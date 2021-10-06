УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4022 відвідувача онлайн
Новини Відставка Разумкова
5 992 17
ВР (14832) вибори (6593) Разумков Дмитро (1526) дострокові вибори (128)

Я не вірю в дострокові вибори. Плюс колеги як тільки сядуть у крісла, так бажання вийти з нього якось зникне, - Разумков

Я не вірю в дострокові вибори. Плюс колеги як тільки сядуть у крісла, так бажання вийти з нього якось зникне, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков не вірить, що найближчим часом в Україні можуть відбутися дострокові парламентські вибори.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не вірю в дострокові вибори. Експерти зможуть більш детально відповісти. Це буде дуже дивно виглядати - розпуск парламенту сьогодні. Тому що немає на це підстав. Плюс колеги тільки сядуть у крісла, я думаю, що бажання вийти з цього крісла якось зникне", - зазначив Разумков.

Він додав, що зараз парламент перебуває в бюджетному процесі."Далі весна – це достатньо непростий етап для України. Давайте спочатку опалювальний сезон пройдемо", - зауважив Голова ВР.

На його думку, зараз неможливі й дострокові президентські вибори.

"Якщо ми говоримо про базові речі й закони, які сьогодні діють, це неможливо. Тому що чинний Президент не може піти на дострокові вибори, оскільки він не зможе переобратися. Я не виключаю, що колеги зараз будуть змінювати закон, якщо це буде необхідно. Але я сподіваюся, що все ж таки це чутки, тому що влада – це добре, але влада повинна працювати на користь, а не бути задля влади", - сказав Разумков.

Читайте: "УДАР" візьме участь у наступних парламентських виборах. Я буду на чолі списку, - Кличко

Як повідомлялося, депутати з фракції "Слуга народу" 2 жовтня зібрали 150 підписів, необхідних, аби ініціювати відкликання з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. За інформацією речниці фракції "СН" Юлії Палійчук, було зібрано 197 підписів.

4 жовтня за поданням голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії запущено процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Ради.

