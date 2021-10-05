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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Бабин Яр (160) Грузія (1831) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Спікер парламенту Грузії Кучава вирушив в Україну на тлі ситуації з Саакашвілі

Спікер парламенту Грузії Кучава вирушив в Україну на тлі ситуації з Саакашвілі

Спікер парламенту Грузії Каха Кучава відвідає Україну з офіційним візитом.

Як повідомляє пресслужба парламенту Грузії, в рамках візиту Кучава візьме участь у церемонії, присвяченій 80-ій річниці трагедії в Бабиному Яру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа.

Повідомляється, що в церемонії також візьмуть участь президенти Ізраїлю та Німеччини, голови парламентів Австрії, Чехії, Швеції, Словаччини та Польщі.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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да шо они носятся с этим грузином как дурень со ступою?
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05.10.2021 18:00 Відповісти
Будет пробовать впарить Саакашвили обратно. Пацаны, не ведитесь!
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05.10.2021 18:00 Відповісти
это да
- грузины поняли какой подарок к ним вернулся - постоянная головная боль и вопросы партнеров "Как там Миша?"
Первоочередная задача дипломатов Грузии - втюхать Мишу обратно в Украину..
- Ни в коем случае вестись на это не нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 18:04 Відповісти
Или благодарить за помощь в аресте. Будем посмотреть.
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05.10.2021 18:04 Відповісти
как уже задолбали с этим...
там случайно украинцев сначала не рассреливали красножопые выродки?
**** мы стенаем по другим, ну да, если расстреляли, то жаль, но срем на наших? другие тут не жили, ну, не их тут была земля и не их мы там мол расстреливали. А наших тут - завоеватели убивали - чего же блин стенать над другими, когда наших там может и больше было?
Я не то чтобы уменьшаю если расстреливали, правда там раскопок не было, но наших же убивали красножопые, не?
Как всегда - и воюем за чужих, и стенаем за чужих, и каемся за х.з. что - ну и жавем в говне как "братья". Которые хихикают, ибо делали большую часть из этих дел. И да - мне тупо смешно шо у нас куча по миру памятников сами знаете кому. - журливые думы это же полегче чем шаб..я и мушкет или гаківниця. какое-то .... ну не знаю, дайте мне родиться шотландцем шоле?
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05.10.2021 18:09 Відповісти
Про голодомор гарат забув
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05.10.2021 19:59 Відповісти
Бог є і він дбає про Україну - показує нам шлях як потрібно діяти з брехунами-злодіями-клоунами в політиці. Закони повинні виконуватись а ні змінюватись кожен раз коли до влади приходить якась політична мафія. Я не люблю коли народний обранець бреше в очі - краде гроші - застосовує силу - кричить і погрожує на всю країну. Саакашвілі - ти тварина. Ті хто тебе взяв на роботу - працювати в Україну мають нести покарання. Ті хто відновив громадянство - порушив двічі українське законодавство. Маю надію що справа Саакашвілі навчить монобільшість адекватності в політиці. Особливо стосується тих кого набрали в штат пішаків команди Зеленського. Вони винні в тричі більше = не думають = не розуміються на законах України = зневажають український народ.
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05.10.2021 20:03 Відповісти
приезжай . добей зе-сволоту фактами коррупции-убийствами неправомерньіми действиями поца Саакашвили. а как пел петух про реформьі.
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05.10.2021 21:46 Відповісти
откат везе за міхо?
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05.10.2021 22:07 Відповісти
 
 