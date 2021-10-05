Від початку російської окупації на Донбасі загинули майже 14 тис. громадян України, - Денісова
В ув’язненні на окупованому Росією Донбасі перебувають 296 громадян України, серед них цивільні особи, волонтери і воїни.
Про це в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Через порушення права на життя і безпеку на Сході України загинуло майже 14 тис. громадян України, серед них 4000 цивільних осіб, зокрема 152 дитини. 34 тис. поранено. Це відбувається щодня", - підкреслила Денісова.
За словами омбудсмена, незгода з діями окупантів, проукраїнська політична або громадянська позиція наших співгромадян стає підставою для переслідування і порушення права на свободу і особисту недоторканність.
"У незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 296 громадян України, із них: 252 цивільні особи (зокрема 4 волонтери), 44 військовослужбовці", - додала Денісова.
Будь ласка, зачекайте...
Більшість із тих загиблих жертви своїх гнилих бажань, або своїх сусідів:
"Путін, пріді!"
Путін й прийшов.....
Там в приоритете - отдых по заграницам, корпоративчики за бюджетные средства, откаты от распила на стройках, прикрытие личной жо#ы, кортежи, видосики, кореша с картеля и т.п.
особенно если эти шакалы - кремлёвские !
ТОМУ ЩЕ РАЗ ВКОТРЕ-слідкуємо за іхніми інформаційнами ручками ... Нагадую,
КОМУ НАЛЕЖАТЬ УКРАЇНСЬКІ КАНАЛИ
Й кого кожен з них буде подавти українцям на вечерю, щоб вони здіснили свій та вовин намір - ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ!!! Аще це 100 пудово план Єрмака з Кремлем.
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1997592-vlasniki-ukrainskih-telekanaliv-hto-voni-infografika.html