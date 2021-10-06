Наглядова рада "Укрексімбанку" перевіряє обставини конфлікту з журналістами
Наглядова рада занепокоєна звинуваченнями проти "Укрексімбанку" у перешкоджанні журналістській діяльності.
Про це сказано в заяві Наглядової ради на сайті банку, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відповідно до існуючих у банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку і шляхів вирішення ситуації", - говориться в заяві.
Згідно з нею, наглядова рада і надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості банку з дотриманням найвищих етичних стандартів.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Будь ласка, зачекайте...
Про пленки медведчука?
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.
"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
И к тому же, он же никого не убил...
В.А.Зеленский
эту и где СБУ ?
Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!!
О
на 0:55
у мецХЕРА не хватило мозга культурно отмазаться? Он не мог промычать, гламурный *****, оставьте ваши вопросы, мы их рассмотрим и ответим вам в бижайшее время. ВСЕ.
Но тупой додик ведет себя как "король мира". Он КТО такой? всего лишь наемный КЛЕРК. Сегодня ты работаешь, а завтра ехаешь на юх. Видно звездную болезнь хватанул.
Поэтому ТУПЫЕ (в первую очередь ТУПЫЕ), обнаглевшие, вороватые мрази должны быть наказаны.
Другим банкирам посмотреть и подумать о поведении в целом.
Про це йдеться у коментарі посольства, наданому "Європейській правді".
"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку". Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - заявила дипмісія.
Це принаймні єдиний банк який цілком відповвдає вимогам на прозорі транзакції
Але це нереально
Но "анижидумают".
А мецгер должен был обеспечить видимость приличия,
Но в век технологий и биткоина слили и мецгера, и зеленского с ледей, и это не украинские журналисты...