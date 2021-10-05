Новий збій у роботі Facebook і Instagram: цього разу в США
Користувачі зі США скаржаться на перебої в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram.
Про це свідчать дані порталу Downdetector, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Перебої в роботі Facebook спостерігаються з 18:52 за київським часом. Про проблеми з функціонуванням Instagram користувачі почали повідомляти з 19:12.
Згідно з даними порталу, перебої в роботі цих соцмереж виникають в основному у користувачів зі США.
Напередодні стався глобальний збій роботи Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблеми з роботою соцмереж тривали приблизно шість годин. Крім того, надходили повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.
У компанії Facebook заявили, що збій у роботі сервісу був викликаний неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, дані користувачів не постраждали.
Телеканал Fox News назвав подію "найтривалішим в історії відключенням соцмереж у всьому світі".
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Три бана - аккаунт блокируется.
Это, видите ли, "против правил сообщества".
Их провокационные статьи, это не против правил, ту все ок.
Потерял Цукерберг 5 млрд, но сперва потерял совесть.
Зато всяческие провокационные заявления, всякие двусмысленные статейки, тематические группы с "уклоном", это все хорошо и правильно.
А баны я поймал, критикуя некое издание "Вести" у которого в фейсбуке была, да и есть наверное страничка.
Где они, совершенно не скрываясь, ведут откровенную информационную войну против Украины.
И да, любое СМИ, любой страны занимается пропагандой в большей или меньшей степени, фэйсбук не может забанить все СМИ, а вот обычных грубиянов может.
Есть совет форума, обратись туда и дело в шляпе.
Расскажешь там про меня, называющего оккупированный Донбас лугандоном и без сочувствия относящегося к местным жителям!
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