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обстріл (27098) поранення (2777) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС

Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 6 порушень

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню й обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги і провокування вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, упродовж минулої доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, у районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в штабі.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Рубежі наших підрозділів, завдяки зусиллям українських воїнів, залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 6 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 6 порушень тиші, - штаб ООС 01

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Топ коментарі
+14
Одужання хлопцю…….
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06.10.2021 07:50
+12
Зеленський уже прокоментував замах на українського Воїна?
Чи то ж не Шефір?
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06.10.2021 07:38
+11
Дай Господи виздоровіти захиснику.
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06.10.2021 08:24
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Зеленський уже прокоментував замах на українського Воїна?
Чи то ж не Шефір?
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06.10.2021 07:38 Відповісти
Одужання хлопцю…….
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06.10.2021 07:50 Відповісти
Дай Господи виздоровіти захиснику.
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06.10.2021 08:24 Відповісти
Швидкого одужання нашому зазисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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06.10.2021 10:19 Відповісти
Найшвидшого одужання нашому вояку.
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06.10.2021 10:50 Відповісти
пораненому Захиснику одужання!
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06.10.2021 11:57 Відповісти
скільки ще хлопців має загинути?(( щоб війну зупинили

нехай одужує
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06.10.2021 15:29 Відповісти
А хто має зупинити війну, Стеча?
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06.10.2021 16:07 Відповісти
Війна не закінчится поки ***** не здохне...
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06.10.2021 17:01 Відповісти
 
 