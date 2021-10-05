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Президент Ізраїлю Герцог на зустрічі в Україні запросив Зеленського зробити візит у відповідь

Президент Ізраїлю Герцог на зустрічі в Україні запросив Зеленського зробити візит у відповідь

Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог запросив главу Української держави Володимира Зеленського здійснити візит до Ізраїлю.

Про це він сказав під час спільної із Зеленським зустрічі з представниками ЗМІ в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пане Президенте, якщо у Вас буде така можливість, я був би дуже радий прийняти Вас з візитом до Ізраїлю", - підкреслив Герцог.

Також під час зустрічі глава Ізраїлю високо оцінив зусилля України у збереження пам'яті, історії та культурного простору єврейської громади.

"Сьогодні важливо похвалити, що Україна відчуває відповідальність за пам’ять, історію і культурний простір єврейської громади, яка живе тут протягом багатьох років, більш ніж тисячу років. Починаючи зі збереження єврейських кладовищ, які є такими необхідними, до створення меморіальних центрів пам’яті вбитих українських євреїв", - підкреслив він. 

Читайте також: Не можна допускати повторення таких злочинів, як Голокост і Голодомор, - Зеленський

Герцог зауважив, що такі зусилля необхідні і є цінними, бо вони, за його словами, є підґрунтям для сміливого партнерства у боротьбі з антисемітизмом, де б він не проявлявся, а також для побудови спільного майбутнього, плідного, успішного, перспективного.

Крім того, Президент Ізраїлю подякував Зеленському та Верховній Раді за ухвалення Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". Також він подякував за допомогу, надану багатьом євреям під час Рош га-Шана.

"Пане Президенте, я вірю, що минуле і сьогодення веде нас до чудового, спільного майбутнього між Україною та Ізраїлем, і що зараз ми знаходимося в значній точці часу для всього, що стосується партнерства між нашими країнами", - підкреслив Герцог.

Також читайте: Ізраїль - наш великий друг і партнер на Близькому Сході. Україна чекає на ваших інвесторів, - Зеленський

Нагадаємо, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог перебуває в Україні з державним візитом. Раніше прессекретар Президента Сергій Никифоров розповів, що 6 жовтня відбудеться вшанування на високому рівні жертв трагедії в Бабиному Яру в Києві, буде багато іноземних гостей.
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Топ коментарі
+19
Желательно в один конец вместе с беней!
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05.10.2021 18:43
+15
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05.10.2021 18:47
+8
На історичну, так би мовити.
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05.10.2021 18:49
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Желательно в один конец вместе с беней!
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05.10.2021 18:43 Відповісти
+++
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05.10.2021 18:57 Відповісти
скоро переберутся оба)
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05.10.2021 19:19 Відповісти
Жаль, Алькатрас не работает. Для обоих там были бы шикарные апартаменты. И к сожалению в штате Делавэре смертная казнь отменена.
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05.10.2021 19:26 Відповісти
в ротные ****** разом з беней
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05.10.2021 19:44 Відповісти
на ПМЖ через 25 лет, после украинской буцыгарни за госизмену.

а иначе - не отпустим нашего "дорогого Бубочку" в землю обещанную !
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05.10.2021 20:17 Відповісти
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05.10.2021 18:47 Відповісти
Молодец Президент Зеленский! Продвигает Украину на международном уровне.
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05.10.2021 18:47 Відповісти
Вы забыли о "мужественном" его лице написать. Шоб мы над вами и ним посмеялись.
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05.10.2021 19:00 Відповісти
Вот 'молодец' прям не то слово даже.
Зе - Чемпион. Он луДший в мире.

https://ibigdan.livejournal.com/27362101.html Эта поАбеда, Зе на первом месте!

Зе - чемпион мира в политической корупции.

