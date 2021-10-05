Президент Ізраїлю Герцог на зустрічі в Україні запросив Зеленського зробити візит у відповідь
Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог запросив главу Української держави Володимира Зеленського здійснити візит до Ізраїлю.
Про це він сказав під час спільної із Зеленським зустрічі з представниками ЗМІ в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пане Президенте, якщо у Вас буде така можливість, я був би дуже радий прийняти Вас з візитом до Ізраїлю", - підкреслив Герцог.
Також під час зустрічі глава Ізраїлю високо оцінив зусилля України у збереження пам'яті, історії та культурного простору єврейської громади.
"Сьогодні важливо похвалити, що Україна відчуває відповідальність за пам’ять, історію і культурний простір єврейської громади, яка живе тут протягом багатьох років, більш ніж тисячу років. Починаючи зі збереження єврейських кладовищ, які є такими необхідними, до створення меморіальних центрів пам’яті вбитих українських євреїв", - підкреслив він.
Герцог зауважив, що такі зусилля необхідні і є цінними, бо вони, за його словами, є підґрунтям для сміливого партнерства у боротьбі з антисемітизмом, де б він не проявлявся, а також для побудови спільного майбутнього, плідного, успішного, перспективного.
Крім того, Президент Ізраїлю подякував Зеленському та Верховній Раді за ухвалення Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". Також він подякував за допомогу, надану багатьом євреям під час Рош га-Шана.
"Пане Президенте, я вірю, що минуле і сьогодення веде нас до чудового, спільного майбутнього між Україною та Ізраїлем, і що зараз ми знаходимося в значній точці часу для всього, що стосується партнерства між нашими країнами", - підкреслив Герцог.
Нагадаємо, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог перебуває в Україні з державним візитом. Раніше прессекретар Президента Сергій Никифоров розповів, що 6 жовтня відбудеться вшанування на високому рівні жертв трагедії в Бабиному Яру в Києві, буде багато іноземних гостей.
Будь ласка, зачекайте...
а иначе - не отпустим нашего "дорогого Бубочку" в землю обещанную !
Зе - Чемпион. Он луДший в мире.
https://ibigdan.livejournal.com/27362101.html Эта поАбеда, Зе на первом месте!
Зе - чемпион мира в политической корупции.
Какой тут на..р антисемитизм, если у руля как не Вальцман, так Зелемойский? И из телевизора торчит то Шустер, то Ганапольский, то ещё какой-нибудь Биберхам..
он вообще не домосед. мир посмотреть хочет
сцк хоть бы уехал куда и там остался навсегда
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Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом.
Було наголошено, що участь Президента Ізраїлю у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру є важливим сигналом єдності і солідарності між країнами.
Особливо було відзначено впевнений розвиток України як держави, в якій немає місця для антисемітизму, проявів ксенофобії та будь-якої нетерпимості.
Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.
Сторони відзначили запуск зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, а також висловили упевненість у необхідності подальшого розкриття потенціалу двостороннього співробітництва між сторонами.
Обговорено інші питання взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом. П`ятий президент висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України. Обговорено весь спектр питань взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
За моїми даними, МЗС та ОПУ чинили організаційний спротив цій зустрічі, переконуючи ізраїльську сторону у тому, що "роль Порошенка у міжнародній політиці вже несуттєва". Але у ізраїльської сторони була інша думка з цього приводу, і зустріч відбулась.
Та й взагалі, "несуттєвою" стала роль України у міжнародній політиці з приходом "найвеличнішого". Буду дуже вдячний, якщо назвете мені хоч одне НЕ ДЕКЛАРАТИВНЕ досягнення цієї влади у зовнішньополітичній сфері - ризикніть, будь ласка.)