - отдых по заграницам, корпоративчики за бюджетные средства, откаты от распила на стройках, прикрытие личной жо#ы, кортежи, видосики, кореша с картеля и т.п.
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05.10.2021 16:27 Відповісти
шакалы -сильного бздят и никогда не нападают,

особенно если эти шакалы - кремлёвские !
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05.10.2021 16:28 Відповісти
Олигархи вырішылы розиграти крызу у ВР під кулісами спектаклю - ЯК ЗЇ"СТИ РАЗУМКОВА ...
ТОМУ ЩЕ РАЗ ВКОТРЕ-слідкуємо за іхніми інформаційнами ручками ... Нагадую,
КОМУ НАЛЕЖАТЬ УКРАЇНСЬКІ КАНАЛИ
Й кого кожен з них буде подавти українцям на вечерю, щоб вони здіснили свій та вовин намір - ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ!!! Аще це 100 пудово план Єрмака з Кремлем.

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1997592-vlasniki-ukrainskih-telekanaliv-hto-voni-infografika.html
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05.10.2021 16:35 Відповісти
Нічого що Льовочкін- це Інтер -Фірташ-Хорошковський , два останніх ще й радники в ОПУ а Фірташу недавно борги анулуювали... в ОПУ... Люди льовочкіна - ще й любимчика Ахметівських каналів ...
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05.10.2021 16:38 Відповісти
ПРОШУ вибачення за не в тему, прошу вибачення ще раз, ВІЧНА ПАМЯТЬ ЗАГИБЛИМ У РАШИСТСЬКІЙ ВІЙНІ
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05.10.2021 16:40 Відповісти
Так это общее количество погибших в этой войне- 14 тысяч ! Это мирные, солдаты ВСУ и боевики ЛДНР которые по украинскому законодательству как бы тоже граждане Украины, но ....
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05.10.2021 16:38 Відповісти
...Но потери кацапской ваты засекречены приказом путлера...
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05.10.2021 17:15 Відповісти
Я думаю, что 14 тысяч, это только украинские военные и мирное население. Среди кацапов гораздо больше убитых и среди них только некоторые украинские граждане- местные наркоманы ополченцы. В основном это регулярные российские воиска, граждане России
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05.10.2021 19:10 Відповісти
это общие потери по официальным данным ООН
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05.10.2021 19:24 Відповісти
Странно в таком случае слушать как Зеленский их всех называет лучшими сыновьями и дочерьми Украины
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05.10.2021 19:31 Відповісти
 
 