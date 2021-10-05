УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3925 відвідувачів онлайн
Новини
2 071 81
голодомор (400) Зеленський (22448) Ізраїль (1609) Голокост (138) Герцог Іцхак (14)

Не можна допускати повторення таких злочинів, як Голокост і Голодомор, - Зеленський

Не можна допускати повторення таких злочинів, як Голокост і Голодомор, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президент Ізраїлю Іцхак Герцог у розмові наголосили на важливості продовження зусиль щодо недопущення повторення Голокосту і Голодомору.

Про це вони заявили на спільній пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом із президентом Ізраїлю ми наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою недопущення повторення таких злочинів, як Голокост, як Голодомор 1932-1933 років в Україні", - заявив Зеленський під час спільних заяв із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом для ЗМІ.

За словами президента, окрему увагу на зустрічі з Герцогом було приділено питанням ушанування пам'яті жертв Бабиного Яру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про протидію антисемітизму

"Я вдячний особисто президентові Герцогу, а також іншим високим делегаціям, які прибуватимуть цими днями до Києва, щоб узяти участь у пам'ятних заходах у зв'язку з 80-ми роковинами цієї страшної трагедії. Пам'ять про цих жертв для нас священна", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
05.10.2021 17:08
+20
Пусть "они" сначала голодомор признают, а потом и поговорим!!!
показати весь коментар
05.10.2021 17:00
+19
Весьма сомнительно, учитывая фамилии в списке ответственных за Голодомор.
показати весь коментар
05.10.2021 17:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А какие преступления можно?
показати весь коментар
05.10.2021 17:00 Відповісти
например, уклонение от уплаты налогов
показати весь коментар
05.10.2021 17:07 Відповісти
судя по слугам то...взятки, бухим за рулем аварии устраивать, насильничать.....
показати весь коментар
05.10.2021 17:09 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 17:54 Відповісти
проституток в парламенте вызывать...
показати весь коментар
05.10.2021 21:01 Відповісти
ЗЕленский, Шифера, Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Суркисы.... и т.д.

это что для украинского народа ?
"ЗЕ-Коло мор"
показати весь коментар
05.10.2021 21:09 Відповісти
кто-то призывает к памяти Бабьего Яра

звыняйте, после перечисленных выше персонажей "сердце скам'яніло" к вашим трагедиям .....
показати весь коментар
05.10.2021 21:14 Відповісти
Пусть "они" сначала голодомор признают, а потом и поговорим!!!
показати весь коментар
05.10.2021 17:00 Відповісти
Весьма сомнительно, учитывая фамилии в списке ответственных за Голодомор.
показати весь коментар
05.10.2021 17:01 Відповісти
Не признають, бо їх соплемінники його і утворили...
показати весь коментар
05.10.2021 17:04 Відповісти
Держи карман пошире что бы ж...ды признали голодомор. Они в зависимости от конъюнктуры Гебельса признают талантливым пропагандистом
показати весь коментар
05.10.2021 17:05 Відповісти
После принятия антисемитийских законов про жителей израильской долины можно говорить только хорошее или ничего. Модераторы в этом вопросе беспощадные и отправляют в баню по беспределу
показати весь коментар
05.10.2021 17:07 Відповісти
Це як про покійників? або все або нічого окрім правди... так людина ж правду і сказала за ж2...
показати весь коментар
05.10.2021 17:11 Відповісти
Нельзя допускать повторения таких преступлений как Холокост и Голодомор, - Зеленский
=============
а ісчо нільзя дапускать падєнія бальшіх астероїдов на планєту!
Оманський ЗЕ може давай краще про тарифи на комуналку та зарплати і пенсії побалакаємо?
показати весь коментар
05.10.2021 17:24 Відповісти
вот и поговорим "только хорошее или ничего", как о покойниках....
показати весь коментар
05.10.2021 21:10 Відповісти
Хорошо, что в спам, а не за решетку, как в Канаде или в нескольких странах Европы..
показати весь коментар
05.10.2021 17:30 Відповісти
в Умани уже сажают. https://procherk.info/news/7-cherkassy/94379-v-umani-suditimut-antisemita-jakij-rozpaljuvav-nenavist-do-hasidiv
показати весь коментар
05.10.2021 17:56 Відповісти
В Европе 65 стран, из которых только 7 признали Голодомор Геноцидом украинского народа, около 1% .....

