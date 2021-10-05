Не можна допускати повторення таких злочинів, як Голокост і Голодомор, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський і президент Ізраїлю Іцхак Герцог у розмові наголосили на важливості продовження зусиль щодо недопущення повторення Голокосту і Голодомору.
Про це вони заявили на спільній пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Разом із президентом Ізраїлю ми наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою недопущення повторення таких злочинів, як Голокост, як Голодомор 1932-1933 років в Україні", - заявив Зеленський під час спільних заяв із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом для ЗМІ.
За словами президента, окрему увагу на зустрічі з Герцогом було приділено питанням ушанування пам'яті жертв Бабиного Яру".
"Я вдячний особисто президентові Герцогу, а також іншим високим делегаціям, які прибуватимуть цими днями до Києва, щоб узяти участь у пам'ятних заходах у зв'язку з 80-ми роковинами цієї страшної трагедії. Пам'ять про цих жертв для нас священна", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
это что для украинского народа ?
"ЗЕ-Коло мор"
звыняйте, после перечисленных выше персонажей "сердце скам'яніло" к вашим трагедиям .....
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а ісчо нільзя дапускать падєнія бальшіх астероїдов на планєту!
Оманський ЗЕ може давай краще про тарифи на комуналку та зарплати і пенсії побалакаємо?
Жаль, что за 30 лет Независимости Украины, большинство стран Европы не признали Голодомор, Геноцидом .... есть поле деятельности для Президента Зеленского
словенцы - славяне...даже жинка трампа
The Heimatdamisch: Ja des gfreid mi
И за Чечню.
Тупо просто позавали бутерброды, ой, мацу, за то шоб все были за то шоб никто не голодал.
.... издеваются бл... то есть одруженные два чудака.
Зеля, иди ты ... ах да, ты уже там
Так что не за горами такие меры, как в Беларуси - аресты, пытки, расстрелы.
В своей предвыборной речи она заявила, что на такой шаг её благословил сам Владимирсаныч.
Каких депутатов вам ещё не хватает?
Дедушка ЗЕ участвовал в расстреле мирных демонстраций в Кривом Роге.
Все, что вы сейчас видите в Беларуси, будет реализовано ЗЕ в Украине. Без репрессий ЗЕ уже не сможет удержать власть.
То була Кара Господня за Голодомор.
Важко з вами не погодитись.