Редактор "Схем" Седлецька: "Укрексімбанк" бреше, що з журналістами спілкувалися не під запис
Про те, що розмова ведеться не під запис, журналіст і інтерв'юер домовляються до початку інтерв'ю. Коли журналіст приходить з оператором і двома камерами, абсолютно очевидно, що розмова записуватиметься.
Різницю головний редактор "Схем" Наталія Седлецька пояснила в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це коли ДО початку спілкування, ОБИДВІ сторони погоджуються на розмову на умовах "не під запис". Коли ж редакція письмово просить інтерв’ю за три тижні до ефіру, а потім у визначений день та час приходить журналіст та оператор з двома камерами - це розмова ON the record. І навіть якщо запитання не подобаються спікеру (в даному разі топ-менеджеру державного (!) банку) - це НЕ означає, що журналісти повинні негайно припинити запис", - написала Седлецька.
Вона додала, що знімальна група навпаки була зобов’язана продовжувати запис, щоб зафіксувати реакцію публічних осіб на запитання щодо суті розслідування.
"Мої колеги спрацювали професійно, чітко виконуючи посадові інструкції. Навіть ідучи при цьому на небезпеку - бо оператора зрештою фізично повалили, скрутили, та силою відібрали флешку, яку він намагався врятувати. Такий собі off the record, правда?" - додала Седлецька.
Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.
Будь ласка, зачекайте...
я тоже бы не записывал шоб не получился какой то хит...
ну смешно же - не под запись, но в пальто... а пальто это не только падает как у Невзорова)
@tZEinform
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны? Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
Про це йдеться у коментарі посольства, наданому "Європейській правді".
"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку". Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - заявила дипмісія.