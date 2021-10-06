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Новини
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"Слуга народу" Буймістер: Бажання виключити мене з фракції - дешева спроба відвернути увагу

Людмила Буймістер каже, що у президента Володимира Зеленського немає до неї претензій, і вони домовилися про зустріч.

Про це вона сказала в коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ. Таким чином Буймістер прокоментувала слова глави партії Олександра Корнієнка про те, що її можуть виключити зі складу фракції.

"До заяви Корнієнка ставлюся як до доволі стандартної дешевої комунікаційної технології для відволікання уваги від інших новин, які заполонили медіапростір в останню добу", – зазначила вона.

За словами Буймістер, президент Володимир Зеленський не порушував питання про її виключення з фракції.

"Ми домовилися, що ми з ним зустрінемося. Що він призначить дату такої зустрічі. Він пообіцяв. Від нього я жодних пропозицій щодо виключення мене з фракції не чула. Більш того, він навіть був не в курсі того, що це раніше заявляв пан Арахамія. Не знаю, чи в курсі він того, що сьогодні це сказав пан Корнієнко", – розповіла Буймістер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Буймістер про можливе виключення з фракції: Зі мною про це не говорили. Чекаю на зустріч із Зеленським, щоб обговорити позицію

За словами депутатки, вона готова пояснити Зеленському, чому не голосувала за законопроєкт про олігархів.

Вона додала, що в будь-якому разі буде багато роботи - незалежно від належності до тієї чи іншої фракції.

Раніше стало відомо, що керівництво партії "Слуга народу" хоче порушити питання виключення з фракції народної депутатки Людмили Буймістер за те, що голосувала проти закону про олігархів.

Автор: 

Слуга народу (2813) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+13
Слишком много внимания к гонениям ахметовских куртизанок.
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06.10.2021 01:05
+13
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06.10.2021 01:42
+5
царь халоший. він не в курсі. царські холопи інтригують.
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06.10.2021 01:23
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Слишком много внимания к гонениям ахметовских куртизанок.
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06.10.2021 01:05 Відповісти
царь халоший. він не в курсі. царські холопи інтригують.
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06.10.2021 01:23 Відповісти
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06.10.2021 01:42 Відповісти
Вдумайтесь в слова етой курицьі: у Зеленского нет ко мне претензій, мьі договорились о встрече. Мне исключение - ето какая-то ошибку.
Ну и реакция-желание зеленьіх чмошошников расправиться с неугодньіми кто не голосует с ними в унісон.
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06.10.2021 03:48 Відповісти
якщо в зеленського немає до тебе претензій, значить в народу до тебе є претензії. вован тільки до слухняних безхребетних шнирів не має претензій
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06.10.2021 06:22 Відповісти
Меня не интересуют внутренние отношения слуг уродов. Эта женщина вместе со всей фракцией голосовала за дерибан земли.
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06.10.2021 07:00 Відповісти
А що, в обовязки президента країни входить і керівництво певною партією і вирішення її кадрових питань. Може вже внесені зміни тишком-нишком в Конституцію, яка вже декого може не влаштовувати як і Регламент ВР?
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06.10.2021 07:10 Відповісти
Как всегда: сЦарь- «хороший», «бояре» - плохие……
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06.10.2021 07:54 Відповісти
Якою ж треба бути наївною істотою, щоб досі покладатись на міфічну порядність голобородька!!! Ще досі не дійшло, що відбувається у цьому збіговиську малограмотної, нікчемної гопоти?!!
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06.10.2021 08:18 Відповісти
Люда,что Ахметов был против голосования,и теперь надо,чтобы он "порешал" с Зеленским?
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06.10.2021 08:50 Відповісти
Та вона тролить ішака оманського! Ви тільки вдумайтеся, шо вона говорить: президент Володимир Зеленський не порушував питання про її виключення з фракції. Джерело:
Він не має жодного права порушувати ці питання - це виключна компетенція голови парламентської фракції та керівних органів политпартії! Взагалі, депутатка Буймістер чи не єдина притомна серед того #монозброду що там зібралося в тих слугах, принаймні серед відомих медійних персон.
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06.10.2021 09:34 Відповісти
Товарищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка
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06.10.2021 10:20 Відповісти
 
 