Жаль, что за 30 лет Независимости Украины, большинство стран Европы не признали Голодомор, Геноцидом .... есть поле деятельности для Президента Зеленского
показати весь коментар
05.10.2021 17:25 Відповісти
В офшорах все його "полє дєятєльності"
показати весь коментар
05.10.2021 18:06 Відповісти
Иметь офшоры - обязанность любого украинского президента, так что не нагнетайте. Клоун свои сделал еще на ********** и кино, а вот ПАП заварил уже будучи президентом.
показати весь коментар
05.10.2021 20:14 Відповісти
Це становить більше 10% , та суті не міняє. Чом Україна так широко відмічає 80-річчя Голокосту , попри те , що Ізраїль не признає Голодомору . Про це мав говорити президент України . Але він не президент , а блазень
показати весь коментар
05.10.2021 19:57 Відповісти
Нельзя допускать повторения таких преступлений как Холокост , Голодомор, і допуск до власти слуг народа , во главе со мной - Зеленский Источник:
показати весь коментар
05.10.2021 17:03 Відповісти
На теме Холокоста евреи делают хорошие деньги. В 2000 г. Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) заявил, что располагает 9 миллиардами долларов, полученных в качестве компенсаций в связи с Холокостом.В нью-йоркском отеле «Пьер» на банкете, устроенном президентом ВЕК Бронфманом по случаю получения компенсаций за Холокост, было объявлено о создании "Фонда еврейского народа" для поддержки еврейских организаций .
показати весь коментар
05.10.2021 17:03 Відповісти
вот поэтому и не признают, что боятся потерять пару лярдов из этой суммы в качестве компенсации нам....
показати весь коментар
05.10.2021 17:09 Відповісти
И резню армян турками по той же причине не признают давно. Что была в 1915г. Кстати Международный Красный Крест в 1933 г пытался оказать помощь на официальном уровне. Конечно не приняли и замяли сталинские изуверы. Но это официальный факт по Голодомору с того времени. Ющенко крепко так брался за это---но глухарь. Не проходило категорически.
показати весь коментар
05.10.2021 18:07 Відповісти
Про Холокост: В Бердичеве наша семья несколько лет жила на квартире старой еврейки Кармен, которая прожила в том же доме всю оккупацию. Вроде даже была у немцев переводчицей. Она очень любила немецкую маршевую музыку. Включала утром рано громко радиоприёмник. И под эту строевую музыку я вставал и собирался в школу. Если бы я начал тогда учить немецкий язык, уверен, я его бы очень быстро выучил.
показати весь коментар
05.10.2021 17:11 Відповісти
сомнительно, что в бердичеве рано утром по радио можно было услышать немецкую маршевую музыку...скорее, это была словенская народная музыка...по утрам они ее передавали, а сигнал добивал до бердичева..
словенцы - славяне...даже жинка трампа
показати весь коментар
05.10.2021 17:22 Відповісти
..нічєґо сомнітєльноґо, бро - дажє, скорєє, наоборот! Я вот вчєра друґу ґоворю: - Саня, прікінь, - я вчера у нас в трамває, в Бєрдичєвє, встретіл Карла Маркса! А он мнє: - опять піздішь, Стас? а я єму: - ето почєму жє так? Саня (одєссіт): - потому что у вас в Бєрдичєвє транваі нє ходють!..
показати весь коментар
06.10.2021 00:14 Відповісти
немецкий язык несколько грубоват, но очень выразительный!
показати весь коментар
05.10.2021 17:58 Відповісти
не менее песенный чем иврит
показати весь коментар
06.10.2021 09:38 Відповісти
напр https://youtu.be/WVFHmzmSO0M

