НАБУ про офшорний скандал: Вивчаються транзакції "Приватбанку", згадані в Pandora Papers
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевірить підозрілі транзакції найбільшого українського банку - Приватбанку, - через офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАБУ в коментарі Укрінформу.
"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи Приватбанку вивчають усі транзакції цієї фінансової установи, зокрема й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів", - зазначили у відомстві.
Там підкреслили, що за результатами розслідування буде ухвалено відповідне рішення згідно із законодавством.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Будь ласка, зачекайте...
А потом в него "стрылялы".
Просто на срок неприкосновенности, приостанавливается отсчет срока давности и как только неприкосновенность исчезает, срок начинает тикать, дела передаются в суд....
Будут "исследовать" очень-очень дотошно - минимум ТРИ ГОДА!!!
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3038763643059099?__cft__[0]=AZW8c7Vs8egBsuQzLOnHfx4mfC8vnWq4WwcuHcHteEDnz3VrwOdorf69mejEytzAFrXmT77UllSHcck4srC2qV3X94v8qUixHDdKKMr6_Y_SvMXcz7ie_ftp6f8sHKcy9g8&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:38 ·
Я вот только одного не понимаю...
Офшорами Зеленского нас отвлекают от государственной измены Зеленского?
или
государственной изменой Зеленского нас отвлекают от офшоров Зеленского?
Голосование за отставку спикера прошло замечательно.
На фото - банковская упаковка от долларов.
я прогнозирую, что даже если там под микроскопом рассматривать, то окажется какая-то бизнес сделка на 41 млн, за телепродукт.