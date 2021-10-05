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НАТО (6215) Північний потік (2446) Дуда (732)

НАТО має відреагувати на виклики, які може принести запуск "Північного потоку - 2", - президент Польщі Дуда

НАТО має відреагувати на виклики, які може принести запуск

Реалізація проєкту газопроводу "Північний потік - 2" - стратегічна помилка, на яку євроатлантична спільнота повинна буде знайти відповідь.

Про це під час Варшавського безпекового форуму заявив Президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей газопровід не повинен був з’явитися, це - помилка стратегічного значення для євроатлантичної спільноти",- заявив Дуда.

За його словами, йдеться не лише про відрізання України, Словаччини чи Польщі від транзиту російського газу.

"Йдеться про щось більше: надання можливості Росії шантажувати у стратегічному плані усю західну спільноту, що виходить далеко за сферу енергетики", - заявив Дуда.

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За його словами, в НАТО має відбутися дискусія на тему, як відреагувати на політичні, енергетичні та військові виклики, які може принести запуск "Північного потоку - 2".

Президент Польщі також підкреслив, що Польща активно підтримує політику відкритих дверей як до НАТО, так і ЄС.

"Ми не можемо забувати про Грузію, Україну, Молдову чи країни, у яких забирають право на самовизначення, зокрема Білорусь. Польща активно підтримує амбіції цих країн, підтримуючи політику відкритих дверей як до НАТО, так і ЄС", - підкреслив Дуда.

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За його словами, в руках ворогів Заходу є такі інструменти впливу, як дезінформація, кібератаки чи втручання у внутрішні виборчі процеси.

"Ми також бачимо гібридні дії з боку білоруських спецслужб щодо перекидання мігрантів на територію ЄС", - наголосив польський лідер.

Дуда зазначив, що розширюючи свою військову активність, Росія загрожує НАТО зі сходу, півночі та півдня. На його переконання, що на це треба знайти комплексну відповідь.

Дуда зауважив, що нещодавні навчання "Запад-2021" показали, що Росія відпрацьовує сценарії "повномасштабного конфлікту з НАТО" на території Польщі і країн Балтії.

На його переконання, саміт НАТО у Мадриді в наступному році має дати комплексну відповідь на всі наявні загрози.