The Heimatdamisch: Ja des gfreid mi
показати весь коментар
06.10.2021 09:47 Відповісти
Oh, ja, ja! Під цю музику світ би дуже швидко навчився порядку і дисципліні.
показати весь коментар
05.10.2021 18:31 Відповісти
чувак, ври - да знай меру. Тебе сколько сейчас, - только быстро, без калькулятора?!
показати весь коментар
05.10.2021 23:32 Відповісти
дуже доречно тут було б вставити жарт про сіньора Голодомора
показати весь коментар
05.10.2021 17:03 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 17:08 Відповісти
ща от упоминания голодомора фрау герцег перекосит... это ж табу в Израиле, учитывая что голодом морили преимущественно партийные боссы редставители титульной нации...
показати весь коментар
05.10.2021 17:03 Відповісти
А сейчас что ? Пенсионеромор на фоне пандемии ?
показати весь коментар
05.10.2021 17:05 Відповісти
конечно нельзя, слуги, давайте снизим цены на питание народа и повысим ему зарплаты , вдвое !
показати весь коментар
05.10.2021 17:07 Відповісти
Холокост, Голодомор и коррумпированный Зелемодур..
показати весь коментар
05.10.2021 17:08 Відповісти
Путину скажите за Сирию?
И за Чечню.
Тупо просто позавали бутерброды, ой, мацу, за то шоб все были за то шоб никто не голодал.
.... издеваются бл... то есть одруженные два чудака.
Зеля, иди ты ... ах да, ты уже там
показати весь коментар
05.10.2021 17:10 Відповісти
А обокрасть своих сограждан можно!да,зекрыса?
показати весь коментар
05.10.2021 17:11 Відповісти
Так погоди. Теперь всех, кто про это говорит надо куда-то девать, надо им как-то затыкать рты.

Так что не за горами такие меры, как в Беларуси - аресты, пытки, расстрелы.
показати весь коментар
05.10.2021 17:42 Відповісти
Надеюсь,хоть право говорить мы себе оставим)остальное придется выбивать теперь,как я уже вижу...
показати весь коментар
05.10.2021 17:44 Відповісти
Але робить все, щоб то повторилось. Адже головною причиною тих всіх тих холокостів і погромів впродовж історії були саме такі представники ізраїлевого народу, як той самий зеленський - наглих, цинічних. брехливих. Адже це той народ, який перед можливим ґешефтом не зупинять ні моральні, ні етичні ні навіть юридичні перепони. Заради вигоди вони здатні хоч зараз повторити і Голодомор. Хоча, вони його сьогодні і чинять, правда методи трохи змінились, але ж результат той ж.
показати весь коментар
05.10.2021 17:16 Відповісти
а воно вже робиться. тільки другими методами. гуманніше дещо.
показати весь коментар
05.10.2021 18:00 Відповісти
Холокост, Голодомор, а теперь Пландемия с Вакцинацией
показати весь коментар
05.10.2021 17:17 Відповісти
Бывшая «миссис Вселенная» и модель Юлия Гершун, зарегистрировалась кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №197. Её жизненный путь - сплошные съёмки в эротических фотосессиях.

В своей предвыборной речи она заявила, что на такой шаг её благословил сам Владимирсаныч.

Каких депутатов вам ещё не хватает?

показати весь коментар
05.10.2021 17:20 Відповісти
лучше бы Зеленый, вместо того чтоб размышлять о Холокосте, постучал себе по лбу тем чем он стучал по роялю. Может память вернеться и он вспомнит свои обещания
показати весь коментар
05.10.2021 17:21 Відповісти
Себе по лбу ЗЕлёный вряд ли постучит, а вот дЕрмак это постоянно делает
показати весь коментар
05.10.2021 17:24 Відповісти
От этих то процедур у него взгляд постоянно бегает сотрясение
показати весь коментар
05.10.2021 17:30 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 17:22 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 17:28 Відповісти
Напомню.

Дедушка ЗЕ участвовал в расстреле мирных демонстраций в Кривом Роге.

