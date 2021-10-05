Міністр Ткаченко про дані Pandora Papers: Я був власником Одеської кіностудії, не знаю, як можна захопити щось у себе
Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що компанія Cinema Love Ltd, що фігурує в розслідуванні Pandora Papers, легальна і зареєстрована у Великій Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Я був власником Одеської кіностудії в різних пропорціях з 2006 року. Як можна закупити щось у себе - я не знаю. А компанія, про яку згадують - легальна компанія, зареєстрована в Англії, вона у відкритих реєстрах. З 2020 року я не є власником Одеської кіностудії", - зазначив Ткаченко під час брифінгу 5 жовтня.
Нагадаємо, згідно з даними Pandora Papers, в 2016 році Ткаченко отримав як подарунок права на британську компанію-оболонку Big Boom LTD, яку пізніше перейменував на Cinema Love LTD. На думку журналістів, за допомогою цієї компанії Ткаченко намагався захопити Одеську кіностудію.
Будь ласка, зачекайте...
Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 рік 50 %+1 акцій ПрАТ «Одеська кіностудія» знаходяться в державній власності. Іншою частиною акцій володіє ТОВ «Нова кіностудія» (50 %-1)
управлять и быть собственником - это две огромные разницы..
хотя для зебилов "**************")
В 2005 году студия была реорганизована в частное акционерное общество, при этом акции были поделены между Фондом госимущества (50 %+1) и ООО «Новая киностудия» (50 %-1), принадлежавшем директору группы компаний «1+1» Александру Ткаченко
Кто возглавлял Фонд Госимущества Украины. в 2005. Правильно - Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна. Та самая Семенюк, которая посему-то самоубилась
Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 рік 50 %+1 акцій ПрАТ «Одеська кіностудія» знаходяться в державній власності. Іншою частиною акцій володіє ТОВ «Нова кіностудія» (50 %-1)
управлять и быть собственником - это две огромные разницы..
хотя для зебилов "**************")
Мова може йти тільки про ремісію, яка може бути сталою при умові дотримання хворим підтримуючого лікування, яке допомагає уникнути загострень.
Єдиний вихід, в спам
- Что она может украсть на рынке? Это ж не магазин, в конце концов.
- Что я могу украсть на рынке? Весы? Белый халат? Прилавок?
Знятих, очевидно, студією Квартал 95 для телеАналу Г + Г.
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), агентство міністерства фінансів США.
Бо якщо "был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях", то після захоплення пропорції покращились. Отже не "захватить у себя", а захопити у інших співвласників ДЛЯ СЕБЕ.
Дом на Трухановом острове Ткаченко тоже не захватывал, а в подарок получил?
4 листопада 2019 року вийшло розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC BIHUS.info , у якому було вказано, що одразу після виходу сюжету програми «Гроші» про незаконну забудівлю на Трухановому острові, в соцмережах Ткаченко почали з'являтися світлини звідти з саме цією будівлею.
"Ткаченко А. В. и Неверко О.Я. действуя с корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины - Одесской киностудии", - заявили в "Гильдии кинематографистов Одессы".
Получить законно 1% акций предприятия, а потом, различными махинациями и "решениями" судов ОТЖАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ 99% !!!
Пора це все сміття вимітати з коридорів української влади - досвід є... Ще й який!!!
Головному клоуна раджу збирати валізи... куди завгодно - навіть у Ростов, якщо встигне...
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/10/1/7308897/