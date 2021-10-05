Президент Ізраїлю Герцог на зустрічі в Україні запросив Зеленського зробити візит у відповідь

Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог запросив главу Української держави Володимира Зеленського здійснити візит до Ізраїлю.

Про це він сказав під час спільної із Зеленським зустрічі з представниками ЗМІ в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пане Президенте, якщо у Вас буде така можливість, я був би дуже радий прийняти Вас з візитом до Ізраїлю", - підкреслив Герцог.

Також під час зустрічі глава Ізраїлю високо оцінив зусилля України у збереження пам'яті, історії та культурного простору єврейської громади.

"Сьогодні важливо похвалити, що Україна відчуває відповідальність за пам’ять, історію і культурний простір єврейської громади, яка живе тут протягом багатьох років, більш ніж тисячу років. Починаючи зі збереження єврейських кладовищ, які є такими необхідними, до створення меморіальних центрів пам’яті вбитих українських євреїв", - підкреслив він.

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Герцог зауважив, що такі зусилля необхідні і є цінними, бо вони, за його словами, є підґрунтям для сміливого партнерства у боротьбі з антисемітизмом, де б він не проявлявся, а також для побудови спільного майбутнього, плідного, успішного, перспективного.

Крім того, Президент Ізраїлю подякував Зеленському та Верховній Раді за ухвалення Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". Також він подякував за допомогу, надану багатьом євреям під час Рош га-Шана.

"Пане Президенте, я вірю, що минуле і сьогодення веде нас до чудового, спільного майбутнього між Україною та Ізраїлем, і що зараз ми знаходимося в значній точці часу для всього, що стосується партнерства між нашими країнами", - підкреслив Герцог.

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Нагадаємо, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог перебуває в Україні з державним візитом. Раніше прессекретар Президента Сергій Никифоров розповів, що 6 жовтня відбудеться вшанування на високому рівні жертв трагедії в Бабиному Яру в Києві, буде багато іноземних гостей.