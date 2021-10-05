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Сенатори США вимагають, щоб Байден вислав 300 російських дипломатів, поки РФ не видасть візи американським

Сенатори США вимагають, щоб Байден вислав 300 російських дипломатів, поки РФ не видасть візи американським

Група із 17 сенаторів з Демократичної та Республіканської партій звернулися до президента Джо Байдена із закликом вислати зі США 300 російських дипломатів — у відповідь на обмеження видачі російських віз американським дипломатам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

У листі зазначається, що Росія з 1 серпня 2021 року заборонила США наймати персонал диппредставництва серед росіян, через що в посольстві в Москві наразі працюють 100 американських дипломатів — на противагу 400 російським у Штатах.

"Ця непропорційність дипломатичного представництва є неприйнятною. Відповідно, Росія повинна видати достатньо віз для досягнення паритету числа американських дипломатів у РФ і числа російських дипломатів у США", — сказано в листі сенаторів.

У протилежному випадку, вважають вони, Вашингтон повинен вислати 300 російських дипломатів, що стане найбільшим висланням дипломатичних працівників РФ в американській історії. Білий дім не відповів на запит Reuters прокоментувати ситуацію.

Читайте також: Держдепартамент США спростував слова посла РФ про видворення російських дипломатів: Вони можуть подати заяву на продовження візи

Офіційно Москва не коментувала заяву сенаторів. Але співрозмовник "РБК" і ТАСС у міністерстві закордонних справ Росії заявив, що такої великої кількості працівників російські дипустанови не мають.

"Важливе інше. Хто пропонує такі кроки, добивається закриття американських дипустанов у Росії. Вони повинні усвідомлювати, що відповідальність за це лежатиме на них", — додало джерело.

Указ Путіна, який передбачає, що Кремль зможе визначати, скільки людей без громадянства країни дипмісії можна буде брати на роботу у представництві на території Росії, опублікували 24 квітня.

Також читайте: США наказали 24 російським дипломатам залишити країну

Згідно з ним, за необхідності уряд РФ може повністю заборонити росіянам працювати у диппредставництвах. Чинні договори з працівниками також мають бути розірвані. Це рішення не буде поширюватися на дипломатів та громадян "недружніх держав", які прибули в Росію як співробітники дипмісій.

Після того, 14 травня, уряд Росії затвердив список країн, які вчиняють "недружні дії" щодо РФ. До списку ввійшли дві країни: США та Чехія. Розпорядження уряду свідчить, що посольству Чехії дозволили взяти на роботу 19 людей, які перебувають у Росії. А ось посольству США не можна наймати на роботу нікого з Росії.

Наразі багато дипломатичних установ беруть на "технічні" посади місцевих громадян, щоб не витрачати квоту дипломатичних працівників. Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що таку практику необхідно припинити. Особливо його непокоїли вакансії у диппредставництвах США в Росії.

Такий указ з'явився на тлі дипломатичного протистояння з США та низкою інших країн. Лише протягом квітня РФ вислала з країни дипломатів Чехії, Польщі, Болгарії, США тощо. Сам же Путін скаржився, що прагнення "зачепити Росію" стало "новим видом спорту".
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Топ коментарі
+5
300 Штирлицов кремлевского Вертухая...,мать моя мама, сколько дерьма кремлевского в Мире развелось...
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05.10.2021 23:17
+5
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05.10.2021 23:43
+3
Ну Джо - не подведи, ведь всё равно там у кацапов , среди шпионов - ни одного дипломата !
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05.10.2021 23:07
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Ну Джо - не подведи, ведь всё равно там у кацапов , среди шпионов - ни одного дипломата !
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05.10.2021 23:07 Відповісти
А когда введут визы с рашей , Беларусью и другими постсовковыми странами ?
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05.10.2021 23:14 Відповісти
а что их разве нет?!)))
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05.10.2021 23:17 Відповісти
300 Штирлицов кремлевского Вертухая...,мать моя мама, сколько дерьма кремлевского в Мире развелось...
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05.10.2021 23:17 Відповісти
да уж , сметаны в дерьме - бесполезно искать !
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05.10.2021 23:21 Відповісти
лучше, конечно, 250 мокшан выслать из США....
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05.10.2021 23:17 Відповісти
- штирлиц, на ягодицах евы браун нашли отпечатки ваших пальцев, как вы это объясните?..
- мюллер, я знаю что сказать, а вот как вы объясните, как вы их там обнаружили?
- очень жаль штирлиц , что вы работаете не у меня!
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05.10.2021 23:23 Відповісти
Насколько я помню,консулы США остались только на Мацковии и шведском городе Питерсбурх а в немецком Екатеринбурхе закрыли
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05.10.2021 23:24 Відповісти
Зачем прогибаться перед рашистами?
Простая арифметика даст ответ что американцев в рашке, несоизмеримо меньше чем кацапов в США.
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05.10.2021 23:26 Відповісти
Штирлиц влетает в клинику Шарите и орет...где здесь у вас фашистов проклятых наш Леха Наральный,немедленно в мой Мерседес загрузить...

медичка роняя поднос с медикаментами...,: герр Штирлиц, он сейчас в туалете дозу принимает от бешенства мавзолейного.... айн момент и он ваш...
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05.10.2021 23:29 Відповісти
Дедушка старый- ему всё равно
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05.10.2021 23:34 Відповісти
На 20 октября в США намечен дефолт...,если сенаторы демократы и республиканцы не договорятся...будет весело не только на Мацковии....
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05.10.2021 23:36 Відповісти
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05.10.2021 23:43 Відповісти
Обнаружены дырки на МКС,точно такие же нашли на Северном Потопе Путлера....,не иначе Джеймс Бонд вредит мавзолейным...
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05.10.2021 23:45 Відповісти
Спостерігаємо.
Білий дім взагалі в прострації останнім часом на чолі з =бравим= "козаком".
То хоч якусь подобу діяльності імітував.
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06.10.2021 00:02 Відповісти
Це добре - тримайте Байдена зайнятим рашкостаном щоб в нього не вистачало часу лобіювати ліво-радикальний законопроект як витратити 3.5 трільони доларів на лівацькі забаганки. Бо в мене є таке враження, що в нього не раша та кітай вороги а американський середній клас.
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06.10.2021 03:22 Відповісти
Вишліть їх всіх і більше не впускайте і буде спокій і мир у всьому світі.
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06.10.2021 09:39 Відповісти
 
 