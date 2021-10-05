Потрібно підтримувати прагнення України і Грузії до членства в НАТО, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

В НАТО мають підтримувати не лише територіальну цілісність України і Грузії, а й прагнення цих країн приєднатися до Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час Варшавського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, нам треба продовжувати підтримку двох чорноморських країн – України та Грузії. І підтримувати не лише їх територіальну цілісність, ми повинні підтримувати їх, посилювати їх спроможності, зокрема щодо кращих відносин з НАТО, включаючи їх устремління. І ми знаємо ці устремління дуже добре. Польща і Туреччина є тими кількома, на жаль, лише кількома, союзниками НАТО, які порушують це питання на кожній міністерській зустрічі та кожному саміті", - заявив дипломат.

Окремо у своєму виступі очільник МЗС Туреччини нагадав, що Крим – український. "Ми не визнаємо і не визнаємо незаконну анексію Криму. І я повторив це зобов’язання, зокрема, і на Кримській платформі", - заявив Чавушоглу.

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Турецький міністр наголосив, що Чорноморський регіон є одним з ключових регіонів для євроатлантичної безпеки, а тому військове нарощування сил у Чорноморському регіоні потребує постійної уваги з боку НАТО.

При цьому, як переконаний Чавушоглу, важливо також, що Північноатлантичний альянс розглядав регіони Чорного моря, Балтики та Середземномор’я через єдину та взаємопов’язану призму.