Все, что вы сейчас видите в Беларуси, будет реализовано ЗЕ в Украине. Без репрессий ЗЕ уже не сможет удержать власть.
показати весь коментар
05.10.2021 17:40 Відповісти
А шо, кто-то говорит что можно?
показати весь коментар
05.10.2021 17:43 Відповісти
Или никто не делает того что нельзя может... Он уже стал копией Порошенко.
показати весь коментар
05.10.2021 17:44 Відповісти
Не можна більше допускати клоунів до влади, то й не буде ні голодоморів ні холокостів.
показати весь коментар
05.10.2021 17:48 Відповісти
Вова, как считаешь, воровство власти, которое приводит к низкой продолжительности жизни из-за отсутствия средств на питание и лекарства - это геноцид?
показати весь коментар
05.10.2021 17:51 Відповісти
Сначала Петя своей жадностью привел к власти Вову, теперь Вова успешно ведет к власти Петю. Алаверды так сказать.
показати весь коментар
05.10.2021 17:53 Відповісти
Кругооборот гуано в природе. (Ни слова про евреев).
показати весь коментар
05.10.2021 20:04 Відповісти
Чому холокост називате першим? Навіть по історичній хронології спочатку Голодомор,а пізніше холокост. Президент обмовлюється по Фрейду.
показати весь коментар
05.10.2021 18:06 Відповісти
То була Кара Господня за Голодомор.
показати весь коментар
05.10.2021 18:16 Відповісти
****** гнусява,а як же "СИНЬЙОР ГОЛОДОМОР"???
показати весь коментар
05.10.2021 18:09 Відповісти
Спочатку іржав із Голодомору, а тепер не можна допустити!
показати весь коментар
05.10.2021 18:24 Відповісти
Так евгеи и устроили Голодомор в Украине
показати весь коментар
05.10.2021 18:57 Відповісти
Единственная страна, правительство которой было возмущено искуственным голодом в СССР и прислало помощь голодающим, была фашисткая Германия.
показати весь коментар
05.10.2021 19:31 Відповісти
Старые методы геноцидов себя исчерпали, надо новые методы: реформировать половую мораль, освобождать от оков ханжества и мракобесия, ну и спасать от пандемии сигма-штамма. Спасать и освобождать.
показати весь коментар
05.10.2021 19:25 Відповісти
совершенно правильная заява.
показати весь коментар
05.10.2021 19:29 Відповісти
В процессе социокультурной инверсии и тарифомора накануне холодомора особенно правильная.
показати весь коментар
05.10.2021 19:38 Відповісти
никаких канунов нет, фантазии.
показати весь коментар
05.10.2021 19:41 Відповісти
а тут это ***** пухнет наглазах
показати весь коментар
05.10.2021 19:39 Відповісти
бе-ме, я не знал...
показати весь коментар
05.10.2021 19:41 Відповісти
А как насчет растрельных троек,которые состояли из евреев?
показати весь коментар
05.10.2021 19:42 Відповісти
Голодомор и Холокост надо произносить не как аналогию, а как причину и следствие.
показати весь коментар
05.10.2021 19:45 Відповісти
Чом Ізраїль не признає Голодомору в Україні , попри те ,що Україна так широко відмічає 80-річчя Голокосту . Про це мав би говорити президент України . Бо він не президент , а блазень .
показати весь коментар
05.10.2021 20:10 Відповісти


То була Кара Господня за Голодомор.

Важко з вами не погодитись.
показати весь коментар
05.10.2021 20:34 Відповісти
чувак-вова (насправді ж, звертаюся до Юрка Бутусова). Дві речі у цьому справді важливому повідомлені ти/ви муси.ш/-те поміняти місцями, а саме: Спочатку Голодомор із символом ТРИЗУБ, - а вже потім отой ваш "голокост" з менорою. Как понялі?! - пацанва кріворожская, я вас питаюся, онук свого діда...
показати весь коментар
05.10.2021 22:20 Відповісти
 
 