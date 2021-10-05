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Новий збій у роботі Facebook і Instagram: цього разу в США

Новий збій у роботі Facebook і Instagram: цього разу в США

Користувачі зі США скаржаться на перебої в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram.

Про це свідчать дані порталу Downdetector, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Перебої в роботі Facebook спостерігаються з 18:52 за київським часом. Про проблеми з функціонуванням Instagram користувачі почали повідомляти з 19:12.

Згідно з даними порталу, перебої в роботі цих соцмереж виникають в основному у користувачів зі США.

Напередодні стався глобальний збій роботи Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблеми з роботою соцмереж тривали приблизно шість годин. Крім того, надходили повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

У компанії Facebook заявили, що збій у роботі сервісу був викликаний неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, дані користувачів не постраждали.

Телеканал Fox News назвав подію "найтривалішим в історії відключенням соцмереж у всьому світі".
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Топ коментарі
+19
В фейсбуке, любая критика кацапских свиней - сразу же бан.
Три бана - аккаунт блокируется.
Это, видите ли, "против правил сообщества".
Их провокационные статьи, это не против правил, ту все ок.
Потерял Цукерберг 5 млрд, но сперва потерял совесть.
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05.10.2021 21:08
+6
я бы сказал - любая критика тоталитаризма - как кацапских гебешных свиней так и новоиспеченных левых демократов неокомуняк. Любая свободная мысль, любая попытка открытой дискуссии душится.
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05.10.2021 21:14
+5
хочешь не бьіть забаненьім не заводи друзей в ФБ -вообще. и еще настройки в ФБ сбиваются или их кто то сбивает что бьі читать и смотреть все твое на нем. ФБ есть самая паскудная наряду з ОК и Телеграмм і др. соцсетями от РФ.
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05.10.2021 21:17
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Это их Трамп еще со вчера забанил
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05.10.2021 21:06 Відповісти
Не верю , что это все просто так.
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05.10.2021 21:06 Відповісти
Якщо є доступ до керування мережею, то саме так. Спрощено: міняємо мітки маршрутів чи вагові коефіцієнти на вузлах маршрутизації і насолоджуємось результатом під попкорн та колу! А якщо заздалегідь прорахувати, то робимо декілька кілець... Вихід з одного є шляхом у інше... Транспотна система "глючить" і "лагає" по-чорному. Якось так, якщо спрощено....
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05.10.2021 21:16 Відповісти
А я верю . Вполне может быть
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05.10.2021 23:41 Відповісти
Ай яяяяяяйййй, кокая боль!!! Чьто же тєпєрь дєлать? Как жить?
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05.10.2021 21:06 Відповісти
В фейсбуке, любая критика кацапских свиней - сразу же бан.
Три бана - аккаунт блокируется.
Это, видите ли, "против правил сообщества".
Их провокационные статьи, это не против правил, ту все ок.
Потерял Цукерберг 5 млрд, но сперва потерял совесть.
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05.10.2021 21:08 Відповісти
Там акціонер є кацапії.Хто володіє,той керує.
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05.10.2021 21:11 Відповісти
я бы сказал - любая критика тоталитаризма - как кацапских гебешных свиней так и новоиспеченных левых демократов неокомуняк. Любая свободная мысль, любая попытка открытой дискуссии душится.
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05.10.2021 21:14 Відповісти
хочешь не бьіть забаненьім не заводи друзей в ФБ -вообще. и еще настройки в ФБ сбиваются или их кто то сбивает что бьі читать и смотреть все твое на нем. ФБ есть самая паскудная наряду з ОК и Телеграмм і др. соцсетями от РФ.
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05.10.2021 21:17 Відповісти
И ни его не докажешь. Блокируют ни за что.
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05.10.2021 21:26 Відповісти
Все верно.
Зато всяческие провокационные заявления, всякие двусмысленные статейки, тематические группы с "уклоном", это все хорошо и правильно.
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05.10.2021 21:30 Відповісти
Ну так не пользуйся Фб если не хочешь соблюдать правила. Судя по твоей риторике баны ты ловишь за оскорбления, но не за критику. Провакационные статьи не запрещены, оскорбления запрещены. Приезжае в другое государство ты соблюдаешь законы, даже если они тебе кажуться совсем дебильными.
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05.10.2021 21:35 Відповісти
Я представь себе, соблюдаю законы не только приезжая в другое государство, но и находясь в государстве, чьим гражданином я являюсь.
А баны я поймал, критикуя некое издание "Вести" у которого в фейсбуке была, да и есть наверное страничка.
Где они, совершенно не скрываясь, ведут откровенную информационную войну против Украины.
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05.10.2021 21:44 Відповісти
Я тут уже встречал твою "критику", в большинстве случаях это просто оскорбления. Я вот никогда не видел страничку "Вести", ибо мне неинтересны такие издания. Они несут пропаганду для своего населения(зачастую для весьма глупой части населения). Пропаганда это весьма субьективное понятие, а вот твои оскорблениями которыми ты любишь сыпать являются нарушением правил. Не умеешь критиковать культурно, так это не вина Цукеберга.
И да, любое СМИ, любой страны занимается пропагандой в большей или меньшей степени, фэйсбук не может забанить все СМИ, а вот обычных грубиянов может.
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05.10.2021 21:58 Відповісти
Ну так в чем проблема?
Есть совет форума, обратись туда и дело в шляпе.
Расскажешь там про меня, называющего оккупированный Донбас лугандоном и без сочувствия относящегося к местным жителям!
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05.10.2021 23:05 Відповісти
У меня нет проблем, я просто высказал своё мнение. Проблема у тебя, это же тебя банят. Когда начнёшь отличать критику от оскорблений и тебя банят перестанут. На ФБ перестанут. А вот за этот мой коментарий на цензоре спокойно забанят, так что у ФБ цензура куда больнее лояльная. Там банят за оскорбления, а тут за мнение.
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06.10.2021 11:18 Відповісти
А если тебя насадить на бутылку - это будет нарушением правил или нет?
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05.10.2021 23:51 Відповісти
Когда слезешь расскажешь нам сам.
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06.10.2021 11:18 Відповісти
"Пользователи Сети ответили на крупный сбой в работе фейсбуке, инстаграме и WhatsApp мемами о создателе Telegram Павле Дурове, мессенджер которого получил около 50 миллионов новых клиентов."

