Міністр Ткаченко про дані Pandora Papers: Я був власником Одеської кіностудії, не знаю, як можна захопити щось у себе

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що компанія Cinema Love Ltd, що фігурує в розслідуванні Pandora Papers, легальна і зареєстрована у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я був власником Одеської кіностудії в різних пропорціях з 2006 року. Як можна закупити щось у себе - я не знаю. А компанія, про яку згадують - легальна компанія, зареєстрована в Англії, вона у відкритих реєстрах. З 2020 року я не є власником Одеської кіностудії", - зазначив Ткаченко під час брифінгу 5 жовтня.

Нагадаємо, згідно з даними Pandora Papers, в 2016 році Ткаченко отримав як подарунок права на британську компанію-оболонку Big Boom LTD, яку пізніше перейменував на Cinema Love LTD. На думку журналістів, за допомогою цієї компанії Ткаченко намагався захопити Одеську кіностудію.

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