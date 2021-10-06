УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3393 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
3 227 23
Крим (14082) окупація (6537) вода (1168)

Окупанти збираються до кінця року пробурити в Криму 36 свердловин для води

Окупанти збираються до кінця року пробурити в Криму 36 свердловин для води

У 2021 році окупаційна влада Криму планує пробурити на півострові 36 свердловин на чотирьох водозаборах.

Про це заявив глава окупаційного "уряду" півострова Юрій Гоцанюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У 2021 році заплановано буріння 36 свердловин на Іванівському, Чеботарському, Миколаївському та Бештерек-Зуйському водозаборах. На цей момент у роботі 22 свердловини, прокачування води досягне дебету 51,5 тис. кубічних метрів на добу", - повідомив він.

Представник окупаційної адміністрації додав, що зараз на 14 об'єктах у Сімферополі ведуться роботи щодо зниження втрат води. За його слова, вони мають дати змогу знизити водовтрати до 16,8 тис. кубометрів на добу.

Також читайте: Окупанти на 13 млрд рублів скорочують бюджет будівництва опріснювачів води у Криму

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Для Европы есть деньги трубу построить,а для Крыма нет денег...Вот вам и вся ********* в полной красе.
показати весь коментар
06.10.2021 07:53
+4
Нехай бурять хоч сто свердловин, в Криму нема запасів підземних вод для того, щоб вирішити хоч на деякий час проблему з водою. Буде те саме, що з "родовищем прісноі води" на дні Азовського моря. Все, на що можуть розраховувати крисяни -це дощові і талі води , а всі інші фантазіі -"камни с неба".
показати весь коментар
06.10.2021 08:48
+3
Если пробурить под правильным углом и поглубже, можно выйти в Аргентине или Новой Зеландии. А там воды валом.
показати весь коментар
06.10.2021 07:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочуть добити і так ледь живу екологію Крима. Скільки ж потім прийдеться вкласти щоб відновити там природу.
показати весь коментар
06.10.2021 01:25 Відповісти
человек состоит из воды на 80% .... пора начинать бурить крымнашистов ..... и на природу никак не повлияет и вонять грязными жопами будут меньше )
показати весь коментар
06.10.2021 02:12 Відповісти
Бубочка Оман не посещал? "В Омані жертвами потужного циклону стали 13 осіб://ua.korrespondent.net/world/4403423-v-omani-zhertvamy-potuzhnoho-tsyklonu-staly-13-osib "

показати весь коментар
06.10.2021 08:13 Відповісти
Что -то там и найдут, начнут откачивать, на место пресной воды поступит минерализованная, начнется засоление грунтов, появятся солончаки, земля Крыма будет окончательно угроблена. Это такая же истина, как то, что Земля вертится. Русские гидрогеологи - мастера на фантазии. Был у них "кандидат наук", который изобрел теорию о конденсате воды на больших глубинах, и обещал крысянам эту воду подать. Пока ни воды, ни пара, одни камни с неба и говно в кранах.
показати весь коментар
06.10.2021 09:00 Відповісти
Значит из Украины трубу прокладывать не будут?
показати весь коментар
06.10.2021 02:39 Відповісти
пусть с Кубани тянут...
показати весь коментар
06.10.2021 07:40 Відповісти
Нет лишней воды на Кубани. Уже в Геленджике вода подается по графику.
показати весь коментар
06.10.2021 08:53 Відповісти
Простите форумчане,а нам сейчас и здесь, обязательно знать, что это за такое Гоцанюк?Бурить то будет пуйло...А судя по цена на газ и нефть, денег у него хватит.
показати весь коментар
06.10.2021 06:37 Відповісти
Бурение не поможет. Только бартер. Нефть в обмен на воду. Хотя на юго-востоке Европы лишней воды нет. И Волга с Кубанью обмелели практически до предела
показати весь коментар
06.10.2021 07:46 Відповісти
Если пробурить под правильным углом и поглубже, можно выйти в Аргентине или Новой Зеландии. А там воды валом.
показати весь коментар
06.10.2021 07:30 Відповісти
Истинная правда, на обратной стороне Земли воды море.
показати весь коментар
06.10.2021 08:52 Відповісти
После нас хоть потоп !!! Простите, пустыня ... Сахарым
показати весь коментар
06.10.2021 07:39 Відповісти
Вода Днепра такой же рычаг влияния на рашку как и их газ на Украину. Просто торговаться надо и уже пора начинать. Или надо вначале перезимовать, а потом летом вода будет в большей цене? Кто кого? Это как ехать по середине узкой трассы в надежде что встречный первым свернёт. Или это такое соревнование, кто дольше не моргнёт?
показати весь коментар
06.10.2021 07:41 Відповісти
Даже пусть не мечтают. Без газа еще как-то можно прожить, а вот без воды - нет
показати весь коментар
06.10.2021 07:47 Відповісти
О как!!! Мало воды, мало газа. Всем хорошо. Все радуются. И мне нравится смотреть когда кино и немцы и цирк тоже.
показати весь коментар
06.10.2021 08:30 Відповісти
Тебе на ЦН тявкать разрешили , мокша? Только не надо трындеть что ты кацапский патриот с Альбиона
показати весь коментар
06.10.2021 11:29 Відповісти
С кем договариваться? Весь мир давно знает - "Договор с русскими стоит меньше цены бумаги, на которой он подписан". Кацап пообещает и обязательно нае....т
показати весь коментар
06.10.2021 08:51 Відповісти
А зачем и о чем надо договариваться? Продали сто кубов получили денежку, не продали не получили. Что в этом необыкновенного? Так же как картошку на базаре. Только авторитет Украины в мире падает когда она цинично уничтожает какую либо ценность. Меня бабушка в детстве по рукам била, когда я корку хлеба выбрасывал.
показати весь коментар
06.10.2021 08:57 Відповісти
Весь мир и Украина тоже договаривается с кацапами на миллиарды баксов товарооборота , в том числе и на поставки газа в Европу . Про бумагу звучит прикольно , но Отто Бисмарк сказал иначе ))
показати весь коментар
06.10.2021 09:07 Відповісти
Что характерно, эти договора с кацапами по своевременной оплате нарушает Украина, и за расходы на бумагу она же переживает. Может у них бумага такая дорогая?
показати весь коментар
06.10.2021 09:12 Відповісти
Для Европы есть деньги трубу построить,а для Крыма нет денег...Вот вам и вся ********* в полной красе.
показати весь коментар
06.10.2021 07:53 Відповісти
Трубу СП-2 для Европы финансировали Пять европейских энергокомпаний - партнеров "Газпрома" по миллиарду евро . Труба в Крым не нужна , вся вода есть из местных источников : бурят скважины , строят водозаборы ... на это выделяются громадные средства и да ********* в полной красе ))
показати весь коментар
06.10.2021 09:01 Відповісти
Нехай бурять хоч сто свердловин, в Криму нема запасів підземних вод для того, щоб вирішити хоч на деякий час проблему з водою. Буде те саме, що з "родовищем прісноі води" на дні Азовського моря. Все, на що можуть розраховувати крисяни -це дощові і талі води , а всі інші фантазіі -"камни с неба".
показати весь коментар
06.10.2021 08:48 Відповісти
 
 