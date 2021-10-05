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МОЗ очікує пікове навантаження на медсистему із середини листопада, - головний санлікар Кузін

МОЗ очікує пікове навантаження на медсистему із середини листопада, - головний санлікар Кузін

В Україні пік захворюваності на коронавірус може тривати місяць: від середини листопада до середини грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Декілька регіонів вже перебувають у "помаранчевій" зоні. Ми в МОЗ очікуємо пікові навантаження на систему - від середини листопада до середини грудня цього року. Це буде піковий період, коли ми будемо мати максимальне навантаження на систему охорони здоров'я", - розповів представник МОЗ.

За словам Кузіна, наразі в країні є розгорнута мережа першої хвилі лікарень для інфікованих коронавірусом, де майже 98% ліжок мають підведений кисень. "Зараз 44 тисяч ліжок в першій хвилі (лікарень - Ред.). Додатково можемо розгорнути до 70 тисяч ліжок. В кожній області є резервні лікарні - одні, дві оба навіть три, які будуть працювати в найгіршому випадку", - розповів він.

У МОЗ впевнені, що навіть за найгіршого сценарію розвитку захворюваності COVID-19 в Україні вистачить і ліжок, і кисню.

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Топ коментарі
+1
Ещё нет и середины октября, как 300 чел. в сутки повезли катафалки по хорошим дорогам
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05.10.2021 17:18
+1
Судя по тому как власти кинули медиков с выплатами ковидных надбавок(подачек), желающих ложиться на дзот будет еще меньше....Ждемс кризиса в медицине. А еще газ для больниц будет стоить захмарно, то вааще капец....
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05.10.2021 18:06
+1
Вы,своей безмозглой принудительной вакцинацией в сезон,когда люди болеют ОРВИ,вырубили естественный иммунитет,а теперь открываете дополнительные отделения и они будут заполнены вакцинированными,только все будут молчать.
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05.10.2021 20:46
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вакциноборців це не стосується
їх ковід не бере
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05.10.2021 17:17 Відповісти
Ещё нет и середины октября, как 300 чел. в сутки повезли катафалки по хорошим дорогам
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05.10.2021 17:18 Відповісти
самі голосували по приколу, самі ж і не вакцінувалися
ну, хоч покатаються
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05.10.2021 17:22 Відповісти
шо ж ви так палитесь отим своїм "чаєм", кацапи?
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05.10.2021 17:42 Відповісти
зараз кацап мене моєї мови навчить
ги
де вас таких талановитих прєгожен набирає?
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05.10.2021 17:47 Відповісти
добре тобі рекомендувати, ти ж там побував
ги
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05.10.2021 17:50 Відповісти
не писать, а писати, кацапе
знову палишся
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05.10.2021 17:56 Відповісти
тобто, ти є тупе кацапське чмо
прєгожен на тебе задарма гроші витрачає
і це добре
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05.10.2021 18:01 Відповісти
Судя по тому как власти кинули медиков с выплатами ковидных надбавок(подачек), желающих ложиться на дзот будет еще меньше....Ждемс кризиса в медицине. А еще газ для больниц будет стоить захмарно, то вааще капец....
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05.10.2021 18:06 Відповісти
И вот один, уже дpузья далеко,
И тpижды проклята моя доpога,
Девиз был - все за одного,
И в этом был успех.
Успех пpишел - и никого,
Лишь я один за всех.
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05.10.2021 19:04 Відповісти
Вы,своей безмозглой принудительной вакцинацией в сезон,когда люди болеют ОРВИ,вырубили естественный иммунитет,а теперь открываете дополнительные отделения и они будут заполнены вакцинированными,только все будут молчать.
показати весь коментар
05.10.2021 20:46 Відповісти
 
 