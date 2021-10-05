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Новини Відставка Разумкова
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Відсторонення Разумкова в обхід закону - це початок парламентської кризи, - нардеп "Голосу" Железняк

Відсторонення Разумкова в обхід закону - це початок парламентської кризи, - нардеп

Бездумно виконуючи волю Банкової з відсторонення і відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, народні депутати фактично створили парламентську кризу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"У державі створено парламентську кризу, адже приводів відсторонювати спікера сьогодні не було. Депутати "слуг" і, на жаль, так званої "Справедливості" пішли не по процедурі. Не можу підібрати інших слів, бо факт залишається фактом — це елемент державного перевороту, коли всупереч закону замінюють другу людину в державі. Якщо аж так хотілось порушувати регламент — могли б вже Трускавці за цю відставку проголосувати", — підкреслив нардеп.

За словами Железняка, ніхто у Верховній Раді не знає, що робити далі і як виходити з ситуації. Адже без спікера неможливо скликати Погоджувальну раді і затвердити порядок денний.

Також читайте: Разумков про роботу Стефанчука: Знати регламент і виконувати його - різні речі

"Який план далі — "слуги" не подумали. Однак проголосували і відсторонили пана Разумкова. Але після цього виникло питання: а по якому графіку ми далі працюємо? Порядку денного немає, провести Погоджувальну раду неможливо, адже її скликає голова парламенту. Зараз, завдяки всім тим "талановитим" хлопцям від влади і трьом "тушкам" від "Справедливості", які проголосували за відсторонення Разумкова з порушенням регламенту, парламент лишився і без порядку денного. Раду заблоковано, про це навіть віцеспікер Стефанчук сказав: порядку денного немає, розходимось", — пояснює голова фракції "Голос".

Нардеп заявив, що так само незрозуміло, як у четвер відбуватиметься розгляд вже відставки голови Верховної Ради.

"В четвер хочуть поставити кадрові питання — звільнення Разумкова. Це буде знову жорстке порушення регламенту, бо перед відставкою спікер має прозвітувати. Звіти про його діяльність від Рахункової палати мають бути роздані депутатам за 2 дні до голосування. Порушення закону нічим не можна виправдати. Депутати це мають розуміти", — констатує Железняк.

Читайте також: Нардеп "Голосу" Рахманін: "слуги" тепер регулярно плюватимуть на регламент ВР
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Топ коментарі
+13
Парламентский кризис ,как и судейский,начался когда зекрыса ту Раду разогнал не законно,а судьи ему подыграли
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05.10.2021 18:08
+12
Почему в Парламентско-президенской стране спикер второй человек? Должен быть первым... А его "увольнение" тянет на госпереворот!
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05.10.2021 18:09
+7
Зе позбавлення від Разумкова просто так не минеться бо багато в чому те що люди голосували за "слугу народу" є і особистіть саме Разумкова. я пам'ятаю його етери, розумно переконував.
От би як би він пішов в реальну опозицію і повитягував всі брудні труси зелених. може б тоді щось змінилось і влада якось самоочистилась.
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05.10.2021 18:06
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ой таки не делайте мне нервы, Раду тоже вроде не так разогнали то?
Правовая антиреспублика - ведь тогда недействительны все эти турбореспекты или как там эти бумаги зовутся?
жопотурбекты шоле?
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05.10.2021 17:59 Відповісти
Потвора яка захопила керівництво фракцією.. В якій немає підтримки більшості.. Буде вчити інших як їм жити?
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05.10.2021 20:57 Відповісти
Лещенко, я вас узнал, перелогиньтесь.
Кто там захватил и что? Может вы про Козломойского? Разумков тот же депутат как и толстый или зарослый, или мокс брызжанский. просто типо "ведущий" вот и все
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06.10.2021 08:15 Відповісти
Разумков и Железняк лжот!!!

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
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05.10.2021 18:00 Відповісти
т немного то головой подумай.на что ссылаешься нужно понимать.
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05.10.2021 18:08 Відповісти
"... питання про відкликання... включається до порядку денного сесії... не пізніше як на десятий день після включення цього питання до порядку ленного сесії"
Это же цикличная ссылка. Ни войти, ни выйти.
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05.10.2021 21:35 Відповісти
Опять Раду разгонять ? Шобла просто собралась и деньги олигархов пилят.
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05.10.2021 18:01 Відповісти
Если объединятся бывшие обиженные слуги, такие как Разумков, Богдан, Рябошапка, Гончарук, Скороход..., то может собраться неслабый оппозиционный кулак.
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05.10.2021 18:01 Відповісти
Вот это меня и пугает. Мы еще будем голосовать за Разумкова, лишь бы не Зеля.
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05.10.2021 21:37 Відповісти
а що в Україні був Парламент - клоака то по- інтересам , а не парламент ....- але плебс бидло) цього достойний...
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05.10.2021 18:02 Відповісти
Зе позбавлення від Разумкова просто так не минеться бо багато в чому те що люди голосували за "слугу народу" є і особистіть саме Разумкова. я пам'ятаю його етери, розумно переконував.
От би як би він пішов в реальну опозицію і повитягував всі брудні труси зелених. може б тоді щось змінилось і влада якось самоочистилась.
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05.10.2021 18:06 Відповісти
Парламентский кризис ,как и судейский,начался когда зекрыса ту Раду разогнал не законно,а судьи ему подыграли
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05.10.2021 18:08 Відповісти
Почему в Парламентско-президенской стране спикер второй человек? Должен быть первым... А его "увольнение" тянет на госпереворот!
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05.10.2021 18:09 Відповісти
его поставили те кто выиграл выборы и он был с ними-знаючи и о связях с коломойским и о денежных схемах и пр и пр-НО он был засланым козачком и это вскоре вскрылось и его погнали .НУ И ЧТО--разумков есть прорусполитик и латентно это продвигал как и поддержкой олигирхов заручался,что бы призидентом стать и вышло то что вышло.ПОЭТОМУ,негробьте страну а работайте
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05.10.2021 18:11 Відповісти
Логіка-бобіка
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05.10.2021 18:28 Відповісти
"Отстранение Разумкова в обход закона - это начало парламентского кризиса"

