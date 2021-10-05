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"Ні російським гастролерам": У Дніпрі перед концертом співачки Ірини Круг, яка виступала в окупованому Криму, відбудеться акція протесту

Активісти в Дніпрі готують акцію протесту перед концертом російської співачки Ірини Круг, яка в 2016 році виступала в окупованому Криму.

Про це в Facebook повідомив дніпровський активіст і ветеран АТО Олег Чистопольцев, передає Цензор.НЕТ.

"Вже завтра, в середу 6.10 о 18:00 в парку Шевченка, біля літнього театру, перед концертом російської "зірки" шансону - Ірини Круг (співачки, яка виступала - розважала окупантів в окупованому Криму, яка платить податки в РФ, з яких фінансується російська армія) відбудеться мітінг/пікет "Ні російським гастролерам"", - йдеться в повідомленні.

Приєднатися до пікету закликають всіх небайдужих жителів Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів в Україні набрала понад 18,5 тис. підписів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, в жовтні приїде з концертом до Києва.

Згідно з даними на сайті "Миротворець", співачка гастролювала в окупованому Криму в 2016 році.

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Топ коментарі
+24
певица ртом ...
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05.10.2021 16:33
+22
Кто вообще ходит смотреть и слушать такое?
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05.10.2021 16:35
+20
Руське лайно...
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05.10.2021 16:38
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певица ртом ...
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05.10.2021 16:33 Відповісти
Животом и ниже....
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05.10.2021 16:37 Відповісти
и по-совместительству вдова круга с владимирский централ...
за это и ценится в кругу почитателей круга
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05.10.2021 16:38 Відповісти
якісь його "пачітатєлі" непослідовні, круга зарізали, а тепер вдова співає для його "пачітатєлєй"
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05.10.2021 17:33 Відповісти
тепер вдова співає для його "пачітатєлєй". бо круга зарізали,
то ти з джоном ленноном по-перепутав...
незабаром йому 81, як час летить
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05.10.2021 17:39 Відповісти
Джона Леннона застрелив якийсь мудак, а круга ніби зарізали, хоча, какая газніца (с), як кацапи розважаються.
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05.10.2021 17:42 Відповісти
леннона - почітатєль, круга - не факт...спільне тут те, що -
обидві вдови живуть за рахунок їх імен
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05.10.2021 17:46 Відповісти
ти думаєш не гопота якась грохнула круга? я думаю, що так, прийшли грабанути, а тут він от і грохнули, а всякі спецслужби чи рептилоїди, не вірю.
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05.10.2021 17:49 Відповісти
ну ще конкуренти могли замовити
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05.10.2021 17:51 Відповісти
вдова співає для прихильників
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05.10.2021 17:55 Відповісти
так вона ж не з туром по тюрмах
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05.10.2021 18:06 Відповісти
Кто вообще ходит смотреть и слушать такое?
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05.10.2021 16:35 Відповісти
судячи по хрестиках під цим дописом, то тільки ідіоти оте слухають ну і кацапи, що суть одна й та сама
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05.10.2021 17:34 Відповісти
А с этим что?
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05.10.2021 16:36 Відповісти
Говорят, что его в кацапстане запретили. Шо-то против ***** пукнул.
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05.10.2021 16:40 Відповісти
та посрать, головне щоб сюди не їхало
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05.10.2021 17:35 Відповісти
Руське лайно...
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05.10.2021 16:38 Відповісти
У вас шефир скотов гоняет в Россию(а он - советник зеленского). А вы тут с какой-то курвой ругаетесь. Бросьте, это неважно совершенно. Скоты из ОП - вот реальная проблема.
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05.10.2021 16:39 Відповісти
Машину ей разбить. Аппаратуру. Сама сбежит.
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05.10.2021 16:39 Відповісти
навіщо нам тут пропаганда пісень зеків? Повертайся в рашку півіца
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05.10.2021 16:39 Відповісти
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05.10.2021 16:41 Відповісти
Да пофиг мне их артисты,меня больше интересуют наши паскуды которые ногами дрыгают на московских сценах развлекая российских силовиков.