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05.10.2021 19:04 Відповісти
Да, вы правы. Он буквально на первых страницах мировых сми среди мировых лидеров. На страницах Гардиан, например.
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05.10.2021 19:05 Відповісти
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05.10.2021 19:06 Відповісти
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05.10.2021 20:18 Відповісти
И не боится!
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05.10.2021 18:48 Відповісти
Він ще не знає бідосю.
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05.10.2021 18:50 Відповісти
это Содом и Гомора вместе взятые
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05.10.2021 20:20 Відповісти
На історичну, так би мовити.
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05.10.2021 18:49 Відповісти
У маланців-малоросів "історична" - це не ісраель, а рашка
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05.10.2021 20:10 Відповісти
https://youtu.be/WdSBx0hpinY https://youtu.be/WdSBx0hpinY
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05.10.2021 18:53 Відповісти
Пусть там и останется...
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05.10.2021 18:54 Відповісти
Кроме того, президент Израиля поблагодарил Зеленского и Верховную Раду за принятие Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".
Какой тут на..р антисемитизм, если у руля как не Вальцман, так Зелемойский? И из телевизора торчит то Шустер, то Ганапольский, то ещё какой-нибудь Биберхам..
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05.10.2021 18:55 Відповісти
жиди і москалі керують Україною
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05.10.2021 19:41 Відповісти
Чуваки,до офшоров Кучмы далеко?тише едешь,никогда не приедешь....
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05.10.2021 18:56 Відповісти
это он с удовольствием
он вообще не домосед. мир посмотреть хочет
сцк хоть бы уехал куда и там остался навсегда
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05.10.2021 18:59 Відповісти
Вагнергейт давит Зелемойским на клапан...Христо Грозев запретил фильм о Зелемойских Шарлатанах...
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05.10.2021 19:00 Відповісти
https://youtu.be/L3XE5wzzAKM https://youtu.be/L3XE5wzzAKM вы попали чуваки....
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05.10.2021 19:03 Відповісти
Братаны зачастили, ***!!!!
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05.10.2021 19:03 Відповісти
Ура! Зеленський нарешті поїде на землю предків!
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05.10.2021 19:05 Відповісти
Нехай тільки кіпу не забуде одіти,та й який же преп№здент без пейс.
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05.10.2021 19:19 Відповісти
Бажано, назовсім.
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05.10.2021 20:15 Відповісти
на придане хай йому цадика уманського відкопають.
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05.10.2021 21:30 Відповісти
Янелох почувствовал что запахло жареным и пора готовить запасной аэродрод на историческую родину для себя и бородатой бабушки.Ему нужны гарантии что израиль не выдаст их в США
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05.10.2021 19:35 Відповісти
cвiй своєму про своє
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05.10.2021 19:38 Відповісти
Не спотворюйте класики "Свій до свого, по своє".
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05.10.2021 20:19 Відповісти
НАЗАВЖДИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 19:42 Відповісти
к ИПЕНЯМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 20:22 Відповісти
Украина должна отозвать свой голос за холокост до тех пор, пока Израиль не признает голодомор 32-33 г.г.
.
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05.10.2021 20:23 Відповісти
В течении года точно и в один конец. С картинами, собачкой и Мохнатиком.
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05.10.2021 21:10 Відповісти
Ой вэй! Таки можно? Разрешаете?
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05.10.2021 23:02 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/10/06/petro-poroshenko-zustrivsya-z-iczhakom-gerczogom/ Петро Порошенко зустрівся з Іцхаком Герцогом

Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом.
Було наголошено, що участь Президента Ізраїлю у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру є важливим сигналом єдності і солідарності між країнами.
Особливо було відзначено впевнений розвиток України як держави, в якій немає місця для антисемітизму, проявів ксенофобії та будь-якої нетерпимості.
Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.
Сторони відзначили запуск зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, а також висловили упевненість у необхідності подальшого розкриття потенціалу двостороннього співробітництва між сторонами.
Обговорено інші питання взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
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06.10.2021 15:52 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом. П`ятий президент висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України. Обговорено весь спектр питань взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
За моїми даними, МЗС та ОПУ чинили організаційний спротив цій зустрічі, переконуючи ізраїльську сторону у тому, що "роль Порошенка у міжнародній політиці вже несуттєва". Але у ізраїльської сторони була інша думка з цього приводу, і зустріч відбулась.
Та й взагалі, "несуттєвою" стала роль України у міжнародній політиці з приходом "найвеличнішого". Буду дуже вдячний, якщо назвете мені хоч одне НЕ ДЕКЛАРАТИВНЕ досягнення цієї влади у зовнішньополітичній сфері - ризикніть, будь ласка.)
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06.10.2021 15:53 Відповісти
 
 