Новий збій у роботі Facebook і Instagram: цього разу в США

Користувачі зі США скаржаться на перебої в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram.

Про це свідчать дані порталу Downdetector, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Перебої в роботі Facebook спостерігаються з 18:52 за київським часом. Про проблеми з функціонуванням Instagram користувачі почали повідомляти з 19:12.

Згідно з даними порталу, перебої в роботі цих соцмереж виникають в основному у користувачів зі США.

Напередодні стався глобальний збій роботи Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблеми з роботою соцмереж тривали приблизно шість годин. Крім того, надходили повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

У компанії Facebook заявили, що збій у роботі сервісу був викликаний неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, дані користувачів не постраждали.

Телеканал Fox News назвав подію "найтривалішим в історії відключенням соцмереж у всьому світі".