НАБУ про офшорний скандал: Вивчаються транзакції "Приватбанку", згадані в Pandora Papers

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевірить підозрілі транзакції найбільшого українського банку - Приватбанку, - через офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАБУ в коментарі Укрінформу.

"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи Приватбанку вивчають усі транзакції цієї фінансової установи, зокрема й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів", - зазначили у відомстві.

Там підкреслили, що за результатами розслідування буде ухвалено відповідне рішення згідно із законодавством.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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