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05.10.2021 21:10 Відповісти
Дуров - гебешна промокашка.
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05.10.2021 22:38 Відповісти
100%
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05.10.2021 22:46 Відповісти
не "пользователи" ответили, а гэбэшные боты
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05.10.2021 23:53 Відповісти
Дуров называет Америку "полицейским государством" и выступает против всех американских IT-гигантов.
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06.10.2021 02:31 Відповісти
Он прав.
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06.10.2021 09:16 Відповісти
то просто чипы пытаются настроить, привязать к аккаунту, а в них маршрутизация не настроена, надо будет перевакцинироваться а перед этим перевывакцинироваться
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05.10.2021 21:11 Відповісти
Але, на сам перед, ще раз перехворіти! Але тільки у важкій формі, бо інакше температура буде не та і зовнішній кисень не активує чіп з правильною маршрутизацією! Але це секретна інформація від "людей у чорному". Нікому не кажіть!
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05.10.2021 21:19 Відповісти
Как-то пофиг. На морду раз в неделю захожу. А пи-сторгам вообще для тп.
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05.10.2021 21:14 Відповісти
с универа не сидел в соц сетях. за отсутствием смысла
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05.10.2021 21:17 Відповісти
какое горе у людей . надо посочувствовать , но не могу .
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05.10.2021 21:19 Відповісти
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05.10.2021 21:21 Відповісти
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05.10.2021 21:28 Відповісти
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05.10.2021 23:00 Відповісти
Anton Sanchenko@AntonSanchenko



- Повертаємось у Web 1.0!
В голий HTML!
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05.10.2021 21:40 Відповісти
Та ні...скоріше у голиє аднакласнікі...
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05.10.2021 21:49 Відповісти
Після підвищення ціни на нафту та газ...
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05.10.2021 22:00 Відповісти
В Германии тоже ситуация не лучше США, трафик обычно идет на серверы во Франкфурте, а сейчас в Китай...

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05.10.2021 22:23 Відповісти
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05.10.2021 22:30 Відповісти
Судя по скулежу выше, это месть знаменитых украинских хакеров.
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05.10.2021 22:45 Відповісти
 
 