Нагадаємо, 4 жовтня, оператор Nord Stream 2 заявив, що розпочав процедуру заповнення газом першої нитки після отримання відповідного дозволу Данського енергетичного агентства.
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Топ коментарі
+4
Ну там же Германия, Венгрия, Дания это страны НАТО.. отреагировали уже ведь или у Дуды есть еще какое то свое, другое НАТО
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05.10.2021 21:01
+4
А причём тут НАТО ? Труба газовая вообще ни с кем не воюет.
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05.10.2021 21:25
+4
И из ЕС тоже! Только за.
Посмотрим тогда как поляки без Германии процветать будут.
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05.10.2021 21:51
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Ну там же Германия, Венгрия, Дания это страны НАТО.. отреагировали уже ведь или у Дуды есть еще какое то свое, другое НАТО
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05.10.2021 21:01 Відповісти
Кстати союзники-датчане хоть разрешили полякам достройку газопровода от союзника-Норвегии? Или так и висит вопрос?
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05.10.2021 21:03 Відповісти
нет, пока заблокирован.
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05.10.2021 21:07 Відповісти
Пiсля виконання знущальної пісні, під регiт глядачів в залі, в якій соліст Ансамблю пісні і танцю російської армії імені О. В. Александрова Володимир Соловйов погрожував перекрити Україні і Європі взимку газ, хор загинув у водах Чорного моря під Сочі. Слухати: https://www.youtube.com/watch?v=bymwcrgXDCo
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05.10.2021 21:06 Відповісти
Главное не лишиться транзита
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05.10.2021 21:07 Відповісти
А причем здесь вооруженные силы РФ? НАТО с Россией не воюет.
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05.10.2021 21:20 Відповісти
А причём тут НАТО ? Труба газовая вообще ни с кем не воюет.
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05.10.2021 21:25 Відповісти
и даже более того это взаимовыгодный общий экономический интерес.
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05.10.2021 21:28 Відповісти
Хоть заспамят, хоть забанят, правыми они от этого не станут, а я своё мнение высказал.
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05.10.2021 21:59 Відповісти
А в это же самое время благодаря нажиму Брюсселя Литва и Польша вынуждена принимать на своей территории нелегалов переправляемых Лукашенко . Лагеря так называемых беженцев наполняются . План Меркель по завозу в Польшу и Литву мигрантов в полном разгаре . Пан Дуда , надо быть жестким если хотите выиграть и сохранить страну . Время призывов к союзникам далеко позади . Они и не союзники . У них совсем другие цели .
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05.10.2021 21:26 Відповісти
Да, вроде, пока и поляки, и литовцы более или менее успешно отбиваются от мигрантов, причем самыми недемократическими методами.
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05.10.2021 21:45 Відповісти
Это они пытались поначалу пока левацкие медиа не стали обвинять их в жестокости и показывать инервью где беженец из Афгана клеймит власти Польши. Теперь у поляков более 1000 мигрантов в лагерях и каждый день растет число перешедших , литовцы активно роды принимают и школы для них открывают .
.
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05.10.2021 21:54 Відповісти
Вот же гад хитропопый этот Лука!
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05.10.2021 22:01 Відповісти
Это не Лука . Лука - идиот , он может бутылку украсть из сельского магазина , тракториста избить а на такую операцию не способен . С подачи и поддержки путина .
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05.10.2021 22:10 Відповісти
Мигранты конечно есть, но в основном ваши слова это обычное враньё. Особенно повеселило про школы, это просто перл. А чего не университеты?
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05.10.2021 22:02 Відповісти
Не ленись открой литовский сайт делфи . и польское радио не даст соврать о числе пересекающих границу и находящихся в лагерях для беженцев .
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05.10.2021 22:08 Відповісти
Если ты НЕ балабол, приведи ссылку на информацию что Литовцы для мигрантов строят школу. Даже не школы, как ты сказал, а хотя бы один детсад. Пруфов ты не приведёшь, ибо эта информация враньё.
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05.10.2021 22:15 Відповісти
Skol nikto im nestrojit,tam klasi po 8 detej gde to.Tut i belorusi vet ucitsia im takze klasi dajut te kotoryje prijexali k nam tocnej sbezali s rezima
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05.10.2021 23:19 Відповісти
Plan zavoza Merkel eto sto migranti okazalis u nix?Tak eto teper Germanija i imejet uze tysiacimi u nix takix pojavilis s Belorus.Nazima s Briuselia poka netu i nedumaju sto budet takoj, oni pomogajet govorit s Irakom stob te zabrali k sebe svojix,zakryli reisi do Minska s Iraka takze kogda Briusel nazal
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06.10.2021 00:23 Відповісти
"НАТО должно отреагировать на вызовы, которые может принести запуск "Северного потока - 2", - президент Польши Дуда"
_Так уже-с. Бабайден отреагировал... Прихвостень путлеровский!
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05.10.2021 21:27 Відповісти
путин властелин мира чтоль что у него даже президент сша в прихвостнях?
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05.10.2021 21:29 Відповісти
Выгнать из НАТО Германию, Францию и Венгрию - все станет на свои места.
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05.10.2021 21:43 Відповісти
И США, обязательно! Впрочем, они и сами уйдут.
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05.10.2021 21:47 Відповісти
сша выгнать из нато за то что санкции против сп-2 отменили
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05.10.2021 21:52 Відповісти
И из ЕС тоже! Только за.
Посмотрим тогда как поляки без Германии процветать будут.
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05.10.2021 21:51 Відповісти
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05.10.2021 21:51 Відповісти
кацапів набігло на гілку хмара
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05.10.2021 21:52 Відповісти
Европарламент сегодня признал что Северное дерьмо Путлера не пригодно для Сертификации... Удар в спину или нож в горлянку КГБиста?
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05.10.2021 23:51 Відповісти
...что делать? Чернышевский
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06.10.2021 04:53 Відповісти
 
 