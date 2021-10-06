"Слуга народу" Буймістер: Бажання виключити мене з фракції - дешева спроба відвернути увагу

Людмила Буймістер каже, що у президента Володимира Зеленського немає до неї претензій, і вони домовилися про зустріч.

Про це вона сказала в коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ. Таким чином Буймістер прокоментувала слова глави партії Олександра Корнієнка про те, що її можуть виключити зі складу фракції.

"До заяви Корнієнка ставлюся як до доволі стандартної дешевої комунікаційної технології для відволікання уваги від інших новин, які заполонили медіапростір в останню добу", – зазначила вона.

За словами Буймістер, президент Володимир Зеленський не порушував питання про її виключення з фракції.

"Ми домовилися, що ми з ним зустрінемося. Що він призначить дату такої зустрічі. Він пообіцяв. Від нього я жодних пропозицій щодо виключення мене з фракції не чула. Більш того, він навіть був не в курсі того, що це раніше заявляв пан Арахамія. Не знаю, чи в курсі він того, що сьогодні це сказав пан Корнієнко", – розповіла Буймістер.

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За словами депутатки, вона готова пояснити Зеленському, чому не голосувала за законопроєкт про олігархів.

Вона додала, що в будь-якому разі буде багато роботи - незалежно від належності до тієї чи іншої фракції.

Раніше стало відомо, що керівництво партії "Слуга народу" хоче порушити питання виключення з фракції народної депутатки Людмили Буймістер за те, що голосувала проти закону про олігархів.