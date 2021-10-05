Сенатори США вимагають, щоб Байден вислав 300 російських дипломатів, поки РФ не видасть візи американським

Група із 17 сенаторів з Демократичної та Республіканської партій звернулися до президента Джо Байдена із закликом вислати зі США 300 російських дипломатів — у відповідь на обмеження видачі російських віз американським дипломатам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

У листі зазначається, що Росія з 1 серпня 2021 року заборонила США наймати персонал диппредставництва серед росіян, через що в посольстві в Москві наразі працюють 100 американських дипломатів — на противагу 400 російським у Штатах.

"Ця непропорційність дипломатичного представництва є неприйнятною. Відповідно, Росія повинна видати достатньо віз для досягнення паритету числа американських дипломатів у РФ і числа російських дипломатів у США", — сказано в листі сенаторів.

У протилежному випадку, вважають вони, Вашингтон повинен вислати 300 російських дипломатів, що стане найбільшим висланням дипломатичних працівників РФ в американській історії. Білий дім не відповів на запит Reuters прокоментувати ситуацію.

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Офіційно Москва не коментувала заяву сенаторів. Але співрозмовник "РБК" і ТАСС у міністерстві закордонних справ Росії заявив, що такої великої кількості працівників російські дипустанови не мають.

"Важливе інше. Хто пропонує такі кроки, добивається закриття американських дипустанов у Росії. Вони повинні усвідомлювати, що відповідальність за це лежатиме на них", — додало джерело.

Указ Путіна, який передбачає, що Кремль зможе визначати, скільки людей без громадянства країни дипмісії можна буде брати на роботу у представництві на території Росії, опублікували 24 квітня.

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Згідно з ним, за необхідності уряд РФ може повністю заборонити росіянам працювати у диппредставництвах. Чинні договори з працівниками також мають бути розірвані. Це рішення не буде поширюватися на дипломатів та громадян "недружніх держав", які прибули в Росію як співробітники дипмісій.

Після того, 14 травня, уряд Росії затвердив список країн, які вчиняють "недружні дії" щодо РФ. До списку ввійшли дві країни: США та Чехія. Розпорядження уряду свідчить, що посольству Чехії дозволили взяти на роботу 19 людей, які перебувають у Росії. А ось посольству США не можна наймати на роботу нікого з Росії.

Наразі багато дипломатичних установ беруть на "технічні" посади місцевих громадян, щоб не витрачати квоту дипломатичних працівників. Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що таку практику необхідно припинити. Особливо його непокоїли вакансії у диппредставництвах США в Росії.

Такий указ з'явився на тлі дипломатичного протистояння з США та низкою інших країн. Лише протягом квітня РФ вислала з країни дипломатів Чехії, Польщі, Болгарії, США тощо. Сам же Путін скаржився, що прагнення "зачепити Росію" стало "новим видом спорту".