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НАТО (6215) Естонія (1546) кібербезпека (1141) Таран Андрій (267)

Україна просить Естонію підтримати її ініціативу увійти в центр кібероборони НАТО, - Міноборони

Україна просить Естонію підтримати її ініціативу увійти в центр кібероборони НАТО, - Міноборони

Міністр оборони Андрій Таран 5 жовтня звернувся до канцлера Міністерства оборони Естонської Республіки Кусті Салму з проханням підтримати ініціативу України про приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Таран висловив вдячність Салму за непохитну політичну підтримку Талліном зусиль України щодо захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності країни, практичну допомогу Збройним Силам України і стійку позицію щодо нашої держави у межах Альянсу.

"Політична та дипломатична підтримка України Естонською Республікою, зокрема для стратегічного курсу нашої держави до членства в Євроатлантичні структури, для нас є надзвичайно важливою. Розраховуємо на продовження послідовної позиції наших друзів у розблокуванні засідань Комісії Україна-НАТО на рівні Міністрів оборони та отриманні Плану дій щодо членства в Альянсі", – зазначив Таран.

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Окрему увагу було приділено питанням двостороннього оборонного співробітництва у галузі воєнної освіти, військової підготовки, співпраці з питань кібербезпеки, а також лікування і реабілітації в Естонії поранених українських військовослужбовців.

"Міністр оборони України звернувся до канцлера Міністерства оборони Естонської Республіки з проханням підтримати ініціативу України про приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Зараз центр є одним з ключових елементів системи Альянсу з розвитку можливостей у сфері кібернетичної оборони. Він забезпечує боротьбу з кібератаками і кіберзахист інформаційних систем, а також навчання і підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО", - сказано в повідомленні.

Також Таран поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, у Криму та навколо кордонів нашої держави.

"Було наголошено, що активна фаза стратегічних навчань "Запад-2021" використана російською владою для додаткового нарощування військ вздовж нашого державного кордону з Росією та Білоруссю. Навчання завершилися, але не всі військові формування передислоковані назад до місць постійної дислокації", - наголосили в Міноборони.

Сторони домовилися продовжити інтенсивний діалог між обома країнами у сфері оборонного співробітництва. Зокрема, Таран підтвердив Салму, що цього року він планує відвідати Естонську Республіку з робочим візитом.
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Топ коментарі
+12
сначала нужно предателя из ОПы посадить за госизмену, а то кто ж после слива "вагнеровцев" нас к секретам теперь допустит??
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05.10.2021 22:42
+7
Это не офшор, Украину туда не пустят
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05.10.2021 22:40
+6
Зная о крепкой дружбе сопли с кремлёвской крысой и белорусской гнидой, НАТО не будет спешить допускать к своим секретам дерьмаков, Зе-сциклов и прочую агентуру...
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05.10.2021 22:53
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Это не офшор, Украину туда не пустят
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05.10.2021 22:40 Відповісти
й кого просить країну, президент котрої опустила мафіозну владу нижче педалі піанінного офшорника
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05.10.2021 22:49 Відповісти
сначала нужно предателя из ОПы посадить за госизмену, а то кто ж после слива "вагнеровцев" нас к секретам теперь допустит??
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05.10.2021 22:42 Відповісти
Отчистите сперва от зелёного г-на власть, а потом будем говорить...
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05.10.2021 22:46 Відповісти
«Схеми» відновили відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-napad-ukreksimbank--video-vidnovlene/31494625.html
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05.10.2021 22:46 Відповісти
Вот это чудненько
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05.10.2021 22:49 Відповісти
Дочего же тупые "працівники «Укрексімбанку»", которые даже удалить файл не способны.
А ведь достаточно было после удаления просто включить запись и немного подождать.
Замечательная история про слабоумие зелени и всех, кто к ним липнет.
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05.10.2021 22:59 Відповісти
Или тупые. Или такие "спецы". Кстати стереть начало -- не выход. Потоковое видео можно восстановить с опорного кадра, главное его найти.
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05.10.2021 23:02 Відповісти
Айтишники молодцы. Стерли только заглавие диска, а не содержимое Или такие "спецы" в банковской службе безопасности.
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05.10.2021 22:56 Відповісти
не.... президент эстонии не позволит.
и будет права!
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05.10.2021 22:50 Відповісти
Тут уже другой.
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05.10.2021 23:46 Відповісти
Зная о крепкой дружбе сопли с кремлёвской крысой и белорусской гнидой, НАТО не будет спешить допускать к своим секретам дерьмаков, Зе-сциклов и прочую агентуру...
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05.10.2021 22:53 Відповісти
Ага, щазз вас так і допустять туди. Щоб криворогатий поц злив ***** всю інформацію?
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05.10.2021 23:05 Відповісти
Не, ну кто так просит?!!! Надо ж было вежливо, с подходцем, ка на Привозе. "Скажить будь ласка, таки сколько нам для пани президента будет стоить купить немного членства в НАТО?" А он вот так вот в лоб. После Офшоров 95 и бандосов в госбанке. Не, так нельзя, путь у Зеленского поучится.
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05.10.2021 23:47 Відповісти
З ким? З татаровим і єрмаком? Реальні дібіло-наркомани.
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05.10.2021 23:49 Відповісти
При ЗЕ это категорически нельзя делать. Все, что будет известно зелядям, будет известно в Кремле.
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06.10.2021 02:14 Відповісти
...а, нельзя обратиться по "белому", в город-герой Брюссель? Вот, эти "кумовские" замашки доведут Украину до "zugunder"а
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06.10.2021 04:37 Відповісти
Поки при владі будуть кацапські рила в калачний ряд не пустять.
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06.10.2021 07:01 Відповісти
 
 