пля - какой нафиг "кризис" - захват власти незаконным способом - это государственный переворот!

Где сраная оппозиция - почему не открываются уголовные дела?
Только ноют с телевизора избирателям: "Вот они закон нарушают". Так а нафига вас избирали - чтобы вы работали - а не ныли.

Страна идиотов.
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05.10.2021 18:21 Відповісти
Ти тупий ілі гдє? У ЗЕпоца 100% своя прокурорша, а у слуг 240 мандатів. Хто відкриватиме кримінальні справи і хто проголосує за це?
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05.10.2021 18:31 Відповісти
Это ты тупой.
Какое нафиг голосование при нарушении закона? Это что - на каждое нарушение закона голосование?

Криминальные справы открывают по заявлению. И если в заявлении сообщается о нарушении закона, то тот, кто не открыл - в свою очередь попадает под уголовное преследование.

Если следователь не открыл - то на него откроют. Если прокурорша отдала приказ - то на прокуроршу. И когда таких дел накопится - то они ссуки спать не будут и будут ждать похлода на зону.

А так - ложили они на всё и всех.

Так что нойте - нас абижают - и пишите письма Меркельше и путену.
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05.10.2021 19:22 Відповісти
Щоб притягти його до відповідальності потрібно зняти з нього недоторканість, а це може зробити тільки парламент шляхом голосування змін в Конституцію.
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05.10.2021 23:16 Відповісти
1. Я не знаю - я не юрист. Но - незаконный захват власти (парламентско-президентская республика - председатель - первый человек страны) - это переворот. И неважно каким способом незаконный - 10 депутатов с автоматами пришли и заставили голосовать или ещё как - просто нарушение процедуры...
Не может быть чтобы такое было допустимо... Для этого и есть процедуры.

2. Он не всегда будет депутатом. И депутаты наглеть не будут, если будут знать - что по окончанию депутатства их ждёт камера.
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05.10.2021 23:32 Відповісти
Можна оголосити Зелі імпічмент, але знов таки закон про імпічмент виписаний таким чином, що його здійснити неможливо тому що згоду на це повинна дати Гпрокурорша і повинен за це проголосувати парламент.
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06.10.2021 00:06 Відповісти
До чого торкається зелений поц, все перетворюється в балаган-95.
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05.10.2021 18:25 Відповісти
Він був завербований ще в 2003 році, коли 95 квартал вилетів вже з КВН на четверть фіналі і вся команда сиділа в готелі, думаючи - їм розбігатися чи йти в наступний сезон!
Ось тоді до них і підкотило ФСБ з «Операцією Буратіно»!
Справа в тому, що потрапляючи в систему КВН укладають «довічний» контракт з АМІК Маслякова, який потім отримує дивіденди з усього їхнього гумору ...
Але він бреше, що пішов з КВН через скандал з Масляковим!
Саме за гроші Кремля цей «Буратіно» так і розкрутився!
Важливо: за 15 років після вербування він став власником багатьох компаній України, через які працює шоу бізнес - кінцевим бенефіціаром!
Без пилу і шуму, колишні власники або продали за копійки, а в більшості просто переписали на нього свій бізнес (100% за участю спецслужб Рассії)!
За все це він повинен був читати зі сцени гумор, який принижує наші національні цінності і символи і т.д.
Після Майдану 2014 Кремль зробив ставку на вплив громадської думки.
Знайшли скривдженого Коломойського, який має великий вплив в країні і вручили йому свого агента - маріонетку!
Блазень не дурень і сам би не пішов в президенти!
Згадаймо слова його папанькі: «Та він плювати хотів на це президентство! »
недалекі від істини - він плювати, може, і хотів, але хто ж йому дасть змогу?
Масква, шляхом шантажу: погрожуючи залишити його голим і босим без бізнесу + в'язниця, оприлюднення факту вербування агента «Буратіно» і джерела його доходів стресово змусила піти на вибори - ось чому він постійно сидить на коксі! »
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05.10.2021 18:28 Відповісти
 
 