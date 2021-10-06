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Новини Коронавірус і карантин
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"Ми перебуваємо в епіцентрі пандемії": у ВООЗ заявили, що у світі досі немає контролю над COVID-19

Експертка ВООЗ із боротьби з COVID-19 Марія Ван Керхове заявила, що COVID-19 досі не під контролем попри те, що багато людей у світі помилково вважають, що пандемія майже завершилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Le Figaro.

За її словами, минулого тижня в усьому світі було зареєстровано 3,1 млн нових випадків зараження і 54 тис. смертей від коронавірусу, хоча реальні цифри можуть бути більшими. Це означає, що досі у світі немає контролю над вірусом.

"Ми повністю перебуваємо в епіцентрі цієї пандемії. Але де посередині... ми поки не знаємо, тому що, відверто кажучи, ми не використовуємо інструменти, які у нас є зараз, щоб наблизитися до кінця", - зазначила вона.

Експертка каже, що в деяких містах відділення інтенсивної терапії та лікарні переповнені.

"Люди вмирають, а на вулицях люди поводяться так, ніби (епідемія) повністю закінчилася", - сказала Керхове.

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Нагадаємо, що у ВООЗ розкритикували багаті країни за накопичення вакцин від коронавірусу. Там вважають, що нездатність ділитися ресурсами продовжує пандемію.

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Топ коментарі
+4
Цю організацію, що працює на світову фарммафію давно треба пересадити.
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06.10.2021 08:01
+3
Молчали бы. Не мычали бы. Вон, в Африке поймали десятки возовцев за изнасилования получателей гуманитарки. Это как попы - когда их вообще стрелять надо - они с важным видом, толсто поучают как надо ся вести
Какая наглость!
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06.10.2021 07:55
+1
В топку ВОЗ
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06.10.2021 09:21
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Молчали бы. Не мычали бы. Вон, в Африке поймали десятки возовцев за изнасилования получателей гуманитарки. Это как попы - когда их вообще стрелять надо - они с важным видом, толсто поучают как надо ся вести
Какая наглость!
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06.10.2021 07:55 Відповісти
Цю організацію, що працює на світову фарммафію давно треба пересадити.
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06.10.2021 08:01 Відповісти
как задрали ети мудаки и корупціонери с ВОЗ
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06.10.2021 08:35 Відповісти
Всем антивксерам наколоть на лбу DNR

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06.10.2021 09:11 Відповісти
Зачем здоровому человеку колоть себе боляку? Таким же макаром можно себе ослабленный ВИЧ СНИД запилить, шоб вдруг на гульках без презика не заразитсо или когда с ребятами вакцинироваться с одного баяна?
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06.10.2021 09:40 Відповісти
Это не боляка. Это "DNR". Загугли, что это такое.
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06.10.2021 11:31 Відповісти
Татуировка - неплохой способ оповестить медицинский персонал о каких-либо важных моментах, связанных со здоровьем носителя. Как правило, это обусловлено хроническим заболеванием, приносящим страдания, и плохим прогнозом на выздоровление.

Каронавирис тут каким боком то к страшным заболеваниям, которые приносят пациенту каждый день боль и страдания ?
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06.10.2021 11:37 Відповісти
Ну так вам антиваксерам это "обычный грипп" - вот и продемонстрируйте, что вы не сцикуны
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06.10.2021 11:43 Відповісти
Я вообще против наносить на кожу какие либо каракули, тутаировки это для зеков и падших женщин)))
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06.10.2021 11:44 Відповісти
Значит сцикуны
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06.10.2021 11:45 Відповісти
В топку ВОЗ
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06.10.2021 09:21 Відповісти
антиваксеры наверное думают, что вирус оценит их смелость, и они не заболеют
нуну, глупышы....
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06.10.2021 11:02 Відповісти
Это как совки (впрочем, это обычно те же самые люди - латентное состояние) думали, что "грудью на пулемёт" может остановить "пилу Гитлера"
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06.10.2021 11:33 Відповісти
 
 