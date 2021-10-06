Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню й обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги і провокування вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, упродовж минулої доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Так, у районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в штабі.
"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Рубежі наших підрозділів, завдяки зусиллям українських воїнів, залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 6 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Чи то ж не Шефір?
нехай одужує