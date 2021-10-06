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Столтенберг: НАТО ніколи не інтегрує куплені Туреччиною російські С-400 у свою систему

Столтенберг: НАТО ніколи не інтегрує куплені Туреччиною російські С-400 у свою систему

НАТО відкидає будь-яку можливість інтеграції російських систем С-400 у свою протиповітряну оборону і продовжує працювати над альтернативними варіантами для Туреччини.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в Джорджтаунському університеті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звісно, держави мають прерогативу ухвалювати рішення щодо власних оборонних закупівель. Але водночас це устаткування – система ППО С-400 – мало б стати сумісним із системами НАТО, інтегрованим у нашу оборону. Однак у випадку із С-400 цього не станеться", - наголосив генсек Північноатлантичного альянсу.

За його словами, зараз у НАТО намагаються знайти альтернативні рішення, які можуть включати американські системи ППО Patriot або французькі SAMP/T.

Також читайте: Столтенберг: Україна і Грузія вступлять до НАТО "не завтра"

Столтенберг підкреслив, що Туреччина залишається важливим союзником Альянсу, який відіграє ключову роль у знищенні ІДІЛ та надає суттєву допомогу в розв’язанні проблеми біженців із Сирії та Іраку.

"Отже, Туреччина є важливою країною, але існують розбіжності, які ми маємо вирішувати в межах НАТО", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, у 2017 році Туреччина уклала з РФ контракт на закупівлю систем С-400 вартістю $2,5 млрд. У 2019 році турецька сторона отримала компоненти російської системи та інтегрувала їх у свою ППО. І при цьому випробувала можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.

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Топ коментарі
+3
Ну конечно, а то лаптеногие ракеты выше 20 метров не летают, в принципе, как и их вечно падающая авиация.
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06.10.2021 01:35
+3
Своенравный автократ Эрдоган не помещается в послушный формат стран НАТО.
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06.10.2021 02:37
+3
Интегрировать мавзолейное советское дерьмо могут только сумашедшие,Индия уже попробовала сраное СУ-57....
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06.10.2021 05:01
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Ну конечно, а то лаптеногие ракеты выше 20 метров не летают, в принципе, как и их вечно падающая авиация.
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06.10.2021 01:35 Відповісти
т.е. ты утверждаешь что не кацапский Бук сбил боинг? на зарплате или 73%-ный?
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06.10.2021 04:52 Відповісти
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06.10.2021 06:56 Відповісти
Как оно может вообще летать ?
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06.10.2021 09:18 Відповісти
Пустой трёп. Что он имеет в виду под интеграцией? Её и раньше с турками не было и сейчас нет, не зависимо какие у них радары и ракеты.
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06.10.2021 02:05 Відповісти
турция в этом сегменте вполне может интегрироваться с украиной, которой, после заявлений столтенберга, спешить некуда
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06.10.2021 10:54 Відповісти
Своенравный автократ Эрдоган не помещается в послушный формат стран НАТО.
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06.10.2021 02:37 Відповісти
Великая Британия его главный партнер. Она их всегда спасала
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06.10.2021 04:52 Відповісти
Никто их никогда и не воспринимал как союзников, так тупо площадка для размещения ракет для удара по совку. но с эрдогашей надо что-то решать, по методу уго чавеса, напоить новичком.
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06.10.2021 04:55 Відповісти
иран подвел свои войска к границам азербайджана, союзника турции и конкурента россии и ирана за каспийскую нефть....
так что россия не против напоить, но и эрдоган парень не промах...
он сказал - слава украине
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06.10.2021 11:01 Відповісти
Интегрировать мавзолейное советское дерьмо могут только сумашедшие,Индия уже попробовала сраное СУ-57....
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06.10.2021 05:01 Відповісти
В Украине есть большой спец по разной технике Александр Беспалый,мой земляк из Харькова,говорит советские бараны срисовывали любую технику у стран Запада и выдавали за свое говно....,Саша в Ютьюбе успешно "воспитывает и лечит" баранов из РАБссии... https://youtu.be/GelJPqPWkB0 https://youtu.be/GelJPqPWkB0 привет от Саши Беспалого
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06.10.2021 05:06 Відповісти
Всерівно як інтегрувати "Спутнік" з іншими вакцинами.
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06.10.2021 07:14 Відповісти
Парашные С-400 пригодятся Турции и Азербайджану, чтобы сбивать парашные пепелацы в Армении и Иране. Это будет очень скрепно.
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06.10.2021 07:23 Відповісти
Нафіга Ердоган закупив цей металобрухт, ось питання...
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06.10.2021 08:13 Відповісти
Потому что путин приказал. На байдена и столтенберга ему чихать, а путину отказывать нельзя. Чревато.
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06.10.2021 08:20 Відповісти
Откуда мы можем знать, только предполагать. Это и турецкие курорты и Сирия. Россия в разы важней для Турции чем США и НАТО вместе взятые.
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06.10.2021 09:06 Відповісти
Чтобы разобрать до винтика и настроить свой РЭБ Корал на их радар. Понимаете почему рашкино ПВО ничего не могло сделать в Карабахе?
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06.10.2021 08:58 Відповісти
Турция не знает как выйти из НАТО без шума.
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06.10.2021 08:18 Відповісти
 
 