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журналістика (1715) наглядова рада (628) Укрексімбанк (474)

Наглядова рада "Укрексімбанку" перевіряє обставини конфлікту з журналістами

Наглядова рада

Наглядова рада занепокоєна звинуваченнями проти "Укрексімбанку" у перешкоджанні журналістській діяльності.

Про це сказано в заяві Наглядової ради на сайті банку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відповідно до існуючих у банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку і шляхів вирішення ситуації", - говориться в заяві.

Згідно з нею, наглядова рада і надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості банку з дотриманням найвищих етичних стандартів.

Читайте також: Відео нападу на журналістів у кабінеті голови правління "Укрексімбанку": "Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут?". ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
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Топ коментарі
+20
Короче, выдали фирме из ДНР кредит , а СХЕМЫ раскопали
эту и где СБУ ?
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06.10.2021 00:05
+14
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.

"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
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06.10.2021 00:23
+13


Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!!

О



на 0:55

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06.10.2021 00:06
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А что там еще проверять? Видео просмотреть и все.
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06.10.2021 00:00 Відповісти
Видео от Бигуса?

Про пленки медведчука?
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06.10.2021 00:07 Відповісти
Передивіться 40 год. пльонок Бігуса, ви будете зачаровані колоборантом і зрадником Медведчуком і його компанією.
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06.10.2021 00:36 Відповісти
адвокати Порошенка шукають їх. Липська, 16 - відвези на цю адресу.
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06.10.2021 00:39 Відповісти
В видео про "пленки медведчука" Порошенко вспоминается чаще чем сам медведчук. Совпадение?
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06.10.2021 00:39 Відповісти
. Зе-боти крім Зе-відосиків і Бігус-г**но більше нічого не дивляться ?
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06.10.2021 06:38 Відповісти
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.

"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
показати весь коментар
06.10.2021 00:23 Відповісти
Женя Мецгер "не был за рулем" "Укрэксимбанка" во время ДТП.
И к тому же, он же никого не убил...

В.А.Зеленский
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06.10.2021 00:46 Відповісти
вы еще глистов в своей заднице поищите!
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06.10.2021 00:04 Відповісти
Короче, выдали фирме из ДНР кредит , а СХЕМЫ раскопали
эту и где СБУ ?
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06.10.2021 00:05 Відповісти


Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!!

О



на 0:55

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06.10.2021 00:06 Відповісти
А СБУ в долі.
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06.10.2021 00:51 Відповісти
а де ви при Косоворотці бачили СБУ? Служба безпеки малоросів чи маланців, вибирайте як вам більше підходить, обидва варіанти вірні. Ось випуск катерів для ВМС України - то злочин, а то вони лякають "ашвабадітєлєй" і їм буває сцикотно заходити в наші води.
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06.10.2021 09:37 Відповісти
Где-где, в п...
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06.10.2021 05:51 Відповісти
Так сбу с зеленским и получают на карман, а раскопали, похоже, далеко не журналисты....
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06.10.2021 09:22 Відповісти
Скажут что журналист стрелял в их босика камерой.
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06.10.2021 00:06 Відповісти
Журналистов в лесу не прикопали? Все пока живы? Значит соответствии с существующими в банке политиками все нормуль. Ребятки чуть перегнули палку,с кем не бывает
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06.10.2021 00:07 Відповісти
Чувак иди проспись. Какие "ребятки"??? Это руководитель всего банка. Он так вести себя не имеет права. КАК они пытались завладеть государственной тайной? Рылись в документах, смотрели их или просто спросили про связь с днр. Куртить руки, забирать камеру, затем еще и стирать и вишенка - ограничение воли. Это все уголовные статьи. А таких бездарей просто выгнать как пса шкодливого мало - дать им сроки, пусть и условные + штраф. Такое БЫДЛО не должно работать. Понабирали ТУПОРЫЛЫХ идиотов.
у мецХЕРА не хватило мозга культурно отмазаться? Он не мог промычать, гламурный *****, оставьте ваши вопросы, мы их рассмотрим и ответим вам в бижайшее время. ВСЕ.
Но тупой додик ведет себя как "король мира". Он КТО такой? всего лишь наемный КЛЕРК. Сегодня ты работаешь, а завтра ехаешь на юх. Видно звездную болезнь хватанул.
Поэтому ТУПЫЕ (в первую очередь ТУПЫЕ), обнаглевшие, вороватые мрази должны быть наказаны.
Другим банкирам посмотреть и подумать о поведении в целом.
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06.10.2021 07:01 Відповісти
ПОВЫБИРАЛИ ТУПОРЫЛЫХ идиотов в 2019
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06.10.2021 10:00 Відповісти
Управление моральные уроды . Впрочем как и везде в гос. Структурах.пора вас сук гнать на минималка.
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06.10.2021 00:08 Відповісти
Що там і кому перевіряти? Чому цім покідькам до цього часу підозру не оголошено?
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06.10.2021 00:09 Відповісти
А хто небудь згадав про ойтішніга з укрексімбанку? Що тепер з ним буде? Він навіть камеру не зміг вимикнути.
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06.10.2021 00:10 Відповісти
Перевірити всі кредити і кредитні справи ..кому видавали під яку заставу з яким призначенням!!! Якщо видавали кредити ЛиДиНиєрам...НЕГАЙНО затримати цього Мишугера..і в СІЗО під заставу в півярда!!!
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06.10.2021 00:12 Відповісти
Следующая передача на Шустере.
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06.10.2021 00:51 Відповісти
Там зеленский выгодополучатель с кредитов лугандону...
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06.10.2021 03:55 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/5/7128662/ Посольство Сполучених Штатів в Україні стурбоване ситуацією з нападом на журналістів "Радіо Свобода" під час інтерв'ю з главою "Укрексімбанку" .