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05.10.2021 16:46 Відповісти
Это ты про квартал95?
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05.10.2021 16:48 Відповісти
Да без разницы,хоть даже и Монатик.
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05.10.2021 16:50 Відповісти
Зато они платят налоги в Украине, которые идут на финансирование украинской армии, следуя статье)
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05.10.2021 17:50 Відповісти
Жена мишки Круга,тот воспевал бандюганов всю свою жизнь,пока квартирная гопота не пристрелила в собственном доме,а эта крыска уже надоела на кацапии ,так приехала сюда "удивлять",кошка помойная.
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05.10.2021 16:46 Відповісти
для них співав вони ж і грохнули, а потім мабуть під його гундосіння на магнітофончику і накатили
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05.10.2021 17:37 Відповісти
Это дружбанша офшорного клоуна, поэтому на концерте будет три ряда нацгвардии и мусоров, чтобы порохоботы не смогли сорвать концерт уважаемой личности в зеленых кругах
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05.10.2021 16:47 Відповісти
Це, не з'являлось в Україні з 2012 року. І ось приповзло. Мабуть, подзвонила зЕзіденту, а той в сбу, вані бакланову, щоб пропустили.
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05.10.2021 16:49 Відповісти
СБУ у нас есть? Или они не в курсе? Министр культуры Ткаченко должен был включить эту фамилию в списки. Есть предложение всем патриотам оставить комент на страничке ФБ министра.
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05.10.2021 16:52 Відповісти
У нас теперь СБУ позеленевшее и плесенью покрылось.
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05.10.2021 16:54 Відповісти
пущай мандрует круг
аж за полярный крух,
и лорак с лободой
захватит , шлюшек двух!
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05.10.2021 16:52 Відповісти
Ну как же не пропустить певичку с таким свистком
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05.10.2021 16:55 Відповісти
А где у неё свисток" ?
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05.10.2021 17:21 Відповісти
Не видел раньше изображение этой круги. "Мужчина вазьмите наски! Недорога!"
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05.10.2021 16:56 Відповісти
Із костюмерши стала "пєвіца", талантіще...
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05.10.2021 17:00 Відповісти
Она одевала певицу в театре, и подсмотрела, как она это делала...
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05.10.2021 17:20 Відповісти
Ні, вона була костюмером у Михайла Круга, а потім стала його дружиною і після його вбивства почала співати.
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05.10.2021 17:33 Відповісти
щось у вас з гумором не так, а подруге, а не пофіг де воно і чим було, нехай на кацапії для зеків виє.
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05.10.2021 17:39 Відповісти
це ж колеги по цеху зелупи! як не пустити!!
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05.10.2021 17:07 Відповісти
С начала российской оккупации на Донбассе погибли почти 14 тыс. граждан Украины, - Денисова А в это время с концертом российской "звезды" шансона - Ирины Круг (певицы, выступавшей - развлекавшей оккупантов в оккупированном Крыму, которая платит налоги в РФ, из которых финансируется русский армия...
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05.10.2021 17:07 Відповісти
А кто её приглашал ?
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05.10.2021 17:18 Відповісти
ну є в Україні гандони, що заробляють на цьому гроші, а я припускаю,що з кацапії їм ще й доплачують, що такі концерти організовувати
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05.10.2021 17:40 Відповісти
як це російське гі.....но набридло в Україні.
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05.10.2021 17:25 Відповісти
С нее " певица" как с Поплавского " певец" или с Юзика " политик"
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05.10.2021 17:32 Відповісти
Гнид,які її запросили в Україну на гілляку.
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05.10.2021 18:52 Відповісти
Я не розумію, яким чином вони потрапляють до України? Хто їх пускає і навіщо??
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05.10.2021 19:02 Відповісти
Шануймося українці!
Підписуємо петицію Кондратюка,там ще трохи залишилось набрати.
https://petition.president.gov.ua/petition/123500 https://petition.president.gov.ua/petition/123500
Хоч мені більше до вподоби такий варіант:

"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
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05.10.2021 22:19 Відповісти
 
 