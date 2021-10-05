Від початку російської окупації на Донбасі загинули майже 14 тис. громадян України, - Денісова

В ув’язненні на окупованому Росією Донбасі перебувають 296 громадян України, серед них цивільні особи, волонтери і воїни.

Про це в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Через порушення права на життя і безпеку на Сході України загинуло майже 14 тис. громадян України, серед них 4000 цивільних осіб, зокрема 152 дитини. 34 тис. поранено. Це відбувається щодня", - підкреслила Денісова.

За словами омбудсмена, незгода з діями окупантів, проукраїнська політична або громадянська позиція наших співгромадян стає підставою для переслідування і порушення права на свободу і особисту недоторканність.

Читайте також: Окупанти звозять на передову зброю і боєприпаси й готуються до активізації обстрілів позицій ОС, - розвідка

"У незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 296 громадян України, із них: 252 цивільні особи (зокрема 4 волонтери), 44 військовослужбовці", - додала Денісова.