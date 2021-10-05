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Новини Санкції проти Росії
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Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія приєдналися до продовження санкцій проти російських фізичних осіб і організацій за агресію на Донбасі та анексію Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія, країна Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС. Вони гарантуватимуть, що їх національна політика відповідатиме даним рішенням Ради", - йдеться в заяві.

Рада ЄС у вересні схвалила рішення про продовження санкцій на пів року до 15 березня 2022 року. На цей час у санкційному списку 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

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Санкції передбачають обмеження на поїздки в країни ЄС, заморожування фінансових активів і заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів включеним до списку особам.

Санкції Євросоюзу проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України були запроваджені у березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року.
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Хоть какой то российский актив за рубежом за время санкций заморозили или арестовали?
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05.10.2021 20:34 Відповісти
Рад за Черногорию! Значит на след.год мокшан опять Пуйло не пустит туда на отдых. Свежо будет))
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05.10.2021 21:06 Відповісти
а газ уже 1350 , а скоро и 1500
может фуйлу, не санкции, а свифт выключать пора, и эмбарги вводить ???
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05.10.2021 22:37 Відповісти
Украина присоединилась?
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06.10.2021 09:32 Відповісти
А бітум вже не будемо купувати у москалів? Чи то так собі, як наше РНБО - на папері?
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06.10.2021 09:41 Відповісти
 
 