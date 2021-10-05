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НАТО (6215) Туреччина (3431) Чавушоглу (126) членство в НАТО (1649)

Потрібно підтримувати прагнення України і Грузії до членства в НАТО, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Потрібно підтримувати прагнення України і Грузії до членства в НАТО, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

В НАТО мають підтримувати не лише територіальну цілісність України і Грузії, а й прагнення цих країн приєднатися до Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час Варшавського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, нам треба продовжувати підтримку двох чорноморських країн – України та Грузії. І підтримувати не лише їх територіальну цілісність, ми повинні підтримувати їх, посилювати їх спроможності, зокрема щодо кращих відносин з НАТО, включаючи їх устремління. І ми знаємо ці устремління дуже добре. Польща і Туреччина є тими кількома, на жаль, лише кількома, союзниками НАТО, які порушують це питання на кожній міністерській зустрічі та кожному саміті", - заявив дипломат.

Окремо у своєму виступі очільник МЗС Туреччини нагадав, що Крим – український. "Ми не визнаємо і не визнаємо незаконну анексію Криму. І я повторив це зобов’язання, зокрема, і на Кримській платформі", - заявив Чавушоглу.

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Турецький міністр наголосив, що Чорноморський регіон є одним з ключових регіонів для євроатлантичної безпеки, а тому військове нарощування сил у Чорноморському регіоні потребує постійної уваги з боку НАТО.

При цьому, як переконаний Чавушоглу, важливо також, що Північноатлантичний альянс розглядав регіони Чорного моря, Балтики та Середземномор’я через єдину та взаємопов’язану призму.
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Вот поставим хотя бы урны для мусора на каждой улице или переулке,как в Польше и сразу в НАТО
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05.10.2021 18:08 Відповісти
а в россии дайте людяМ пользоваться канализацией ибо только 5 русский имеет это чудо рук человеческих
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05.10.2021 18:20 Відповісти
Пару дней назад в Киев прилетал один из братьев Байрактар,Халук...Заключил хороший договор по поводу беспилотников его брата-конструктора Сельжука...,даже построят крутой центр под Киевом... по обучению операторов-беспилотников ....,секретная часть Договора не оглашена....
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05.10.2021 18:13 Відповісти
и что тут хорошего? все собственные разработки похерили?
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05.10.2021 18:33 Відповісти
хватит, задолбали
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05.10.2021 18:16 Відповісти
народ должен начать кардинально требовать вхождения в НАТО и ВЛАСТИ тогда,кардинально начнут это делать ибо идут только разговоры.А разговоры потому.ЧТО НАТО ПРЕКРАТИТ КОРУПЦИЮ у нас и воровство,а реформы и денежные вливания подымут уровень жизни и тогда!!!!_____НАРОД не будет изберать порошенков,тимошенко-медведчука,а это ведь смерть им .И в этом процессе в НАТО, должны теперь вести дело, молодьожь ВОСТОКА УКРАИНЫ и ЮГА,что бы непришлось, воевать или служить в русской армии-если придут руснеофашисты как на домбас
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05.10.2021 18:18 Відповісти
Эти главы мида , типичные глаштаи, говорят что хотят.
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05.10.2021 18:38 Відповісти
Где то на востоке, после его слов, начали рваться пуканы!)))
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05.10.2021 19:08 Відповісти
 
 