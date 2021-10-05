Ми чекаємо притягнення винних до найсуворішого покарання, - Кулеба про смерть українця Никифоренка у відділку польської поліції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на найсуворіше покарання польських поліцейських, причетних до смерті українця Дмитра Никифоренка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Кулеба сказав під час включення на Facebook з Варшави, де він бере участь у безпековому форумі.

Кулеба заявив, що обговорював це питання на зустрічі з польським колегою Збігнєвом Рау та керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом.

"Я порушив питання трагедії, яка сталася у Польщі - вбивство поліцейськими українського громадянина Никифоренка. Я дуже чітко озвучив польським колегам, що Україна очікує на розслідування і на притягнення усіх винних до найсуворішої відповідальності", - сказав міністр.

"Ми будемо уважно стежити за цією справою і розраховуємо на справедливість", - додав Кулеба.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано. Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

Пізніше зі служби звільнили двох поліцейських, яким були пред'явлені дисциплінарні обвинувачення, в тому числі у незаконному застосуванні заходів прямого примусу у вигляді фізичної сили і кийків.

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