Під час пленарного засідання 5 жовтня Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань парламенту на два дні. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, депутати підтримали ініціативу внести до порядку денного питання відкликання Разумкова з посади спікера. Як очікується, це питання розглянуть 7 жовтня.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Распустить не мешало бы, но Зеленский на это не пойдет.Он прекрасно понимает, что такого большинства уже не будет, и готовности поддержать все его хотелки, тоже, а самолюбие и тщеславие, не позволят, чтобы пошатнулось его "величие".
показати весь коментар
06.10.2021 09:00
+6
Вы специально "забыли" упомянуть партию Европейская Солидарность, которая уже практически обогнала "Слуг" по рейтингу?
Слишком топорно работаешь кацапские ТРОЛЬ!
показати весь коментар
06.10.2021 08:27
+5
Что-то давненько не было "победных и зе-утверждающих" рейтингов Зеленского и его "Слуг" - неужели все так ПЛОХО?!
показати весь коментар
06.10.2021 08:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да, досрочных не будет...и что они поменяют?
показати весь коментар
06.10.2021 08:02 Відповісти
Ну наверное уже не будут набирать таких тупых дурачков типа юрченка, может поубавиться бениных вонючих псов типа дубинского. насильников, залетных. В конце коноцов теперь будет батл между слугами, батькивщиной и опзж. слуги теряют каждый месяц, опзж наоборот набирает. как-то так
показати весь коментар
06.10.2021 08:17 Відповісти
Вы специально "забыли" упомянуть партию Европейская Солидарность, которая уже практически обогнала "Слуг" по рейтингу?
Слишком топорно работаешь кацапские ТРОЛЬ!
показати весь коментар
06.10.2021 08:27 Відповісти
Коли закриваєш очі на те , на що не хочеш дивитись , то того -немов би і не існує . Але це звичайний самообман . .
показати весь коментар
06.10.2021 08:35 Відповісти
Ноябрь - прекрасный месяц для "поменять" всех... Если мы наняли "прислугу", а она ворует, ведет себя развязно и развратно, то обычно такую "прислугу" не только увольняют, а увольняют с пинком под зад ... А в 38 миллионной стране нормальных кадров хватает и есть поменять на кого... И не надо рассказывать, что "законотворці" Юзики и Вирастюки незаменимы...
показати весь коментар
06.10.2021 08:26 Відповісти
Что-то давненько не было "победных и зе-утверждающих" рейтингов Зеленского и его "Слуг" - неужели все так ПЛОХО?!
показати весь коментар
06.10.2021 08:22 Відповісти
Просто сциологи і слуги ще ніяк не домовляться про ціну , а значить - про відсотки . .
показати весь коментар
06.10.2021 08:29 Відповісти
Щас зашквары от "СН" и лично ЗЕ! идут один за другим сплошным валом, успевай только отмахиваться. Им не до рейтингов. Деньги на другое нужны
показати весь коментар
06.10.2021 09:10 Відповісти
Ни президенту , ни его партии досрочньіе вьіборьі не нужньі , о чем говорит Разумков ?
показати весь коментар
06.10.2021 08:23 Відповісти
Изгнание разумкова из моносброда - это выстрел зелоха себе в ногу. 5% электората которые забирает разумков - это и есть та золотая акция которая отделяла зе-упырей от ЕС. С учетом того, что дела у зеленой говнопартии так себе, то через полгода даже с жоппоблоком они не будут иметь большинства.
показати весь коментар
06.10.2021 08:38 Відповісти
Идея провести досрочные выборы в парламент и президента можно смело похоронить! Сейчас реальный рейтинг этой маланской своры не больше 5-10% а не тот который нам рисуют все время рейтинговые конторы-никаноры!!!! Пролетают они как фанера над Парижем!!!!!
показати весь коментар
06.10.2021 08:51 Відповісти
Распустить не мешало бы, но Зеленский на это не пойдет.Он прекрасно понимает, что такого большинства уже не будет, и готовности поддержать все его хотелки, тоже, а самолюбие и тщеславие, не позволят, чтобы пошатнулось его "величие".
показати весь коментар
06.10.2021 09:00 Відповісти
"Как уже доводилось https://rus.lb.ua/news/2021/09/09/493654_vibori_risknut_perenesti.html писать , согласно действующей Конституции, плановые парламентские выборы должны состояться в конце октября 2023 года, президентские - 2024 года. Что Банковой невыгодно: вновь собрать монобольшинство не получится, а значит с коалицией и - как следствие - с лояльным Премьер-министром и Кабмином могут возникнуть сложности. Критичные за шесть месяцев до президентских.
Один из сценариев, позволяющих поменять их местами - объявление досрочных президентских. При условии внесения незначительных правок в Избирательный кодекс (простое большинство в 226) это возможно. В период, когда прежний глава государства уже сложил свои полномочия, а новый (или новый-старый) еще не избрался, его функции выполняет глава Верховной Рады. Который при таком раскладе, разумеется, должен быть союзником.

Впрочем, выборы - плановые или внеочередные - еще далекая перспектива. Что касается обозримого будущего, прогноз прост: вскоре после избрания Стефанчука из-под сукна достанут https://rus.lb.ua/pravo/2020/02/28/451258_zakon_pro_stolitsyu_naturborezhimili.html закон о столице . Его принятие во втором чтении открывает дорогу к разведению должностей мэра Киева и главы КГГА. По Виталию Кличко будет нанесен последний и решительный удар. Круг замкнется." Соня Кошкина https://rus.lb.ua/news/2021/10/01/495226_spikeriada_zamikaya_krug.html
показати весь коментар
06.10.2021 09:06 Відповісти
ТУФТА!
Спикер должен быть не просто "союзником", а неперекупным, со всеми потрахами сторонником, на которого можно положиться.
А такого НЕТ.
Зеленский со всеми ближайшими уже успел рассориться.
Разделить посты мэра и главы кмда НЕ ВЫЙДЕТ - это прямое нарушение Конституции и однозначного решения Конституционного Суда.
И в остальном так же.
показати весь коментар
06.10.2021 09:16 Відповісти
Ви про що? Та вони вже плюють на КС, на Регламент ВР, на черзі і Конституція! Вважають що своєю монобільшістю і Бога за бороду схоплять!
показати весь коментар
06.10.2021 09:31 Відповісти
Перевибори поховають Зеліну диктатуру.
показати весь коментар
06.10.2021 09:07 Відповісти
разумков сам такой же - циничный ломбардщик, дорвавшийся до власти
показати весь коментар
06.10.2021 09:31 Відповісти
 
 