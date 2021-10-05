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НАБУ (4983) Зеленський (22448) Коломойський (3109) офшор (496) Приватбанк (2419)

НАБУ про офшорний скандал: Вивчаються транзакції "Приватбанку", згадані в Pandora Papers

НАБУ про офшорний скандал: Вивчаються транзакції

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевірить підозрілі транзакції найбільшого українського банку - Приватбанку, - через офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАБУ в коментарі Укрінформу.

"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи Приватбанку вивчають усі транзакції цієї фінансової установи, зокрема й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів", - зазначили у відомстві.

Там підкреслили, що за результатами розслідування буде ухвалено відповідне рішення згідно із законодавством.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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Топ коментарі
+16
И у обоих были страусы
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05.10.2021 16:47
+9
Хочу видеть, как НАБУ, которое ЗЕ постоянно старается прибрать к рукам, заведет уголовное дело на ЗЕ.
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05.10.2021 16:40
+7
тю...так это жеж было начало большого пути...(каламойша не даст сбрехать)))))
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05.10.2021 16:43
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Хочу видеть, как НАБУ, которое ЗЕ постоянно старается прибрать к рукам, заведет уголовное дело на ЗЕ.
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05.10.2021 16:40 Відповісти
зеля не прекосновенен как священная овца
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05.10.2021 16:44 Відповісти
Янукович тоже так думал.

А потом в него "стрылялы".
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05.10.2021 16:45 Відповісти
И у обоих были страусы
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05.10.2021 16:47 Відповісти
Это манипуляция. Неприкосновенность означает невозможность применения ареста/наказания и НИКОИМ ОБРАЗОМ не ограничивает следственные органы в расследовании и заведении уголовного дела и вызов на допрос!!!!
Просто на срок неприкосновенности, приостанавливается отсчет срока давности и как только неприкосновенность исчезает, срок начинает тикать, дела передаются в суд....
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05.10.2021 17:04 Відповісти
Возьмите того же Трампа - у него тоже была неприкосновенность, но дела заводили и на допросы он ходил!!!!
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05.10.2021 17:05 Відповісти
Так эта банда клоунов и к привату руку приложила, это трындец)))))
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05.10.2021 16:42 Відповісти
тю...так это жеж было начало большого пути...(каламойша не даст сбрехать)))))
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05.10.2021 16:43 Відповісти
А ты думал, что ЗЕ миллионы и поддерку Коломойского заработал кривляниями?
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05.10.2021 16:47 Відповісти
А как же, он такой честный малчик))))))
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07.10.2021 08:59 Відповісти
Тут главное квадроцикл не поломать с пьяну
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05.10.2021 16:42 Відповісти
Хотелось бы чтобы хоть кого то поймали. Но будет как всегда.
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05.10.2021 16:45 Відповісти
Зеля для каломойши заофшерил деньги привата, а нарид потом скинулся с миру по нитке, шоб Привет банк не загнулся. Хотя смысла в это особого и не было как бы
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05.10.2021 16:46 Відповісти
Чмо безроге,беззубе,безголосе і добродушне...Це я не про корову,а про НАБУ...
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05.10.2021 16:49 Відповісти
Сразу скажу:
Будут "исследовать" очень-очень дотошно - минимум ТРИ ГОДА!!!
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05.10.2021 16:52 Відповісти
Чем раньше офшорного клоуна запрут в тюрягу - тем лучше будет для страны
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05.10.2021 16:55 Відповісти
А де це зебіли? Щось нікого не видно.
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05.10.2021 17:10 Відповісти
Самое лучшее исследование - это Беню и Зелю в камеру, пальцы в двери, паяльник в их хитросделанное место и фсё !
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05.10.2021 17:13 Відповісти
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW8c7Vs8egBsuQzLOnHfx4mfC8vnWq4WwcuHcHteEDnz3VrwOdorf69mejEytzAFrXmT77UllSHcck4srC2qV3X94v8qUixHDdKKMr6_Y_SvMXcz7ie_ftp6f8sHKcy9g8&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бірюков

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3038763643059099?__cft__[0]=AZW8c7Vs8egBsuQzLOnHfx4mfC8vnWq4WwcuHcHteEDnz3VrwOdorf69mejEytzAFrXmT77UllSHcck4srC2qV3X94v8qUixHDdKKMr6_Y_SvMXcz7ie_ftp6f8sHKcy9g8&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:38 ·



Я вот только одного не понимаю...

Офшорами Зеленского нас отвлекают от государственной измены Зеленского?

или

государственной изменой Зеленского нас отвлекают от офшоров Зеленского?
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05.10.2021 17:17 Відповісти
В ФБ опубликовали фото мусорного бака возле Верховной Рады.
Голосование за отставку спикера прошло замечательно.
На фото - банковская упаковка от долларов.

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05.10.2021 17:23 Відповісти
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05.10.2021 17:36 Відповісти
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05.10.2021 19:08 Відповісти
вот и хорошо. вот и поглядим.
я прогнозирую, что даже если там под микроскопом рассматривать, то окажется какая-то бизнес сделка на 41 млн, за телепродукт.
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05.10.2021 19:28 Відповісти
А чому ви ще до цього часу нічого не перевірили,дармоїди???
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05.10.2021 20:32 Відповісти
 
 