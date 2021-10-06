"Ми перебуваємо в епіцентрі пандемії": у ВООЗ заявили, що у світі досі немає контролю над COVID-19

Експертка ВООЗ із боротьби з COVID-19 Марія Ван Керхове заявила, що COVID-19 досі не під контролем попри те, що багато людей у світі помилково вважають, що пандемія майже завершилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Le Figaro.

За її словами, минулого тижня в усьому світі було зареєстровано 3,1 млн нових випадків зараження і 54 тис. смертей від коронавірусу, хоча реальні цифри можуть бути більшими. Це означає, що досі у світі немає контролю над вірусом.

"Ми повністю перебуваємо в епіцентрі цієї пандемії. Але де посередині... ми поки не знаємо, тому що, відверто кажучи, ми не використовуємо інструменти, які у нас є зараз, щоб наблизитися до кінця", - зазначила вона.

Експертка каже, що в деяких містах відділення інтенсивної терапії та лікарні переповнені.

"Люди вмирають, а на вулицях люди поводяться так, ніби (епідемія) повністю закінчилася", - сказала Керхове.

Також читайте: МОЗ очікує пікове навантаження на медсистему із середини листопада, - головний санлікар Кузін

Нагадаємо, що у ВООЗ розкритикували багаті країни за накопичення вакцин від коронавірусу. Там вважають, що нездатність ділитися ресурсами продовжує пандемію.