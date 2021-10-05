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Новини Відставка Разумкова
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Стефанишина Ольга нардеп (85) Разумков Дмитро (1526) Устінова (112) Цабаль (9) Рудик Кіра (104)

Рудик про голосування нардепів "Голосу" за відсторонення Разумкова: Готові за посаду продати моральність, совість і парламентаризм

Рудик про голосування нардепів

На думку лідера "Голосу" Кіри Рудик, троє нардепів фракції підтримали відставку Дмитра Разумкова з поста спікера парламенту через особисті амбіції.

Про це вона пише у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За сьогодні знов безліч раз відповідала на питання: "А чому троє ваших з "Голосу" проголосували за відсторонення Разумкова?" Пояснюю. Пів року тому почалась співпраця наших так званих колег - з Банковою. Ця співпраця базувалась на бажанні посунути Ярослава Железняка з посади голови фракції. Голосів у фракції не було, а бажання Олександри Устінової отримати хоч якусь посаду - були.

Тому, зараз на продаж йдуть:

- моральність (антикорупціонер-то воно так, але 20 млн - це 20 млн)

- совість (за олігархів голосували, було соромно, але голосували)

- парламентаризм ( "по беспределу" будуть знімати не тільки Разумкова, свою посаду голови фракції пані Устінова також отримає "з листочка")

Тому я звертаюсь до кожного, хто пише мені "не може бути!" - може", - впевнена Рудик.

До посту вона доклала скрін з інформацією про голосування, на якому видно, що відсторонення Разумкова підтримали нардепи Олександра Устінова, Ольга Стефанишина та Володимир Цабаль.

Рудик про голосування нардепів Голосу за відсторонення Разумкова: Готові за посаду продати моральність, совість і парламентаризм 01

Рудик про голосування нардепів Голосу за відсторонення Разумкова: Готові за посаду продати моральність, совість і парламентаризм 02

Читайте також: Нардеп "Голосу" Рахманін: "слуги" тепер регулярно плюватимуть на регламент ВР

Нагадаємо, 5 жовтня депутати ВР на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань. Пропозицію внесли фракції "СН" і групи "Довіра" і "За Майбутнє", "за" проголосували 240 депутатів. "Голос" вважає, що відсторонення відбулося з порушенням регламенту і знаменує собою початок політичної кризи. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, заявив: "Вважаю, що регламент - це те слово, яке, вибачте, може зробити похорон української економіки".
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Топ коментарі
+8
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05.10.2021 19:49
+4
И хочется и колется. Вроде как стремно, но шибко денежки нужны.
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05.10.2021 19:52
+4
гроші не пахнуть.
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05.10.2021 19:52
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да прямо таки...совесть иметь и быть у власти в Украине, где все строиться на лжи и обмане, Пинчук сказал и сделали, не даром каналы этого олигарха поддерживают зеленых
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05.10.2021 19:43 Відповісти
Павуки в банці.
Огидні маніпуляції недолугих, які вважають себе дуже розумними.
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05.10.2021 19:44 Відповісти
Чим хлопак провинився?
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05.10.2021 19:46 Відповісти
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05.10.2021 19:49 Відповісти
в голос от импотенто вакара вы там определитесь
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05.10.2021 19:49 Відповісти
И хочется и колется. Вроде как стремно, но шибко денежки нужны.
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05.10.2021 19:52 Відповісти
гроші не пахнуть.
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05.10.2021 19:52 Відповісти
да уж парламентарі..вас давно в украіні зовуть простітутками.. повіі напротів вас девственіци..
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05.10.2021 19:58 Відповісти
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05.10.2021 19:59 Відповісти
Корабельная сосна
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05.10.2021 20:13 Відповісти
Сиквоя
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05.10.2021 20:47 Відповісти
Знойная женщина..
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05.10.2021 23:54 Відповісти
Мечта поэта)
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06.10.2021 12:09 Відповісти
Чому готові вони вже продали і дуже б хотілось почути голос Слави Вакарчука що він про це думає
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05.10.2021 20:26 Відповісти
Просто мне всё пофиг (а мне все пофиг),
Что в анфас, что в профиль (а мне все пофиг).
Я тебя читаю между строк. Я не ухожу и не торможу -
Просто мне всё пофиг

.
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05.10.2021 20:26 Відповісти
Я усрався без бою.
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05.10.2021 20:46 Відповісти
Так іди підмийся
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05.10.2021 23:51 Відповісти
А что тут удивительного?
Каков поп таков и приход.
Каков ваш создатель и политический заробитчанин-подонок Сява, такие у вас и депутаты.
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05.10.2021 20:36 Відповісти
До речі , Ольга Стефанишина колишня зам Супрун , головний ідеолог так званої"медреформи"
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05.10.2021 20:45 Відповісти
Всех продажных поддонков, голосовавших за антиолигархический закон, считать использованными памперсами.
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05.10.2021 20:47 Відповісти
А личные амбиции это сколько в долларах?
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05.10.2021 21:13 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/u-golosi-zvynuvachuyut-lvivskyh-chlenkyn-svoyeyi-fraktsiyi-u-roboti-na-yermaka/ У "Голосі" звинувачують львівських членкинь своєї фракції у роботі на Єрмака

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05.10.2021 21:48 Відповісти
сам себе перехитрити може тільки дурень
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05.10.2021 21:57 Відповісти
 
 