Про це йдеться у коментарі посольства, наданому "Європейській правді".

"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку". Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - заявила дипмісія.
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06.10.2021 00:43 Відповісти
зовсім не здивований, тому може американське посольство в Україні приймає платню тільки з Райффу
Це принаймні єдиний банк який цілком відповвдає вимогам на прозорі транзакції
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06.10.2021 03:11 Відповісти
Если подтвердится схема сотрудничества с ДНР , то это подстава всем международным партнёрам банка , да и репутации Украины . А это уже не про вступление в ЕС .Теперь задача узнать кто виноват и что с ним делать .
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06.10.2021 00:47 Відповісти
імпчмент.
Але це нереально
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06.10.2021 01:07 Відповісти
кто виноват?? поцЗедент под чутким руководством Ермака
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06.10.2021 02:48 Відповісти
Та ні, в першу чергу винуватий мудрий український нарід.
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06.10.2021 05:53 Відповісти
Журналисты раскопали схему обогащения зеленского - кредит, якобы выдавался в днр, а бабло перекочёвывало в офшоры зеленского?
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06.10.2021 04:00 Відповісти
Интересно для чего нужны толстожопы в набсовете? Кредит в днр скорее всего выдавался. На видео четко показан беспредел. Н рыцыри круглого стола, точнее тостосраки начали "разбираться", вместо того чтоб 1. СРАЗУ отстранить от работы ВСЕХ причастных 2. Собрать ПИСЬМЕННЫЕ обсянения от этих уродов 3. Провести СРАЗУ внутренне расследования КАКИЕ кредиты выдавались, кому, сколько, какой залог, проверить что залог это залог а не яма с фекалиями.
Но "анижидумают".
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06.10.2021 07:22 Відповісти
Залог - крыша в виде зеленского,
А мецгер должен был обеспечить видимость приличия,
Но в век технологий и биткоина слили и мецгера, и зеленского с ледей, и это не украинские журналисты...
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06.10.2021 09:29 Відповісти
В уркоохоронні органи звертатись марно-потрібно звертатись до Кнесету,адже туди вони будуть тікати.
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06.10.2021 07:52 Відповісти
Зелень править так, як вміє. А вміє вона гопстоп і, як казали бабуся перед виборами - хуцпа і апшори. В підсумку журналісти будуть винні, вичекають тільки ажіотаж. Як там "я тобі не дорогенька?" Терпіть терпіли, це ваша карма.
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06.10.2021 08:23 Відповісти
В Украине работают только лохи, нормальные пацанчики гоняют журналистов и дрочат не Зе
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06.10.2021 08:31 Відповісти
 
 