Відсторонення Разумкова в обхід закону - це початок парламентської кризи, - нардеп "Голосу" Железняк
Бездумно виконуючи волю Банкової з відсторонення і відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, народні депутати фактично створили парламентську кризу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"У державі створено парламентську кризу, адже приводів відсторонювати спікера сьогодні не було. Депутати "слуг" і, на жаль, так званої "Справедливості" пішли не по процедурі. Не можу підібрати інших слів, бо факт залишається фактом — це елемент державного перевороту, коли всупереч закону замінюють другу людину в державі. Якщо аж так хотілось порушувати регламент — могли б вже Трускавці за цю відставку проголосувати", — підкреслив нардеп.
За словами Железняка, ніхто у Верховній Раді не знає, що робити далі і як виходити з ситуації. Адже без спікера неможливо скликати Погоджувальну раді і затвердити порядок денний.
"Який план далі — "слуги" не подумали. Однак проголосували і відсторонили пана Разумкова. Але після цього виникло питання: а по якому графіку ми далі працюємо? Порядку денного немає, провести Погоджувальну раду неможливо, адже її скликає голова парламенту. Зараз, завдяки всім тим "талановитим" хлопцям від влади і трьом "тушкам" від "Справедливості", які проголосували за відсторонення Разумкова з порушенням регламенту, парламент лишився і без порядку денного. Раду заблоковано, про це навіть віцеспікер Стефанчук сказав: порядку денного немає, розходимось", — пояснює голова фракції "Голос".
Нардеп заявив, що так само незрозуміло, як у четвер відбуватиметься розгляд вже відставки голови Верховної Ради.
"В четвер хочуть поставити кадрові питання — звільнення Разумкова. Це буде знову жорстке порушення регламенту, бо перед відставкою спікер має прозвітувати. Звіти про його діяльність від Рахункової палати мають бути роздані депутатам за 2 дні до голосування. Порушення закону нічим не можна виправдати. Депутати це мають розуміти", — констатує Железняк.
Будь ласка, зачекайте...
Правовая антиреспублика - ведь тогда недействительны все эти турбореспекты или как там эти бумаги зовутся?
жопотурбекты шоле?
Кто там захватил и что? Может вы про Козломойского? Разумков тот же депутат как и толстый или зарослый, или мокс брызжанский. просто типо "ведущий" вот и все
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
Это же цикличная ссылка. Ни войти, ни выйти.
От би як би він пішов в реальну опозицію і повитягував всі брудні труси зелених. може б тоді щось змінилось і влада якось самоочистилась.
пля - какой нафиг "кризис" - захват власти незаконным способом - это государственный переворот!
Где сраная оппозиция - почему не открываются уголовные дела?
Только ноют с телевизора избирателям: "Вот они закон нарушают". Так а нафига вас избирали - чтобы вы работали - а не ныли.
Страна идиотов.
Какое нафиг голосование при нарушении закона? Это что - на каждое нарушение закона голосование?
Криминальные справы открывают по заявлению. И если в заявлении сообщается о нарушении закона, то тот, кто не открыл - в свою очередь попадает под уголовное преследование.
Если следователь не открыл - то на него откроют. Если прокурорша отдала приказ - то на прокуроршу. И когда таких дел накопится - то они ссуки спать не будут и будут ждать похлода на зону.
А так - ложили они на всё и всех.
Так что нойте - нас абижают - и пишите письма Меркельше и путену.
Не может быть чтобы такое было допустимо... Для этого и есть процедуры.
2. Он не всегда будет депутатом. И депутаты наглеть не будут, если будут знать - что по окончанию депутатства их ждёт камера.
Ось тоді до них і підкотило ФСБ з «Операцією Буратіно»!
Справа в тому, що потрапляючи в систему КВН укладають «довічний» контракт з АМІК Маслякова, який потім отримує дивіденди з усього їхнього гумору ...
Але він бреше, що пішов з КВН через скандал з Масляковим!
Саме за гроші Кремля цей «Буратіно» так і розкрутився!
Важливо: за 15 років після вербування він став власником багатьох компаній України, через які працює шоу бізнес - кінцевим бенефіціаром!
Без пилу і шуму, колишні власники або продали за копійки, а в більшості просто переписали на нього свій бізнес (100% за участю спецслужб Рассії)!
За все це він повинен був читати зі сцени гумор, який принижує наші національні цінності і символи і т.д.
Після Майдану 2014 Кремль зробив ставку на вплив громадської думки.
Знайшли скривдженого Коломойського, який має великий вплив в країні і вручили йому свого агента - маріонетку!
Блазень не дурень і сам би не пішов в президенти!
Згадаймо слова його папанькі: «Та він плювати хотів на це президентство! »
недалекі від істини - він плювати, може, і хотів, але хто ж йому дасть змогу?
Масква, шляхом шантажу: погрожуючи залишити його голим і босим без бізнесу + в'язниця, оприлюднення факту вербування агента «Буратіно» і джерела його доходів стресово змусила піти на вибори - ось чому він постійно сидить на коксі! »